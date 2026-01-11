ET專訪／柯志恩：選市長只提做得到的政見　能管控風險「不會只震怒」





◎採訪：鄭佩玟、崔至雲、陶本和

◎攝影：呂佳賢、林敬旻

記者崔至雲／台北報導

國民黨已正式提名立委柯志恩參選2026年高雄市長。柯志恩接受《東森新媒體ETtoday》專訪，回顧自己二度投入高雄市長選戰的心路歷程，關於政見，柯志恩反覆闡明，自己不會「漫天喊價」，「一定是我做得到的」，因為這是做為可能執政者的態度。此外柯志恩也強調，她具有面對問題與風險控管的能力，因為高雄市長必須「遇到事情妳會解決」，而不是「事件被爆發之後，你只會震怒、震怒跟震怒」。

落選後就留在高雄 三年在地互動出現明顯變化

柯志恩指出，第一次參選高雄市長時，實際投入高雄的時間大概只有四個多月，當時不少市民「連柯志恩圓的扁的都搞不清楚」，因此必須花費大量時間讓市民認識她。2022年選舉結束後，「幾乎是一落選完的11月26日後，我就是落腳在高雄」，不再只是選舉期間短暫停留，而是長期生活在地方。

柯志恩說，相較上一次只有四個多月，這一次等於有三年多的時間，時間的累積，讓她與地方互動出現明顯不同。因為選過一次，臉孔出現在選舉公報上面，認識人變多，因此在地方收到的回饋變多了，這樣的狀況當然是跟過去三年不一樣。

她也提到，這段時間與地方人士的互動，已不再局限於傳統藍營支持者，甚至包括一些淺綠的支持者，又有政策制定經驗的民意代表。因為這些人知道「我會留下來」，因此彼此的互動就跟以前完全不一樣。這樣的變化，與過去被貼上政黨標籤、被刻板印象主導有關。以前大家只看到她掛著國民黨的旗子過來，自然就產生許多既定想法；但經過實際接觸後，他們就會發現說，「欸，其實這一個人也是可以講話啦」，這些是這三年最明顯的改變。

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者林敬旻攝）



談到「不變」的部分，柯志恩則放在自身性格。她直言，「不變的，當然就是人格特質嘛」，一般人格在18歲以後就不會再改變了。自己則是從教職進入政治，「一向是有什麼就說什麼」，並以南北文化差異作比喻，「在台北人家說妳太直接，到南部則是剛好而已。」

柯志恩進一步形容自己的行事風格，「對人，講話快、直接、直爽，看到問題去解決」，她認為這正是她一路以來沒有改變的地方。她也坦言，自己「非常直接」，「從小到大，活到60歲，都是這樣子」，並強調自己並沒有因為選舉而刻意調整性格，「我也沒有因為要選高雄我變了」。

被問到希望成為什麼樣的市長，柯志恩笑說，媽媽市長已經被用過了，對自己而言，更重要的是回到真實的性格與價值。自己在學校教書多年，對學生還是罵他們，因為學生清楚，「老師就是講話很直接」。她也將這樣的互動方式視為一種真誠，「南部人就是非常的直率、真誠」。

重視人本價值 具備風險控管與跨局處整合

在談到市長應具備的能力與特質時，柯志恩整理出三個核心方向。第一是「人本」價值，她說，回到自身心理學專業背景，一個人的人本價值選擇是非常非常重要的」。她肯定高雄歷任市長在硬體建設與城市發展上的成果，但也提醒，隨著AI與科技快速進展，「孩子要知道怎麼樣用AI」，卻同時必須「回到一個人文、回到一個文化、回到一個跟人之間的一個溫度」。

第二個特質，則是面對問題的能力與風險控管。柯志恩指出，高雄市長必須「遇到事情妳會解決，妳不怕去揭露弊端」，「我都可以想，萬一我有機會當上的話，突然來了一個垃圾山，我一定會被遭受到十倍的指責。所以我勢必在解決的方法裡面，要做到一個非常完整的配套，我才有辦法」。因此，需要具備「風險的管控」與「跨局處的一個整合」。她直言，高雄已非過去低負荷的城市，無論是工安、交通，或大型活動帶來的人流壓力，都需要事前治理，而不是「事件被爆發之後，你只會震怒、震怒跟震怒」。

第三，柯志恩則點出國際視野的重要性。她認為，高雄已逐步朝國際城市發展，「高雄必須要跟國際接軌，國際觀很重要」，並以亞洲港市為例，提出高雄未來應朝「遊艇母港」等方向思考，從港口出發，帶動整體城市發展。

不能只喊願景 忽略財源與財政結構

在政見層面，柯志恩強調，她現在講的每一句話，未來都有可能被挑戰，因此自己不會「漫天喊價」，而是清楚表態，「我要喊我做得到的，這是一個執政者該有的態度」。

柯志恩以實際構想為例，指出團隊曾討論過旗津纜車、F1賽車場等願景型建設，但也立即檢視其可行性，包括土地條件、校園溝通與實際限制。「你想到中山大學怎麼樣來說服？這個東西有沒有可行？」評估後沒有辦法克服，那麼該項政見就可能就暫時打住。

至於政見推出時程，柯志恩說明，團隊都有準備，全部都已經好，預計三月開始一步一步讓大家知道。自己是一個負責任的市長，必須要考慮高雄負債，承載的量有多少？不能只喊願景，卻忽略財源與財政結構。

柯志恩也指出，政見的呈現方式都只是一個方式，真正重要的是向市民說清楚「怎麼樣可以來執行」。她強調，與其過早公布口號，不如先把基礎條件、數據與可行方案整理清楚，「我覺得這才是很負責任的一個做法」。