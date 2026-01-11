　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國對伊朗動武計畫曝！　美媒：示威若升溫「川普不排除空襲」

▲▼川普9日在白宮東廳會見石油公司高層。（圖／路透）

▲川普據傳已經聽取攻打伊朗的簡報，但尚未做出決定。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

伊朗自2周前爆發近年最大規模的反政府示威浪潮，從最初的經濟民生抗議迅速演變為要求推翻神職政權的政治運動，而伊朗安全部隊也加強鎮壓力度，目前已造成至少65人死亡、逾2300人遭拘捕。面對情勢持續升溫，美國總統川普10日公開表態願意提供協助，美媒更披露，川普政府已在內部磋商軍事打擊方案，不排除對伊朗多處軍事設施發動大規模空襲行動。

經濟危機引爆政治海嘯

根據《路透社》報導，這波示威行動從2025年12月28日開始延燒，起因是物價飆漲以及貨幣貶值，但訴求很快轉向政治層面，街頭民眾高喊結束伊朗伊斯蘭共和國的宗教統治體制。

德黑蘭當局則反控示威民眾是「破壞者」，更指控美國與以色列在背後煽風點火，企圖製造國內動亂。伊朗人權組織HRANA統計，衝突已導致50名示威民眾及15名維安人員喪命，被捕人數接近2300人。

川普發文力挺示威民眾

川普在美東時間10日下午1時27分於社群平台發文力挺伊朗民眾。他寫道，「伊朗人民正在追求自由，這可能是史無前例的時刻。美國已經做好準備，隨時提供援助！！！」這番表態被視為對德黑蘭當局施加壓力的明確訊號。

美方規劃軍事打擊選項

《華爾街日報》引述美國政府官員消息指出，川普團隊內部已針對必要時如何對伊朗展開軍事行動進行初步商討，並研擬可能的攻擊目標清單。一名官員透露，目前討論中的方案包括針對伊朗境內多個軍事基地實施大規模空中打擊。

另一名官員則強調，各方對於該採取何種行動尚未達成一致看法，目前也沒有調度任何作戰裝備或兵力的動作。美方官員同時提醒，這類磋商屬於例行性軍事規劃程序，現階段並無對伊朗動武的具體跡象。

革命衛隊警告捍衛紅線

伊朗伊斯蘭革命衛隊10日透過官方電視台發表聲明，指控「恐怖分子」在過去兩天夜間攻擊軍事及執法單位據點，導致多名平民與安全部隊成員遇害，公私財產也遭縱火破壞。聲明中特別強調，捍衛伊斯蘭革命成果、維護國家安全是不容挑戰的「紅線」。伊朗正規軍方也發布類似聲明，宣示將全力保護國家利益、戰略設施與公共財產。

美國情報官員形容這場示威是一場「耐力賽」，反對勢力試圖持續施壓，期待政府高層不是出走就是倒戈；而當局則設法製造足夠威嚇效果讓街頭恢復平靜，同時避免給予美國介入的合理藉口。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
490 2 6322 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／金價刷新紀錄！　強勢上攻
AI生成圖奪上海攝影比賽冠軍！5專業評審竟全沒發現　一招戳破
BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光
明27℃全台大回暖　冷氣團掰了
台北101爆歧視！移工看鞋遭酸「那很貴」　賈永婕發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／北海道規模5地震！　氣象廳：深度極淺

快訊／貨車衝進「反伊朗政權」示威人群　傷亡不明

英國開發「新型低成本飛彈」軍援烏克蘭　聚焦抗電磁干擾能力

美部長稱「買格陵蘭」是偉大交易　北約司令曝：中俄船艦頻現蹤

女志工之死引爆示威！　美國土安全部長：增派數百人至明尼蘇達州

伊朗號召全國遊行！替烈士哀悼3天　抵抗美以侵略

日本最新民調！　高市早苗支持率「飆破78%」

打消美國奪占念頭？　德國擬推「格陵蘭北約聯合特派團」

非政府組織：伊朗至少538人喪命　逾1萬人遭拘留

川普要出手干預伊朗了？　擬採取有限度軍事行動

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

「一定要去！」黃國昌團待華府時間不到1天　錢都由民眾黨負擔

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

肇事畫面曝！男星楊傑宇開車左轉撞斑馬線行人　搶救10天傷重不治

開噴黨內「用全民調還不公平？」　黃國昌：別為私利傷害民眾黨

快閃華府「14日早上回台北」　黃國昌：盼獲第一手可信賴軍購資訊

爆林安可曾問：養樂多在大阪？　陳傑憲笑嘆：不愛棒球還能出國

粉絲拱仔仔脫掉..言承旭：你們是對的　吳建豪薄紗炸胸肌「連阿信都脫了」XD

黃國昌：民眾黨將宣布「9支箭」政見　待藍內部整合才能政黨合作

快訊／北海道規模5地震！　氣象廳：深度極淺

快訊／貨車衝進「反伊朗政權」示威人群　傷亡不明

英國開發「新型低成本飛彈」軍援烏克蘭　聚焦抗電磁干擾能力

美部長稱「買格陵蘭」是偉大交易　北約司令曝：中俄船艦頻現蹤

女志工之死引爆示威！　美國土安全部長：增派數百人至明尼蘇達州

伊朗號召全國遊行！替烈士哀悼3天　抵抗美以侵略

日本最新民調！　高市早苗支持率「飆破78%」

打消美國奪占念頭？　德國擬推「格陵蘭北約聯合特派團」

非政府組織：伊朗至少538人喪命　逾1萬人遭拘留

川普要出手干預伊朗了？　擬採取有限度軍事行動

「LEXUS小改款IS日本上市」超帥特仕車亮相！比台灣便宜超過70萬

快訊／北海道規模5地震！　氣象廳：深度極淺

好冷「3疾病」超容易惡化！　醫：睡再久還是累是警訊

Netflix《星期三》女星側邊挖空「僅靠細線撐」！I字遮重點 金球戰袍激辣

金價衝破4560美元新天價！　伊朗動盪、美就業降溫引爆避險需求

一張船票包吃住玩　郵輪成旅遊達人新選擇

快訊／貨車衝進「反伊朗政權」示威人群　傷亡不明

英國開發「新型低成本飛彈」軍援烏克蘭　聚焦抗電磁干擾能力

健康資訊遭質疑誤導　Google下架部分健康類「AI摘要」

00929選股策略進化！年配、半年配、季配全掃貨，多元活水注入讓配息更穩

「兒子戀愛腦太誇張」 吳速玲：媽媽要懂得放手

國際熱門新聞

濟州空難「75秒對話」曝！機師痛苦悶哼

伏見稻荷大社竹林遭破壞　遊客刻字到此一遊

川普對古巴下最後通牒：達成協議或付代價

美軍神秘武器？傳委國士兵吐血倒地

日餐廳「牆壁夾女屍」老闆長相曝光！

川普要出手干預伊朗了？　擬採取有限度軍事行動

日本最新民調　高市早苗支持率飆破78%

非政府組織：伊朗至少538人喪命　逾1萬人遭拘留

「物價怒火」引爆抗爭！伊朗至少192死

酒吧老闆認了！門被上鎖　多人倒地亡

川普想拿格陵蘭　德國副總理回擊

打消美國奪占念頭？　德國擬推「格陵蘭北約聯合特派團」

英男30年內逼女子「和100陌生男子上床」！

中國禁稀土出口日本　高市早苗抗議：難接受

更多熱門

相關新聞

川普宣布國家緊急狀態

川普宣布國家緊急狀態

美國總統川普簽署行政命令並宣布進入國家緊急狀態，保護存放在美國財政部帳戶中的委內瑞拉石油收益，使其免受扣押或司法程序影響，稱此舉對美國國家安全與區域穩定至關重要。

伊朗血腥鎮壓！抗議者「屍體塞爆停屍間」

伊朗血腥鎮壓！抗議者「屍體塞爆停屍間」

美籲公民立刻撤離委內瑞拉！

美籲公民立刻撤離委內瑞拉！

伊朗封鎖鎮壓示威　川普聲援：美國已經準備好協助

伊朗封鎖鎮壓示威　川普聲援：美國已經準備好協助

川普：丹麥500年前登陸≠主權

川普：丹麥500年前登陸≠主權

關鍵字：

伊朗示威川普聲援軍事打擊政治抗爭安全鎮壓川普北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道今早事故　全線封閉

帥T網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！友目睹恐怖畫面

濟州空難「75秒對話」曝！機師痛苦悶哼

月薪3、4萬年輕人「過得像年薪百萬」藏心酸

金山晚間「隨機攔車砍人」！5警受傷

阿信唱一半「要去看劉宇寧」！本人台上秒回應了

美國想要格陵蘭　財經網美曝：對台灣是好事

300萬帥T網紅爆罹愛滋！直播桌上「驚見抗病毒藥」

「一躺下就鼻塞」不是感冒！　醫揭2元凶

旅行10年才知道！室友出國「帶1物邊玩邊丟」

2男性侵醉女還錄影　1人賠45萬換免囚

快訊／今晨7.4℃　下波轉雨時間曝

「大寒」要來了　4生肖翻身起飛

蔡依林曬金唱片神級合照「小S站C位」

《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭

更多

最夯影音

更多
阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！
Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

「一定要去！」黃國昌團待華府時間不到1天　錢都由民眾黨負擔

「一定要去！」黃國昌團待華府時間不到1天　錢都由民眾黨負擔

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

肇事畫面曝！男星楊傑宇開車左轉撞斑馬線行人　搶救10天傷重不治

肇事畫面曝！男星楊傑宇開車左轉撞斑馬線行人　搶救10天傷重不治

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面