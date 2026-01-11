獨／林岱樺強調「沒有脫黨參選的選項」　前提是初選公平正當

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

民進黨立委林岱樺在今年1月3日參加民進黨高雄市長初選政見發表會被問及在初選之後是否會退黨，當時引發討論。對此，林岱樺10日出席富邦馬拉松活動時，面對《ETtoday新聞雲》堵訪，強調自己有2大原則不會改變。

▲林岱樺車掃，跟民眾互動熱烈 。（圖／記者吳世龍翻攝）

針對外界關注的「是否脫黨參選」議題，林岱樺今天首次正面回應。她表示，1月3日政見會上，有人指控她「會不會背叛、會不會退黨」，引發黨內不少不安聲浪。她強調當時已經有給了明確說明，但似乎被人刻意「消音」，所以，她現在再次說明：「之所以參與初選，就是因為認同制度，也尊重制度，只要制度是公平正當的，她就沒有脫黨參選的選項。」

團結是結果不是口號 她拒用威脅方式談政治

林岱樺直言，團結不是一句口號，而是一個結果。政治人物如果認同制度，就應該把自己放進制度裡，把事情做好，而不是為了自己的位置製造混亂。「我不喜歡用威脅或模糊方式談政治，那不是我走到今天的方式。」

她也強調，自己沒有派系靠山，她的唯一靠山就是高雄市民。「我的去留不由派系決定，是由高雄人的民意決定。只要市民需要岱樺，我就沒有退縮的空間。」她認為，這個問題不是「脫不脫黨」的問題，而是「市民做主」還是「派系做主」的問題。

▲林岱樺參加富邦馬拉松，強調自己從來沒有過有退黨選項。（圖／記者吳世龍攝）

「愛高雄、不退黨」她再度強調立場從未改變

林岱樺說，自己最重視的是誠信，只要制度是正當的，她一定尊重。但若制度遭派系黑箱操弄，她會選擇站在民意這一邊，不能讓市民失望。「我對民進黨有深厚的情感，但我對高雄市民有更高的責任。」最後，他也強調自己有兩大原則承諾：「只要制度沒有被黑箱玩壞，團結就是唯一的路；不管結果如何，我愛高雄，也不會退黨。」

