金與正又震怒！痛批韓國李在明「流氓、垃圾」　威脅空飄糞便氣球

▲金與正針對無人機入侵事件發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）軍方昨（10）日發表聲明，指控南韓去年9月、今年1月4日兩度派遣無人機「入侵領空」。南韓國防部解釋，並無侵犯北韓意圖，且軍方並未擁有該款無人機，懷疑是民間人士所為。對此，金與正怒控，南韓無人機侵犯領空偷拍濃縮鈾礦場和邊境軍事哨所，威脅南韓一旦試圖狡辯，恐將再度目睹穢物氣球。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓最高領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正今（11）日上午針對無人機入侵領空一事發表談話，表示從南韓起飛的無人機入侵領空是「再清楚不過的事實」，事件本質並非在於行為人是隸屬軍方、亦或一般民間人士，因此要求南韓必須給出清楚的交代。

針對南韓國防部長安圭伯10日在聲明中強調，南韓軍方並無刺激或挑釁北韓的意圖，金與正回應道，「對於韓國國防部的官方立場，我個人認為這對為了苟延殘喘的韓國而言，是一個相當聰明的選擇！未來韓國若持續選擇挑釁我國（北韓），從此之後將面臨難以承擔的恐怖後果。」

▼北韓宣稱擊落入侵領空的「南韓無人機」。（圖／翻攝自《朝中社》）

▲南韓無人機殘骸。（圖／翻攝自《朝中社》）

金與正指控，北韓透過電子技術擊落南韓無人機後，發現無人機拍攝了北韓境內濃縮鈾礦場、邊境軍事哨所等機密資料，表示就算南韓狡辯是民間人士所為，也無法擺脫責任。

她威脅南韓道，「若一再試圖狡辯『不構成侵害主權』的說法，那麼未來（韓國）可能將會再度目睹從朝鮮民主主義人民共和國（北韓）、由民間團體所空飄的飛行物體（指含有糞便、傳單、垃圾的穢物氣球）。」

另外，北韓曾於2024年10月公布無人機殘骸相片，指控南韓派遣無人機入侵其首都平壤，當時尹錫悅政府的南韓國防部一再表示「無法確認」，事後尹錫悅因發佈緊急戒嚴而下台，南韓特檢組在一連串的偵查後，證實是南韓軍方特意下令出動無人機，試圖以此激起北韓向南韓發動攻擊，構成發布戒嚴的條件。

▲北韓擊落的「南韓無人機」，零件皆為中國或美國製，其中還有三星電子的記憶卡。（圖／翻攝自《朝中社》）

金與正提起尹錫悅，「針對『尹姓劊子手』（指尹錫悅）所犯下的平壤無人機入侵事件，首爾當局現任領導人（指李在明）沒有資格在評論時擺脫責任，無論是哪一個政府犯下的過錯，那都是他們家內部的事情。因此，無論是尹家、還是李家，對於我們而言，都是韓國侵犯了朝鮮民主主義人民共和國神聖不可侵的主權，是嚴重的挑釁行為。」

金與正感嘆道，「總之，在這次韓國無人機入侵事件，讓我們再次加深對於韓國這個流氓、垃圾集團的印象！」

根據南韓《韓聯社》，自從北韓指控無人機入侵後，李在明10日下令由軍警共同組成調查團隊，針對這起「重大犯罪」，釐清是否為民間人士所操縱。稍早，南韓青瓦台國家安保室發表聲明，表示並無意圖挑釁或刺激北韓，未來將透過警聯合調查加快釐清真相，持續透過實際舉措降低緊張關係、累積信任，並深化南北韓溝通。

