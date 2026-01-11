飲料有疑似蟑螂卵「店員否認還捏爆」　大茗道歉：一中店停業清消

▲大茗遭爆食安危機。（圖／翻攝大茗臉書粉專，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「大茗」遭爆食安危機，一名網友10日晚在Threads上發文指出，在一家飲料店買飲料卻喝到疑似蟑螂卵的異物，反映後店家堅稱是「蕎麥」還當場捏爆噴汁。對此，大茗深夜緊急發出致歉聲明，表示一中店今天起停業進行清消，同時檢視原料、儲放與作業環境。

網友表示，喝飲料時吸到異物吐出來，發現外觀呈現紅褐色、長方形且有紋路邊邊帶鋸齒狀，外型疑似蟑螂卵，並曬出圖片，隨後致電並拿到店家確認，但店員堅稱是「蕎麥」，且還當場把異物「捏爆」，網友表示當下看到異物爆出液體時很疑惑，「蕎麥是實心的種子，捏碎應該是粉狀，怎麼會爆漿？」雖店家已完成退費也表示可以重做，但直言不敢再喝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此貼文引來大批網友留言「當你的面捏爆就是在毀滅證據，那是蟑螂卵沒錯，跟他給你看到麥子完全不一樣，也不是蕎麥，完全是不一樣的材料」、「蕎麥茶蠻容易進蟲進老鼠的，我們店（其他飲料店）都要求我們一定要壓好才能下班，這兩百萬趴是蟑螂卵」、「100000%是蟑螂蛋 應該叫他當場吞下去就不追究 反正是蕎麥啊」。

▲大茗緊急發出聲明。

對此，大茗深夜發出致歉聲明，「針對一中店於1月10日晚間發生之『飲品異物』情事，造成當事人的不適與困擾，大茗總公司在此向當事人及關心此事件的朋友們致上最誠摯的歉意，並立即啟動一中店停業與清潔消毒，後續配合相關單位查驗。」

業者表示，初步了解該門市處置失宜，與一向要求的顧客尊重與食品安全原則不符，本事件發生後已立即啟動以下措施，包括已與當事消費者主動聯繫並致歉，總公司後續將持續溝通與處理；一中店即日起停業調查，全區進行清潔消毒作業，同時全面檢視原料、儲放與作業環境。

同時針對涉事人員啟動內部調查與重新教育，避免類似情形再度發生；一中店也將配合台中市政府食安相關單位查驗，以保障公開與透明。大茗強調，「食品安全與顧客信任一直是大茗最重視的核心價值，對於此次事件造成各界的疑慮，我們深感抱歉並且全面檢討流程，也將以行動負責。」