美國對伊朗動武計畫曝！　美媒：示威若升溫「川普不排除空襲」

▲川普據傳已經聽取攻打伊朗的簡報，但尚未做出決定。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

伊朗自2周前爆發近年最大規模的反政府示威浪潮，從最初的經濟民生抗議迅速演變為要求推翻神職政權的政治運動，而伊朗安全部隊也加強鎮壓力度，目前已造成至少65人死亡、逾2300人遭拘捕。面對情勢持續升溫，美國總統川普10日公開表態願意提供協助，美媒更披露，川普政府已在內部磋商軍事打擊方案，不排除對伊朗多處軍事設施發動大規模空襲行動。

經濟危機引爆政治海嘯

根據《路透社》報導，這波示威行動從2025年12月28日開始延燒，起因是物價飆漲以及貨幣貶值，但訴求很快轉向政治層面，街頭民眾高喊結束伊朗伊斯蘭共和國的宗教統治體制。

德黑蘭當局則反控示威民眾是「破壞者」，更指控美國與以色列在背後煽風點火，企圖製造國內動亂。伊朗人權組織HRANA統計，衝突已導致50名示威民眾及15名維安人員喪命，被捕人數接近2300人。

川普發文力挺示威民眾

川普在美東時間10日下午1時27分於社群平台發文力挺伊朗民眾。他寫道，「伊朗人民正在追求自由，這可能是史無前例的時刻。美國已經做好準備，隨時提供援助！！！」這番表態被視為對德黑蘭當局施加壓力的明確訊號。

美方規劃軍事打擊選項

《華爾街日報》引述美國政府官員消息指出，川普團隊內部已針對必要時如何對伊朗展開軍事行動進行初步商討，並研擬可能的攻擊目標清單。一名官員透露，目前討論中的方案包括針對伊朗境內多個軍事基地實施大規模空中打擊。

另一名官員則強調，各方對於該採取何種行動尚未達成一致看法，目前也沒有調度任何作戰裝備或兵力的動作。美方官員同時提醒，這類磋商屬於例行性軍事規劃程序，現階段並無對伊朗動武的具體跡象。

革命衛隊警告捍衛紅線

伊朗伊斯蘭革命衛隊10日透過官方電視台發表聲明，指控「恐怖分子」在過去兩天夜間攻擊軍事及執法單位據點，導致多名平民與安全部隊成員遇害，公私財產也遭縱火破壞。聲明中特別強調，捍衛伊斯蘭革命成果、維護國家安全是不容挑戰的「紅線」。伊朗正規軍方也發布類似聲明，宣示將全力保護國家利益、戰略設施與公共財產。

美國情報官員形容這場示威是一場「耐力賽」，反對勢力試圖持續施壓，期待政府高層不是出走就是倒戈；而當局則設法製造足夠威嚇效果讓街頭恢復平靜，同時避免給予美國介入的合理藉口。