全國競總開張　宋楚瑜轟民進黨吃相難看：比國民黨貪腐還嚴重

▲宋楚瑜、余湘全國競選總部正式開張。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

親民黨總統候選人宋楚瑜競選總部10日正式開張，宋楚瑜表示，去年高雄市長選舉民進黨挫敗，就是因為吃相難看，比過去國民黨的貪腐還要嚴重。他強調，台灣人民「不要寒流、不要青菜講講」。

親民黨發言人張碩文、競辦發言人于美人、親民黨立院黨團總召李鴻鈞，黨籍不分區立委被提名人劉宥彤、蔡沁瑜等、區域立委陳怡潔等皆出席，宋楚瑜與副總統候選人余湘在支持者的歡呼下大進場，宋楚瑜一路握手感謝支持，眾人齊喊「藍綠推兩邊，人民擺中間」、「票投親民黨，台灣再風光」，展現團結氣勢。

宋楚瑜致詞表示，作為一個中華民國總統，他要把國家的利益放在前面，政黨利益放在兩邊，當選總統會跟各黨領導人，到總統府共商國事，他會聽不同政黨的聲音，要求行政院長要力行到各縣市跟縣市長好好溝通，資源共享不分黨派、不分族群。

宋楚瑜說，他會尊重民意，尊重立法院，每一年一定到立法院做國政報告，聽取各政黨的立委，要傾聽民意，找回台灣民主價值。宋楚瑜提到，會讓立法院同意的人選，擔任行政院長，他非常認真網羅各黨各派的人才，主持大聯合政府。

宋楚瑜指出，為什麼上次在高雄讓民進黨挫敗，就是民進黨吃相難看，四年前跟蔡英文競選，就當面跟蔡說，民進黨將來的問題是會國民黨化，如今比過去國民黨的貪腐還要嚴重。

宋楚瑜也說，他必遵守憲法，並批評民進黨政府不遵守憲法，兩岸的關係如果不穩定，要遵守憲法以及兩岸關係條例。另外，他會直接向國會做報告，「立法院不同意的事情，宋楚瑜絕對不會簽字」。宋楚瑜說，太陽出來了，台灣人民「不要寒流、不要青菜講講」。

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