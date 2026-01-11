藍擬先放行TPASS預算　蘇巧慧：連藍也知道不審總預算影響人民權益

▲民進黨新北市長參選人蘇巧慧掃三峽市場，包括現任議員廖宜琨，林銘仁、卓冠廷、彭一書和議員參選人高乃芸、朱誼臻、吳昇翰都到場一同參與。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

由於總預算案遲遲未審，包含TPASS通勤月票、生育補助等都可能斷炊，引起民怨。雖在野黨稱不影響，但立院藍白黨團仍擬提案，將如TPASS等有「急迫性、民生性、地方補助性」的30多項新興計畫先送委員會審查。對此，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（11日）表示，從國民黨團把TPASS和民生補助抽出來先審，就看得出來連國民黨團也知道總預算不審，會多麼影響國家、人民權益，呼籲趕快排審總預算，不要延宕國家發展。

面對總預算持續卡關，國民黨、民眾黨立院黨團擬提案，將30多項新興計畫先送委員會審查。民眾黨團總召黃國昌9日證實，民眾黨與國民黨持續就相關方向溝通、協調，下周還會再與國民黨團幹部討論。據悉，這份先行列出的項目以「急迫性、民生性、地方補助性」為主，兩黨下週討論完成後，最快預計下周二排入程序委員會，下周五付委審查。

蘇巧慧今（11日）指出，從立院國民黨團要把TPASS和這些民生補助抽出來先審，就可以看得出來，連國民黨團也知道總預算不審，是會多麼的影響國家，還有影響人民的權益。

蘇巧慧表示，不只是TPASS和其他補助，「其實我們的經濟發展和產業轉型，也有非常多的新興計畫，都是包含在總預算裡面」，呼籲國民黨團，趕快來排審總預算，不要延宕國家的發展，讓問政、立法院運作能夠回到正軌上。