民進黨不分區拿18席？　卓榮泰：絲毫沒有喜悅

▲卓榮泰。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

民進黨主席卓榮泰今陪同民進黨北市立委候選人阮昭雄掃街拜票，對於若根據《美麗島電子報》最新民調分析，民進黨不分區席次將拿到18席一說，他表示，絲毫不會因此而有任何喜悅，畢竟萬一有這樣的數字出現，卻沒有達到，顯示沒有滿足人民的期待，黨會盡量朝最好的目標前進。

卓榮泰10日前往龍泉市場拜票，他提到，選舉一開始就設定要朝總統連任及國會過半的目標前進，現在仍努力要往國會過半前進。對於《美麗島電子報》最新民調指出，民進黨不分區席次將拿18席，卓榮泰表示，他絲毫不會因此而有任何喜悅，畢竟萬一有這樣的數字出現，卻沒有達到，也顯示沒有滿足人民的期待，會盡量朝最好的目標前進。

卓榮泰說，國會組織生態小黨還是有生存空間，因為有周全嚴密政黨協商機制，在協商中，只要一個委員，都有其代表性工作，台灣目前的政治生態，也希望與新興小黨間進行更多合作。

對於先前傳出民進黨不分區、區域立委選情告急，但如今似乎是倒吃甘蔗，卓榮泰則認為，要感謝所有立委選將在各選區非常努力，加上總統氣勢拉抬，除了將政見訴諸選民，誤解的部分也盡全力去化解。但他也強調絕不大意，要拚到所有選將能夠順利當選，才是最高目標，目前民進黨目標仍是57席，若要再往上加，仍要靠提名、徵召選將繼續努力。

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