陳宜民推女警挨轟　國民黨提油救火：因為她貌似路人甲、怪阿姨





▲陳宜民動手推女警。（圖／翻攝自綠黨臉書）

記者袁茵／台北報導

針對立委陳宜民6日在外交部推女警下樓，國民黨9日發出聲明指出，因為該女警沒有穿著員警制服，且頭戴紐西蘭便帽，貌似路人甲或怪阿姨且採取貼身緊迫拍攝，在現場混亂情況下，陳宜民一時氣憤以肢體動作驅趕該不明女士之近身騷擾，因此陳宜民事後已公開抱歉。

「卡神」楊蕙如涉嫌利用網路帶風向侮辱大阪辦事處遭起訴，部分國民黨立委與台北市議員6日上午再赴外交部抗議，要求外交部說明駐日代表謝長廷是否捲入其中。根據保六總隊7日曝光一支近距離影片，一名新進外交人員被曾銘宗、林德福、林金結等人層層圍剿，不斷質疑他的身分。這時，女警上前想要幫忙，卻被陳宜民攔下，怒問她，「妳是哪個單位？出去！妳是哪個單位？」便動手推女警下樓。

針對6日推女警下樓的行為遭到砲轟，陳宜民7日在臉書上澄清，當時見到現場有一位穿著便服、頭戴書寫紐西蘭（New Zealand）便帽的不明人士持手機拍攝，由於近月以來，國民黨參選人員均反應遭不明人士跟監，因此他便立即上前去詢問了解。

陳宜民說，他問對方是哪一個單位？是否可以看一下證件？但該位女性完全不發一語，也並未出示識別證，因此他要求對方離開、不要拍攝，過程中不小心拍掉了帽子，因為對方都不説話，只是站在那邊，所以就拍對方肩膀，請求離開。「過程確實有推擠與情緒，在此對她致上萬分的歉意。」

但是根據影片顯示，女警當時表明「我是保六的」，但陳宜民持續追問「妳是哪個單位？哪個單位？」、「妳是什麼？滾出去！」接著便動手狠推女警，讓女警一連跌落三節階梯，畫面非常驚險。

對此，國民黨也在9日發聲明說明探訪陳玉珍與陳宜民動手推女警事件，但消息一出，又再度引發討論，認為國民黨聲明在提油救火。

國民黨表示，與陳宜民對立的一名「女士」並未著員警制服，且頭戴紐西蘭便帽，貌似路人甲或怪阿姨且採取貼身緊迫拍攝，在現場混亂情況下，陳宜民才一時氣憤，以肢體動作驅趕該不明女士之近身騷擾，因此陳宜民事後已公開抱歉。

國民黨聲明全文如下：

有關上週五本黨立委依職權且透過正式安排前往外交部，未料遭受關門對峙並造成陳玉珍委員受傷、陳宜民委員以肢體動作驅離「不明女士」等狀況，副發言人黃心華表示：有關本黨九位立委，於上週五正式透過國會聯絡人安排，依職權前往外交部拜會，竟遭到強關部會大門造成人員受傷、外交部竟出動大批保警強烈對峙等狀況，陳宜民委員雖已表示道歉，惟本黨仍須給予陳委員慰問，及要求蔡政府、外交部查明不法網軍害死外交官之始末、及相關網軍經費來源等違法舞弊情事。

上週五與陳宜民委員對立之「女士」並未著員警制服、且頭戴紐西蘭便帽，貌似路人甲或怪阿姨且採取貼身緊迫拍攝，在現場混亂情況下，陳委員一時氣憤以肢體動作驅趕該不明女士之近身騷擾，因此陳委員事後已公開抱歉。

至於本黨人士赴台大醫院探視受傷之陳玉珍委員一事，此乃人之常情，過去蔡英文、柯建銘、張花冠、管媽等數不清的綠營政治人物皆同樣前往探病。本次若造成台大醫院工會困擾，本黨表達歉意，惟請台大醫院工會督促落實探病規範，並對各政黨一視同仁，不要因人設事，本黨日後將配合辦理。

最後，本黨再次呼籲蔡英文及外交部，要儘速嚴查當時為何在未釐清訊息的狀況下，平白讓優秀外交官遭受內部的檢討壓力且蒙受不平之冤而結束生命，若蔡政府對於網軍資金的來源、違反補助上限及放任核銷過程的違法亂紀、綠營民代公開自爆與卡神有對價關係等不堪行為持續放任，等同讓全民的納稅錢成為加害外交官、打擊民進黨政敵的買兇費，此實為全體國人無法忍受之事。望蔡總統及相關單位儘速讓相關不法水落石出，用真相，還給已故的蘇處長一個公道。

其他人也看了這些...

►國民黨立委手被夾「躺病床、坐輪椅」 林靜儀批作秀：不要浪費醫療資源

►真相還原！陳宜民動手推女警卻喊掛彩 藍委動粗外交官瞎喊「國安局派來的？」

►涉推女警下樓遭函送！陳宜民「致上萬分歉意」：但她沒有表明身分…

更多熱門新聞...

►近距離畫面曝光／陳宜民狠推女警「妳是什麼？滾出去！」 藍委圍剿外交官

►藍委外交部抗議楊蕙如案受傷送醫 韓國瑜5點半趕赴台大醫院探視

►影／影片曝光！陳宜民先拍帽再往下推 女警連退3階差點跌倒

►超越藍綠，就靠她了