獨／曾喊司法介入初選！林岱樺再批時機程序罕見：有人要我退場

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

民進黨立委林岱樺宣布角逐高雄市長初選後，除了深陷曖昧簡訊疑雲，她去年被指控「詐領助理費」、走進調查局大喊「司法介入初選」的一幕，也在選前再次被放大。對此，林岱樺今（10）日上午出席富邦馬拉松活動時接受《ETtoday新聞雲》堵訪，再次對助理費案與司法機關正面對決，語氣罕見強硬表示，「有人要我退場。」

▲林岱樺參加富邦馬拉松，對於自己深陷「詐領助理費」疑雲，直球對決 。（圖／記者吳世龍攝）

林岱樺回憶，去年2月她遭到大規模搜索，甚至一度被起訴。案件至今尚未結案，外界也持續有不同聲音，但她強調，這段期間社會看到的是「非常罕見的時機點」與「非常罕見的程序」。她說自己尊重司法、尊重查案，但也清楚知道，這場初選中確實有人希望她退場、有人希望她被貼上標籤；然而，林岱樺強調她不是那種會被嚇跑的人，至於是誰要她退場，他僅表示：市民自有公斷。

有人想逼她退場「初選貼標籤」」 林岱樺：我不是被嚇大

她語氣堅定地提出，在初選關鍵時刻啟動大動作搜索，「就是想用想用司法鎖住岱樺？」她說用行動證明了一次，也向背後暗黑勢力宣告：「企圖用公權力介入黨內競爭的人，林岱樺不會退縮。」她是「打不倒的高雄女兒」，清白是她對市民最基本的承諾。「很多人一直拿司法案件做文章，我要告訴大家，我對自己的清白有百分之百的信心。」而且，依照法院判例，已經有人獲得「無罪」宣判，她說，雖然經歷了這場漫長的司法考驗，自己不但仍挺直腰桿，也獲得不少支持群眾力挺，「因為他們都知道我做事的風格，從來沒有拿過一毛錢進自己口袋。」

▲林岱樺參加活動，跟小朋友互動熱烈 。（圖／記者吳世龍翻攝）

如果證明清白呢？她反問：高雄損失誰負責

林岱樺語氣沉重地說，她重視制度，也尊重法律，但社會也應該思考：「如果我最後被證明清白，對市民來說，這難道不是一大損失嗎？」她反問，若因莫名攻擊讓高雄失去一位真正想做事、具有大改革能力的市長，「這樣的損失要怎麼彌補？」

她指出，台灣法律上基本原則就是「無罪推定，不可以未審先判」，就是為了守護真理公義。「不要抹殺林岱樺25年來為民服務的熱忱。」她呼籲檢調讓事實說話、讓證據說話。她表示，若她最後被證明清白，而高雄卻因一次時機奇怪的抹黑攻擊，失去一個真正想改革的人，那會是對市民以及對自己的雙輸與遺憾。

最後，她呼籲市民在初選投票前好好思考這個問題，「岱樺被證明清白，而高雄卻因為一場抹黑，一次時機奇怪的攻擊，失去了一個真正想改革的人，這損失又要誰來負責呢？」而她也非常肯定相信，司法最終會成為她從政25年清白紀錄的最佳背書。

