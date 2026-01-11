「兔子警官」曾被吐口水罵「裝」　獲最美浙警：路口不堵才是意義

記者任以芳／綜合報導

大陸浙江2025最美「浙警」名單揭曉，杭州女輔警李語蔚因柔性執法榮譽當選。曾是幼教老師的她，2024年因溫柔勸導影片走紅，被網友稱為「兔子警官」。儘管曾遭司機吐口水辱罵「裝模作樣」，李語蔚仍堅守「路口不堵才是意義」的信念，將委屈轉化為專業動力。從警四年來，她曾於雨中救回心臟驟停的老人，累計獲贈5面錦旗，用「但行好事，莫問前程」的態度，證明了網紅流量背後的真誠守護。

據「浙江交警」微信公眾號1月10日消息，2025最美「浙警」名單正式揭曉。杭州市公安局交警支隊景區大隊鐵騎隊員李語蔚等10名民警、輔警共同獲此殊榮。李語蔚因在西湖景區的柔性執法與親和形象，被網友稱為「兔子警官」。

▲「兔子警官」李語蔚，當選2025最美「浙警」 。（圖／翻攝 「浙江交警」微信公眾號）

1998年出生的李語蔚是土生土長的杭州人。大學畢業後曾擔任兩年幼兒園老師，2021年考入靈隱交警中隊，轉行成為一名女騎警。從警四年來，除了日常交通疏導，她也發揮特長參與錄製《開學第一課》及電動車安全騎行等交通安全宣導課程。

真正讓她確立職業意義的是一次緊急救助經歷，某年春季雨天，一名老人在西泠橋邊心臟驟停，李語蔚與同事在馬路上輪流為其進行心肺復甦術，在救護車趕到後協助開道護送至醫院。事後醫生告知，老人因初期的及時搶救而成功脫離生命危險，這段經歷讓李語蔚深刻體會到這份工作的價值。

2024年，李語蔚因一段溫柔勸導的影片在網路走紅，其形象與動漫中的警察角色重合，因而獲得「兔子警官」的稱號。然而，網路流量也帶來了質疑聲浪，有人開始指責她作秀、擺拍。

▲「兔子警官」李語蔚曾被質疑，依舊堅持崗位服務大眾 。（圖／翻攝 央視）

《央視》曾經報導，一個下雨天的晚高峰，一輛出租車經過時，司機搖下了車窗，朝她吐口水，說「裝什麼裝」，就開走了。李語蔚說，「我又震驚，又委屈，你怎麼能這麼說我。同時，行吧，你不要堵著我的路口了。」

她委屈的表示，路口不擁堵，才是站在路口最終的意義，不是向他們解釋自己裝什麼樣子，但是又不能把難受帶到中隊，或者帶到家裡。「因為我不能讓別人因為我的難受而難受，所以我會努力消化這個情緒。有這麼多好的聲音，我為什麼一定要去挑不好的聲音讓自己難受呢？」

最終，在自己努力與服務人群幾年的交警生涯中，李語蔚累計獲得5面錦旗與12封表揚信。她以「但行好事，莫問前程」作為座右銘，並表示這份工作與其個人價值觀高度契合。此次獲選最美「浙警」，是對其專業態度與柔性執法成果的正式肯定。