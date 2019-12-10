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藍委要「蘇貞昌踹共」！政院接陳情書：3天內答覆

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▲總召曾銘宗等人代表進入行政院陳情楊蕙如案。（圖／記者林敬旻攝）

▲總召曾銘宗等人代表進入行政院陳情楊蕙如案。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立委陳宜民、曾銘宗、林德福等人6日硬闖外交部抗議，聲稱要替外交官討公道，不過卻爆出狠推女警、拗外交官手等動粗爭議，外交部在9日對涉案藍營立委提告。不過，國民黨立委仍繼續聲討，10日號召群眾進攻行政院。不過藍營這次抗議改走和平路線，最後在協調下派出五位代表進入政院遞交陳情書，政院承諾會轉交院長蘇貞昌，並在三天內給出答覆。

國民黨立委6日因為網軍案硬闖外交部，其中，陳宜民對著保六總隊女警動粗。他先是動手拍掉對方帽子，接著更直接狠推對方肩膀，讓女警直接往後跌了三階樓梯，場面相當驚險。另外，曾銘宗及林德福等人也出手圍剿基層外交官，數人通通被外交部提出告訴。

藍營立委稱要替外交官討公道，但卻爆出暴力爭議。10日下午他們再號召，這次進攻目標轉為行政院，稱要到行政院抗議楊蕙如網軍案，替外交官討回公道。經過外交部衝突事件後，這次前往行政院抗爭改走溫和路線。

經過協調，最後國民黨派出張顯耀、曾銘宗、洪孟楷、宋瑋莉、林金結走進行政院，向行政院副秘書長何佩珊遞陳情書。

曾銘宗遞交陳情書後表示，何佩珊承諾，很快就會把陳情書交給蘇貞昌，同時也承諾三天內會給出答覆，還給人民一個公道。

張顯耀進一步說明陳情書的三個內容。第一要求將陳情書當面交給蘇貞昌；第二，蘇貞昌看到陳情書後三天內，請政院對全民說明將如何處理楊蕙如事件；最後，週五下班前請行政院將蘇貞昌回應、如何處理楊蕙如事件向曾銘宗回應，曾銘宗會向全民報告。若沒有達成，國民黨會有下一步動作。

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