政治

陳菁徽推代孕疑未利益迴避　游淑慧嗆綠：找親綠牙醫當衛福部長

▲▼台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院衛環委員會8日審查「人工生殖法修正草案」，民進黨立委林淑芬點名國民黨立委陳菁徽是人工生殖領域的醫師，難道都不用利益迴避？陳菁徽對此發表聲明，「本人即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查」。國民黨台北市議員游淑慧諷刺，林淑芬打臉過去的民進黨，什麼情況才是利益衝突？如「找了財團老闆當經濟部長；找了黑幫律師當內政部長；找了親綠牙醫當衛福部長。」

游淑慧認為，林淑芬自己身為女性，卻以身體缺陷去攻擊另一名女性委員，這樣的言行，不只是失格，更是殘忍和沒有同理心。更荒謬的是，她居然還批評陳菁徽醫師沒有利益迴避、要迴避審案，「林淑芬委員不專業去要求專業迴避，用她的凶悍，赤裸裸的霸凌其他兩名醫護公衛背景的專業立委，霸凌我們的法案審查，真是可笑又可怕。」游淑慧說，如果「懂醫學」要被當成要被排除的理由，那麼未來是不是也該請所有懂交通的人不要審交通法？懂財政的人不要審預算？這不是利益迴避，這是外行排擠內行。

游淑慧說提到，陳菁徽是台北醫學大學醫學系、約翰霍普金斯大學公共衛生碩士，長期投入婦女健康與生殖醫療。她在診間所面對的每一位病人，正是這部法案想要回應的人，陳的專業，不是利益衝突，而是這個法案最需要的基礎。

游淑慧指出，台灣正面臨前所未有的少子化壓力，女性平均生育年齡已超過32歲，超過3成在35歲後才生育，這不是意識形態的辯論，而是現實中的醫療與人生抉擇，因此「人工生殖法」的修法理應建立在醫學、公共衛生與臨床實務的基礎上。但很遺憾，在審議過程中看到的不是專業討論，而是政治操作與人身羞辱。

游淑慧強調，台灣需要的，不是製造對立的政治表演，而是能面對少子化、尊重醫學、理解女性處境的專業立委。請民進黨停止政治操作，停止用意識形態排除專業，支持專業的立委參與專業的法案審查。
 

《人工生殖法》條文引起社會輿論，行政院、綠營堅持與代理孕母脫鉤，白委陳昭姿則堅持要通過。日前委員會審查也激烈交鋒。綠委范雲認為對委託方規範不夠完善。而民眾黨社群近日做圖卡，指控范雲「連法條都沒看」就發言，並秀出自家版本。然而，該版本為陳昭姿審查當天下午才提出臨時動議，范雲發言是在早上，時間軸對不上，范雲今（10日）批評，小編利用時間差，偷換概念攻擊認真的他黨立委，讓人無法接受，民眾黨如果真的在意這個法案，怎麼會當天幾乎只有陳昭姿在場，連黃國昌都只出現一下下？

