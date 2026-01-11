　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國安局：中共藉5手法對我認知作戰　2025年就查獲4.5萬組異常帳號

▲。（圖／路透）

▲針對中共對我認知作戰，國安情報團隊2025年查報逾4.5萬組異常帳號傳散爭議訊息。（圖／路透）

記者蘇靖宸／台北報導

針對中共對臺進行認知作戰，國安局今（11日）表示，國安情報團隊2025年查報逾4.5萬組異常帳號、蒐獲逾231.4萬則爭訊；國安局近期已完成相關操作手法的分析報告，發現中共透過數據分析社情動態、建置多元管道投放爭訊、利用異常帳號滲透輿論、運用AI生成擬真影音、進行網駭盜用國人帳號等5大手法，對我國目標受眾傳散爭議訊息，期望達到激化我國內部對立、爭取認同中共立場等戰略目標。

國安局11日說，中共持續對臺進行認知作戰，選擇我國重要時事加強炒作，期達到「激化我國內部對立」、「削弱國人抗敵意志」、「影響友盟援臺意願」及「爭取認同中共立場」等戰略目標，本局近期完成「2025年中共對臺認知作戰操作手法分析」報告，期使國人進一步瞭解中共影響力行動對民主社會之危害。

▲國安局「2025年中共對臺認知作戰操作手法分析」報告圖表。（圖／國安局提供）

▲國安局「2025年中共對臺認知作戰操作手法分析」報告圖表。（圖／國安局提供）

國安局表示，中共黨政軍系統設定爭訊敘事主題和基調後，動員資訊科技公司、公關公司及網路水軍集團等協力組織，運用以下5大手法，對我國目標受眾傳散爭議訊息：第一、「透過數據分析社情動態」：中共網信辦、國安部、解放軍政治工作部運用「中科天機」、「美亞柏科」、「沃民高新」等科技公司，利用「爬蟲技術」，蒐集我國政治人物、民意代表與意見領袖的基本個資、人際網絡，以及對中共立場，並彙整我國選舉期間民調數據、網路聲量等資訊，以利「精準」執行對臺宣傳及攻擊特定人士。

第二、「建置多元管道投放爭訊」：中共中宣部、公安部透由「海訊社」、「海賣」及「虎牙」等公關公司，創建網站偽冒國際媒體例如：Aisa Korea、Austria Weekly，協力傳散中共官方論述；另扶植「無邊界集團」公關公司，創設「臉書」粉專內容農場，張貼煽動性文章吸引點閱，並在Threads及X等平臺，設立軟性議題發文帳號，伺機發布政治類貼文，意圖影響國人認知。

第三、「利用異常帳號滲透輿論」：中共公安部運用「龍橋」網路水軍集團，透過逾20種語言，在全球超過180種網路社群平臺進行影響力活動；另中共網信辦、統戰部、解放軍網路空間部隊指導「中科點擊」、「北京星光」及「一網互通」等科技公司，建立網民資料庫，並開發帳號自動化群控程式，控制逾萬組假帳號，協同性投放爭訊，並針對目標受眾塑造輿論。

第四、「運用AI生成擬真影音」：「中國兵器工業集團」等企業積極開發AI模型及智能引導系統，試圖同步執行輿情數據蒐集、影音自動生成、目標受眾精準投放等功能，以產製傳散各類型爭訊。此外，中共委託「晴數智慧科技」、「科大訊飛」等公司，開發智能語音系統，於我國網站刊登廣告，誘吸不知情臺灣民眾進行錄音，恐用以合成偽冒國人聲線語調，提升AI生成影音爭訊之真實度。

第五、「進行網駭盜用國人帳號」：中共於2025年4月對臺軍演期間，盜用PTT用戶10餘組帳號，並透過「駭侵物聯網設備」及「租用外國伺服器」做為跳板，炒作「中共封鎖我國天然氣運輸」、「共艦進入24浬線」等不實爭訊。

▲▼國安局「2025年中共對臺認知作戰操作手法分析」報告圖表。（圖／國安局提供）

國安局指出，2025年，國安情報團隊查報逾4.5萬組異常帳號，較2024年增加1.7萬餘組，並蒐獲逾231.4萬則爭訊；全年通報政府相關部門計3200餘則爭訊，俾利政府即時應處中共對我認知戰操作。我國身處國際反制中共認知作戰最前線，本局2025年已與國際友盟召開80餘場安全對話及專案會議，期拓展全球民主社群反制認知戰的合作網絡。

國安局說，本局將持續加強掌蒐中共對我國認知作戰手法樣態，落實政府跨部會通報及應處機制，並與第三方事實查核機構、社群平臺業者強化溝通交流，適時揭露並下架不實網路資訊，防制境外敵對勢力對我影響力作戰，以維護國內純淨輿論環境。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

「兒子戀愛腦太誇張」 吳速玲：媽媽要懂得放手

開直播嗆習近平　中共「國師」李毅驚傳被抓走了！

開直播嗆習近平　中共「國師」李毅驚傳被抓走了！

美國3日對委內瑞拉發動突襲軍事行動，迅速活捉該國總統馬杜羅夫婦。事後，一名以激進民族主義言論聞名的中國學者「李毅」也成為焦點人物。他在個人影音平台上發表對美軍抓捕馬杜羅的看法時情緒失控，不僅一度哽咽還當場自扇耳光，更粗口猛烈批評中國國內相關評論與政策，如今驚傳已被人抓走。

國安局：中共軍演對台爭訊逾1.9萬則　著重AI炒作疑美、疑賴論

國安局：中共軍演對台爭訊逾1.9萬則　著重AI炒作疑美、疑賴論

海巡隊員淪對岸內鬼！賤賣艦艇佈署+飛彈機密

海巡隊員淪對岸內鬼！賤賣艦艇佈署+飛彈機密

馬杜洛事件能嚇阻中共？　陳冠廷曝隱憂

馬杜洛事件能嚇阻中共？　陳冠廷曝隱憂

中共軍演期間花7萬多餐敘　海巡署長：是我建議管碧玲可照常進行

中共軍演期間花7萬多餐敘　海巡署長：是我建議管碧玲可照常進行

