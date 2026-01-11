ET專訪／柯志恩：大罷免後高雄對抗中保台免疫　不再對綠照單全收

◎採訪：鄭佩玟、崔至雲、陶本和

◎攝影：呂佳賢、林敬旻

記者鄭佩玟／台北報導

2026高雄市長選戰激烈，國民黨候選人柯志恩接受《東森新媒體ETtoday》專訪時維持一貫爽朗直接的個性，訪問過程絲毫不做作，在一個小時的專訪當中，柯志恩坦言，「大環境從來沒對國民黨有利過」，但她指出，大罷免後，高雄對抗中保台氛圍已有相當程度的免疫，不再對民進黨照單全收；至於國民黨主席鄭麗文計畫明年訪中見習近平，是否會憂心遭衝擊選情？柯志恩強調，國民黨不可能違背民意，而鄭身為黨主席也一定會尊重民意。

高雄長期由民進黨執政，柯志恩3年前臨危受命投入高雄市長選舉，與實力堅強的陳其邁對戰，儘管不脫「砲灰」命運，卻戰得有聲有色，拿下52萬票，此次她背負國民黨高度期待捲土重來，不同於3年前的是，她因接連揭露美濃大峽谷和山光電等弊案，樹立敢講、敢戰形象，成功以監督角色創下聲量。

▲國民黨立委柯志恩2026捲土重來再戰高雄市長。（圖／記者林敬旻攝）

喊話黨中央給資源 笑稱民進黨也要借藍營組織動員

談及選戰布局，柯志恩坦言，國民黨在高雄27年沒有執政，其中立法院長韓國瑜雖有執政一年半的時間，但那時間也非常短暫，組織跟綠營真的完全沒得比，不過國民黨再怎樣，都還是會有基本架構存在，包括每一次的動員、造勢都還是可以動的出人，甚至很多綠營這次的動員都還用到國民黨的組織，「高雄哪裡可以找出十萬人你跟我說？（意指綠委林岱樺在鳳山舉辦的「三山造勢」喊破十萬人）但喊出來我們都尊重，那個場地都很清楚啦！他們期待有十萬、想像也有十萬，當然就是尊重。」

被問到希望國民黨中央提供什麼奧援？柯志恩說，組織盤要急起直追的前提是要有資源，「泛藍不是沒有組織，而是過去等不到願意讓他們站出來的人，因為已經輸太久了，我當主委就是要重新找回這些人，透過小組長、茶餅會的方法，雖然可能來的人不多，但可以再擴展出去，讓組織建構；以前很多社團也都不願讓我去，三年前選的時候我只是智庫執行長，現在是立委，不讓我們去的地方就臉皮厚一點走進去，走多人就會慢慢被接受。」她嘆，國民黨組織沉寂太久，要喚起他們再團結，期盼黨中央給更多資源，不管是辦活動、看板跟選舉小物，未來的造勢都需要資源。

▲國民黨立委柯志恩專訪。（圖／記者林敬旻攝）

以前看到國民黨就完全拒絕 現在還可以聊幾句了

柯志恩認為，大環境從沒對國民黨有利過，像是抗中保台、國防預算，當然會說國防很重要，9500億在一般的預算中可以同意，但1.25兆只給四頁的紙實在不合理，中間選民也會有不同解讀。柯志恩反問，「2026大環境會不會好？我還是覺得很困難」，能源問題一定要解決，未來兩岸問題顯然也不會太好，台灣的氛圍被議題主導，整個環境就不會往正向走，雖然地方選舉只需要交代高雄負債如何、演唱會經濟與宗教經濟，卻還是會被這個大環境做牽引。

不過，柯志恩強調，大罷免後南部對抗中保台氛圍已有相當程度的免疫。她說明，到各地方去很多老人每天都在罵國民黨，現在不同了，自己去跟他們聊時，對方當然還是會罵國民黨，但是！需要那麼多的錢時人民也會去思考了，所以這就是不一樣的地方了，不會再對民進黨照單全收。

「問他們生活有過比較好嗎？他們說其實也都差不多」，柯志恩笑說，那差不多還罵了國民黨三十年？罵完也沒比較好過呀！在這互動中可以發現可以談真的很重要，以前根本連談都不談，高雄人只要看到抗中保台就開始狂罵國民黨，現在很願意談1點多兆的預算，擔心下一代孩子的教育是否就會沒錢了？以前不會有這種思考。柯志恩指出，當然不敢說全然改變，但起碼可以討論，到很綠的地方不會被趕出來，雖然還是會罵，但已經好很多，「會說你講的不錯啦！國民黨或許可以考慮看看，以前都很討厭國民黨，我說討厭沒關係，但可以做個朋友，以前只要看到國民黨就完全拒絕，現在還可以聊幾句了。」

鄭麗文計畫2026上半年見習近平 相信她會尊重民意

至於鄭麗文盼今年上半年與習近平見面，是否擔憂衝擊明年地方選情？柯志恩說，賴清德總統都願意跟習近平喝珍珠奶茶了，國民黨去跟習近平喝個烏龍茶有不一樣嗎？如果賴清德可以是一個平和互惠的原則，那鄭麗文主席當然也可以，「我相信都是非常公開的，像蔣萬安去上海雙城論壇表演說也完全不卑不亢，得到大家很多的讚許，中共圍台軍演那天也是很生氣的抗議，這是身為中華民國國民該抗議的，幹嘛每天在我們家門口實彈演射？國民黨會有自己的方式，相信大家知道最大的民意在哪裡，國民黨不可能違背民意，身為黨主席也一定會尊重民意。」

柯志恩強調，其實2028國民黨這一塊的論述才是挑戰，2026還是地方選舉，對高雄市民來說，到底如何讓勞工階層、科技業、觀光業、宗教做的比過去更好？這才是重點。