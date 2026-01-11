　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／曾喊司法介入初選！林岱樺再批時機程序罕見：有人要我退場

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

民進黨立委林岱樺宣布角逐高雄市長初選後，除了深陷曖昧簡訊疑雲，她去年被指控「詐領助理費」、走進調查局大喊「司法介入初選」的一幕，也在選前再次被放大。對此，林岱樺今（10）日上午出席富邦馬拉松活動時接受《ETtoday新聞雲》堵訪，再次對助理費案與司法機關正面對決，語氣罕見強硬表示，「有人要我退場。」

▲林岱樺參加富邦馬拉松，親揭跟住持簡訊疑雲 。（圖／記者吳世龍攝）

▲林岱樺參加富邦馬拉松，對於自己深陷「詐領助理費」疑雲，直球對決 。（圖／記者吳世龍攝）

林岱樺回憶，去年2月她遭到大規模搜索，甚至一度被起訴。案件至今尚未結案，外界也持續有不同聲音，但她強調，這段期間社會看到的是「非常罕見的時機點」與「非常罕見的程序」。她說自己尊重司法、尊重查案，但也清楚知道，這場初選中確實有人希望她退場、有人希望她被貼上標籤；然而，林岱樺強調她不是那種會被嚇跑的人，至於是誰要她退場，他僅表示：市民自有公斷。

有人想逼她退場「初選貼標籤」」　林岱樺：我不是被嚇大

她語氣堅定地提出，在初選關鍵時刻啟動大動作搜索，「就是想用想用司法鎖住岱樺？」她說用行動證明了一次，也向背後暗黑勢力宣告：「企圖用公權力介入黨內競爭的人，林岱樺不會退縮。」她是「打不倒的高雄女兒」，清白是她對市民最基本的承諾。「很多人一直拿司法案件做文章，我要告訴大家，我對自己的清白有百分之百的信心。」而且，依照法院判例，已經有人獲得「無罪」宣判，她說，雖然經歷了這場漫長的司法考驗，自己不但仍挺直腰桿，也獲得不少支持群眾力挺，「因為他們都知道我做事的風格，從來沒有拿過一毛錢進自己口袋。」

▲林岱樺參加富邦馬拉松，親揭跟住持簡訊疑雲 。（圖／記者吳世龍攝）

▲林岱樺參加活動，跟小朋友互動熱烈 。（圖／記者吳世龍翻攝）

如果證明清白呢？她反問：高雄損失誰負責

林岱樺語氣沉重地說，她重視制度，也尊重法律，但社會也應該思考：「如果我最後被證明清白，對市民來說，這難道不是一大損失嗎？」她反問，若因莫名攻擊讓高雄失去一位真正想做事、具有大改革能力的市長，「這樣的損失要怎麼彌補？」

她指出，台灣法律上基本原則就是「無罪推定，不可以未審先判」，就是為了守護真理公義。「不要抹殺林岱樺25年來為民服務的熱忱。」她呼籲檢調讓事實說話、讓證據說話。她表示，若她最後被證明清白，而高雄卻因一次時機奇怪的抹黑攻擊，失去一個真正想改革的人，那會是對市民以及對自己的雙輸與遺憾。

最後，她呼籲市民在初選投票前好好思考這個問題，「岱樺被證明清白，而高雄卻因為一場抹黑，一次時機奇怪的攻擊，失去了一個真正想改革的人，這損失又要誰來負責呢？」而她也非常肯定相信，司法最終會成為她從政25年清白紀錄的最佳背書。

【相關新聞閱讀】

獨／林岱樺強調「沒有脫黨參選的選項」　前提是初選公平正當

獨／「檢調查扣手機」後曖昧簡訊流出　林岱樺痛斥抹黃女性！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

李明璇爆高雄基層最怕賴瑞隆　黃敬雅反嗆：別再回頭消費高雄

修眷改條例遭批圖利　藍駁斥：國防部都打臉僅限於「慈仁八村」

輝達設計綠容率、光電板要求不合規？　蔣萬安：保持密切溝通

傳台美關稅15%！鄭麗文嗆「可憐」　民進黨遺憾：心中只有鄭習會？

海基會董事長人選年前有望出爐！邱垂正：應該沒問題

賴瑞隆誓言：邀泰勒絲＋建大巨蛋　高雄薪資漲1萬、創20萬就業

肯定黃國昌閃電訪美　徐巧芯送暖許甫：邀活動絕對參加

藍委主導修法烏龍又一樁！無施行日期公教退休金沒變多　翁曉玲氣炸

台積電再蓋5廠換關稅15%？　粉專點3大影響：輸掉的是台灣未來

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

李明璇爆高雄基層最怕賴瑞隆　黃敬雅反嗆：別再回頭消費高雄

修眷改條例遭批圖利　藍駁斥：國防部都打臉僅限於「慈仁八村」

輝達設計綠容率、光電板要求不合規？　蔣萬安：保持密切溝通

傳台美關稅15%！鄭麗文嗆「可憐」　民進黨遺憾：心中只有鄭習會？

海基會董事長人選年前有望出爐！邱垂正：應該沒問題

賴瑞隆誓言：邀泰勒絲＋建大巨蛋　高雄薪資漲1萬、創20萬就業

肯定黃國昌閃電訪美　徐巧芯送暖許甫：邀活動絕對參加

藍委主導修法烏龍又一樁！無施行日期公教退休金沒變多　翁曉玲氣炸

台積電再蓋5廠換關稅15%？　粉專點3大影響：輸掉的是台灣未來

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

台八反派專業戶變家暴渣男！　「要求老婆動手」私下反差舉動曝光

夢想還沒實現！冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生喪命「實習只剩3天」

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

迪士尼樂園爆紅「壞皇后」告別8年角色：扮反派是榮耀

游鴻明隔18年曝重磅喜訊！　被「不實報導」露面澄清了

坤達.牛奶挑戰高空特技 　空中倒立秀超壯手臂

政治熱門新聞

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

賴瑞隆出線對決柯志恩　一圖對比兩人學經歷、政策

2026國民黨大敗　媒體人估丟5縣市

快訊／僅差0.6個百分點！賴瑞隆初選險勝邱議瑩　民進黨下周提名

綠高雄市長初選民調　4參選人齊喊話

彰縣議員收賄496萬護航綠電蟑螂　監院通過彈劾：嚴重敗壞官箴

即／林岱樺喊話：全力支持提名人

即／差0.6個百分點落敗　邱議瑩恭喜賴瑞隆

初選民調勝出！賴瑞隆致電3戰友表達謝意

鄭麗文轟台積電設5廠換關稅15％「很可憐」

華府人士：美盼黃國昌、白營屏除黨派歧見　返台與民主友盟同陣線

蔡正元將入獄　曝三中案「馬英九籌不出資遣費」

即／賴瑞隆初選勝出！許智傑發聲道恭喜

更多熱門

相關新聞

林岱樺強調不會脫黨參選　前提是初選公平正當

林岱樺強調不會脫黨參選　前提是初選公平正當

民進黨立委林岱樺在今年1月3日參加民進黨高雄市長初選政見發表會被問及在初選之後是否會退黨，當時引發討論。對此，林岱樺10日出席富邦馬拉松活動時，面對《ETtoday新聞雲》堵訪，強調自己有2大原則不會改變。

高雄情侶1死1命危　17歲女驗出不明藥物

高雄情侶1死1命危　17歲女驗出不明藥物

4寶爸偷吃小三！「某透內出」訊息露餡

4寶爸偷吃小三！「某透內出」訊息露餡

租賃車違規右轉撞機車　3人受傷

租賃車違規右轉撞機車　3人受傷

陳其邁趣味賽「交棒」邱議瑩　林岱樺開酸

陳其邁趣味賽「交棒」邱議瑩　林岱樺開酸

關鍵字：

林岱樺高雄曖昧簡訊民進黨市長初選釋煌智助理費

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面