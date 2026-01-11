美軍神秘武器？傳委國士兵「集體吐血倒地」　守衛：像腦袋爆炸

▲美軍3日空襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，發生爆炸。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

委內瑞拉一名守衛宣稱，美軍3日發動突襲、活捉總統馬杜洛時，數以百計的委國士兵，被僅約20名美軍瞬間擊潰。他還提到，美軍使用一種「神秘武器」，讓眾人開始流鼻血、嘔吐鮮血，接著紛紛倒地不起，「我們根本無法與他們的技術及武器抗衡，我從未見過這種事情。」

一名委內瑞拉守衛受訪時回憶，「我們保持警惕，但突然之間，我們所有的雷達系統都無緣無故關閉了。」接下來，他們看見大量無人機飛越陣地，8架左右的直升機載來大約20名美軍。儘管委國當時擁有數百名人馬，卻毫無還手機會，「他們的射擊既精準又迅速，感覺每個士兵每分鐘都能射出300發子彈。」

▲▼馬杜洛藏身該國最大軍事設施「蒂烏納堡」（Fort Tiuna），卻在躲入安全屋密室之前被抓。圖為蒂烏納堡被美軍轟炸的前後對比衛星照。（圖／路透）

最令他震驚的，則是一款前所未見的武器，「他們啟動了某種東西，我不知道如何形容，感覺像是非常強烈的音波。突然之間，我感覺我的腦袋從內部爆炸了。我們都開始流鼻血，一些人還吐出鮮血。我們都倒在地上，無法動彈。在那個音波武器，或者不管什麼東西（發動）之後，我們連站都站不起來。」

該守衛直言，「那20個人毫髮無傷，卻殺掉了我們上百人。」他警告，任何自認為能夠對抗美國的人，都不知道美國真正的能力有多強大，「在我見過這些事情之後，我再也不想站在他們的對立面。」

▲川普觀看美軍在委內瑞拉的軍事行動。（圖／路透）



這份證詞被白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）在X轉發，「停下手邊的事，讀讀這個」。不過美國官方迄今並未證實內容真實性。

委內瑞拉內政部統計，這次美軍突襲造成約100名安全部隊成員死亡。目前尚不清楚多少傷亡是委內瑞拉守衛描述的「神秘武器」造成，但一名前美國情報人員向《紐約郵報》證實，美方確實擁有導能武器（directed energy weapons, DEWs）技術很多年了，某些系統會導致「出血、無法移動、疼痛和灼燒感」等症狀。