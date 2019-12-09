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被質疑「拿陳玉珍的手塞門縫」　黃昭順怒嗆網友：1450！

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▲▼立法院內政委員會「境外勢力影響、操作、干預我國選舉之現況分析與防制作為」專題報告 法務部次長陳明堂 立委黃昭順 許毓仁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委黃昭順。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

國民黨籍立委陳玉珍6日在外交部抗議過程中遭門夾傷，送至台大醫院急診室，然而卻被民進黨籍立委王定宇質疑，陳玉珍的手會被夾，是因為國民黨籍立委黃昭順所害。針對是否為害陳玉珍夾傷手的人？黃昭順至9日仍未正面回覆，但她的個人帳號卻疑似在臉書粉專上回應網友留言。

黃昭順臉書粉絲專頁9日上午10時發文，批評與她角逐高雄市第3選區立委寶座的立委候選人劉世芳「抓狂了」！但由於網路日前傳出，是黃昭順將陳玉珍的手放到門縫中，才導致陳玉珍手被夾到，進而呼吸困難、送台大醫院急診室，因此底下出現部分網友批評，「這個痛點有比被夾手痛嗎？」、「被您夾手感覺痛點更大耶」、「可以不要抓同黨立委的手去夾門嗎？」

針對部分網友留言，疑似是黃昭順的個人臉書帳號在底下表示，「1450」。然而黃昭順的言論，卻吸引越來越多網友留言灌粉絲專頁，「為啥您要拿人家的手塞門縫??自己的手塞不好嗎??」、「阿夾手不回應是怎樣 ？ 是不是覺得很糗拉不下臉」、「為什麼要夾同袍的手」。

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▼黃昭順個人臉書嗆網友1450。（圖／翻攝自黃昭順臉書粉專）

▲▼黃昭順嗆網友1450。（圖／翻攝自黃昭順臉書粉專）

▲▼黃昭順嗆網友1450。（圖／翻攝自黃昭順臉書粉專）

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