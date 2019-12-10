「假民調真揭底」彰化立委參選人張瀚天支持者受不了　到警局提告

▲藍營彰化第二選區立委候選人張瀚天支持的選民近來接到假民調電話。（圖／張瀚天競辦提供）

記者唐詠絮／彰化報導

選舉抹黑花招再擴大！彰化警分局甫鎖定ㄧ家特定公司以「假民調真抹黑」方式，不斷散佈彰化立委第二選區國民黨候選人張瀚天的前科資訊，有違反選罷法意圖使人不當選之嫌；10日晚間類似的假民調語音電話變本加厲大量散佈，選民錄下內容，交由張瀚天總部向警方報案追查。

▲藍營彰化第二選區立委候選人張瀚天支持的選民近來接到假民調電話。（圖／記者唐詠絮攝）

張瀚天總部指出，之前的假民調電話是真人打電話，自稱是民調公司，但在電話內容中除了詢問選民個資外，不斷的重複：「這樣的候選人，你還要投給他嗎？」

但類似的假民調電話變本加厲，從真人打電話到語音電話不斷大量擴散，10日晚間全面狂掃選區，以假民調語音方式詢問選民，「知不知道張瀚天過去的案件，知道請按1，不知道請按2」，將候選人的個資完整公布，明顯是意圖以抹黑方式影響選情。

▲藍營彰化第二選區立委候選人張瀚天拜票。（圖／記者唐詠絮攝）

對此，張瀚天總部除了派出宣傳車宣導外，也緊急製作防選舉奧步三招圖卡，提醒選民在接到類似的假民調語音電話，如何因應。

果然民眾十分警覺，有人錄下語音內容，已由張瀚天總部報案，由警方另行偵辦。

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