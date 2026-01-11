　
地方 地方焦點

2026台灣國際馬拉松台南開跑　中華醫大666人用腳步挺健康

▲「2026台灣國際馬拉松in台南」11日清晨鳴槍開跑，中華醫大台南市校友會會長謝馨慧、董事長陳智文、全國校友總會會長王國贊及校長李碧娥等人受邀主持起跑儀式。（記者林東良翻攝，下同）

▲「2026台灣國際馬拉松in台南」11日清晨鳴槍開跑，中華醫大台南市校友會會長謝馨慧、董事長陳智文、全國校友總會會長王國贊及校長李碧娥等人受邀主持起跑儀式。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台灣國際馬拉松in台南」11日清晨在台南都會公園鳴槍開跑，超過5000名跑者齊聚，迎著晨曦踏上賽道，起跑儀式由中華醫事科技大學董事長陳智文、校長李碧娥等貴賓共同主持鳴槍，為賽事揭開序幕，華醫號召教職員生與校友共666人報名參賽，加上志工支援賽事服務，成為全場人數最多、陣容最龐大、也最吸睛的參賽團隊。

▲「2026台灣國際馬拉松in台南」11日清晨鳴槍開跑，中華醫大台南市校友會會長謝馨慧、董事長陳智文、全國校友總會會長王國贊及校長李碧娥等人受邀主持起跑儀式。（記者林東良翻攝，下同）

本屆賽事由台灣國際馬拉松交流協會與亞洲馬拉松大聯盟共同主辦，並由冰點空調冷氣及名人演藝事業共同冠名支持，賽程分為全馬、半馬、10公里與3公里等4大組別，起終點皆設於台南都會公園地標奇美博物館，結合運動、城市與文化景觀。

▲「2026台灣國際馬拉松in台南」11日清晨鳴槍開跑，中華醫大台南市校友會會長謝馨慧、董事長陳智文、全國校友總會會長王國贊及校長李碧娥等人受邀主持起跑儀式。（記者林東良翻攝，下同）

清晨不到5時，台南都會公園已湧入大量參賽選手與應援民眾，6時30分在台南市長黃偉哲、中華醫大董事長陳智文、校長李碧娥等人共同鳴槍下，由全馬選手率先起跑，隨後半馬、10K與3K組別依序出發，賽道熱度一路升溫。值得一提的是，陳智文董事長與李碧娥校長除擔任鳴槍貴賓，也親自報名參加3K休閒組，以行動力挺健康運動。

▲「2026台灣國際馬拉松in台南」11日清晨鳴槍開跑，中華醫大台南市校友會會長謝馨慧、董事長陳智文、全國校友總會會長王國贊及校長李碧娥等人受邀主持起跑儀式。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，「台灣國際馬拉松 in 台南」成功匯聚全國跑者，展現台南城市的運動能量與活力。他感謝冰點空調冷氣股份有限公司、名人演藝事業有限公司等企業夥伴的支持，以及各界的熱情投入，使本屆賽事得以順利舉行。

本賽事以台南都會公園為起終點，路線途經仁德、歸仁及關廟三區，沿途串連城市景觀與地方特色。黃偉哲也邀請跑者在完賽後留步台南，走訪歷史文化景點，品嚐在地特色美食，體驗城市獨特魅力。

▲「2026台灣國際馬拉松in台南」11日清晨鳴槍開跑，中華醫大台南市校友會會長謝馨慧、董事長陳智文、全國校友總會會長王國贊及校長李碧娥等人受邀主持起跑儀式。（記者林東良翻攝，下同）

體育局表示，近年馬拉松及路跑活動蓬勃發展，藉由賽事推廣規律運動，有助提升全民健康意識。歡迎跑友在比賽中盡情奔馳，親身體驗台南寬敞平坦的田園賽道與自然景致。另台南市將於2026年3月1日舉辦「2026台南古都國際半程馬拉松」，誠摯邀請全國跑者踴躍參與，來台南留下美好賽事回憶。

▲「2026台灣國際馬拉松in台南」11日清晨鳴槍開跑，中華醫大台南市校友會會長謝馨慧、董事長陳智文、全國校友總會會長王國贊及校長李碧娥等人受邀主持起跑儀式。（記者林東良翻攝，下同）

賽事冠名支持的名人演藝事業負責人王國贊，同時也是中華醫大傑出校友、全國校友總會會長，長年熱心公益、推動運動健身。感念校友對社會與母校的回饋，中華醫大此次特別鼓勵教職員生及校友踴躍參賽，在台南市校友會、高雄市校友會及各地校友熱烈響應下，連同眷屬在內，共計666人報名參賽，浩浩蕩蕩集結賽場，形成極具辨識度的「中華醫大軍團」。

▲「2026台灣國際馬拉松in台南」11日清晨鳴槍開跑，中華醫大台南市校友會會長謝馨慧、董事長陳智文、全國校友總會會長王國贊及校長李碧娥等人受邀主持起跑儀式。（記者林東良翻攝，下同）

中華醫大校長李碧娥表示，學校以培育醫事健康專業人才為核心使命，國際馬拉松賽事在台南舉行，更應身體力行參與其中。她指出，此次報名的師生與校友中，不乏挑戰42公里全馬與21公里半馬的跑者，期盼大家在享受運動健身的同時，也能突破自我、跑出好成績。

▲「2026台灣國際馬拉松in台南」11日清晨鳴槍開跑，中華醫大台南市校友會會長謝馨慧、董事長陳智文、全國校友總會會長王國贊及校長李碧娥等人受邀主持起跑儀式。（記者林東良翻攝，下同）

除參賽外，中華醫大也動員數十位師生擔任賽事志工，包含護理系、醫檢系、長照系、食營系、視光系及調保系等，於會場及各服務站協助報到、發放完賽獎品與獎座，並運用專業技能提供血壓檢測等服務，為選手安全與賽事順利進行把關，以實際行動展現醫事教育與健康服務的社會價值。

▲「2026台灣國際馬拉松in台南」，來自肯亞的Eliasa為全馬冠軍第一名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「2026台灣國際馬拉松in台南」，來自肯亞的Eliasa為全馬冠軍第一名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

挑戰組(10.6KM)(男)第1至第5名：陳俊傑、歐承哲、王瑞埼、林孟翰、侯啓仁；(10.6KM)(女)第1至第5名：楊禮菊、黃淑慧、謝思樺、莊貴婷、林芷均；半程馬拉松(21.1KM)(男)第1至第5名：James、王威凱、康昭賢、曾士軒、吴詠皓；半程馬拉松(21.1KMI(女)第1至第5名：蔡涵琦、陳佳鈴、纪淑如、廖翊婷、羅婕瑜；全程馬拉松(42.195KM)(女)第1至5名：Eunice Mukina Mutung、Ann mukuhi njihia、劉素雅、林宥芊、張芷瑜；全程馬拉松(42.195KM)(男) 第1至5名：ELIAS NYAGA MUTHONI、Martin onesmus、Josephat Ombiro Auka、Daniel Kilonzo Muisyo、DAVID MBOGO MUGO。來自肯亞的Eliasa為全馬冠軍第一名。

400 1 7162 損失金額(元)

好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

2026台灣馬拉松台南開跑中華醫大

