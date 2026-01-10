　
政治焦點 國會直播 專題報導

開季7連勝平紀錄！領航猿獵鷹奪板橋主場首勝　明對勇士拚新紀錄

▲桃園璞園領航猿阿提諾、陳將双、總教練卡米諾斯。（圖／PLG提供）

▲桃園璞園領航猿板橋主場擊敗台南台鋼獵鷹，開季豪取7連勝。（圖／PLG提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

配合桃園巨蛋修繕工程，P.LEAGUE+衛冕軍桃園璞園領航猿10日首度移師板橋體育館，面對台鋼獵鷹的頑強挑戰，領航猿在第四節後段靠著連續4記三分球徹底拉開差距，終場以99比91擊敗對手，強勢收下開季7連勝，此役不僅續寫隊史紀錄，更追平新北國王在2023-24球季創下的開季7連勝紀錄，並列聯盟歷史最長連勝。明日對戰台北富邦勇士，領航猿有望挑戰締造聯盟新障礙。

來到新的板橋主場，領航猿打得其實並不輕鬆，開賽旋即與獵鷹陷入激烈的拉鋸戰，領航猿雖然一度取得9分領先，但獵鷹次節靠著翟蒙（Demon Brooks）與陳范柏彥的多點開花攻勢一度超車，上半場結束領航猿僅以58比54維持微幅領先。

▲桃園璞園領航猿阿提諾、陳將双、總教練卡米諾斯。（圖／PLG提供）

▲桃園璞園領航猿阿提諾。（圖／PLG提供）

比賽進入下半場後依然膠著，獵鷹在末節開局一度將比分追平，關鍵時刻領航猿展現衛冕軍韌性，白曜誠連續命中兩記三分球吹響進攻號角，隨後伯朗與李家慷也分別在外線補上冷箭，憑藉這波14比0的攻勢瞬間將分差擴大至雙位數，獵鷹雖然試圖反撲，但在領航猿多點開花的防守與火力壓制下，最終無力回天，領航猿以8分之差在板橋收下勝利，也追平聯盟最長的開季7連勝紀錄。

領航猿洋將阿提諾（Will Artino）繳出全場最高的24分、13籃板「雙十」成績單，本土球員則以李家慷表現最為亮眼，全場投進3記三分球拿下13分，近期表現優異的陳將双也貢獻11分，不過猿隊當家一哥「夜王」盧峻翔此役就有點悶了，全場10投2中，沒有任何罰球，僅拿下5分寫下新低，這也是他本季首次單場得分沒能上雙。

▲桃園璞園領航猿阿提諾、陳將双、總教練卡米諾斯。（圖／PLG提供）

▲桃園璞園領航猿陳將双。（圖／PLG提供）

台鋼獵鷹則以雙洋將翟蒙的24分、多比的17分為主，本土球員僅有陳范柏彥拿下12分得分達雙位數，火力支援稍嫌不足。

賽後領航猿總教練卡米諾斯坦言，獵鷹今天真的為球隊帶來極大的麻煩，所幸下半場在防守端轉趨積極，成為拉開比分的關鍵，「雖然很開心能拿下這場歷史性的勝利，但緊接著明天就要在同一場地迎戰強敵勇士，必須迅速將專注度移回下一場比賽。」

▲桃園璞園領航猿阿提諾、陳將双、總教練卡米諾斯。（圖／PLG提供）

▲桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯比賽中集合球員。（圖／PLG提供）

而單場拿下11分、連兩場得分上雙的年輕好手陳將双則提到，回到學生時期熟悉的板橋體育館回憶湧現。由於開局白曜誠陷入犯規麻煩，他早早就上場替補，「雖然一開始有些放不開，但很高興最終能幫助球隊守住勝利。」領航猿目前以7勝0敗穩坐聯盟龍頭，明日下午5點將挑戰將有望挑戰締造聯盟歷史新紀錄的8連勝。

01/11 全台詐欺最新數據

兩年份營養品到手　盧峻翔8奪單月MVP

本季PLG職籃戰力嚴重失衡，開季6連勝持續不敗獨居聯盟龍頭的領航猿，陣中王牌球星「夜王」盧峻翔7日再度拿下聯盟第12月份最有價值球員，這也是盧峻翔生涯第8度拿下單月MVP，除了持續改寫聯盟紀錄，更將再度獲得一年份的聯盟合作贊助營養補給品，連同上個月獲得MVP，盧峻翔已經有兩年份的補給品到手。

領航猿爆打勇士　卡總點名這人是隱形功臣

霸氣揮手道別！李家慷三分彈射垮勇士

愛德華茲差一球寫歷史　明戰巫師拚NBA歷史紀錄

柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士三分雨射垮黃蜂

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

