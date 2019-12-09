獨家專訪／陳玉珍頭劇痛無法下床需用尿盆　淚駁被黃昭順夾手住院

記者陶本和／台北報導

國民黨日前赴外交部抗議，立委陳玉珍在推擠過程中身體不適送醫，事後被嘲諷「夾手」卻住進急診重症區病房，掀起批評聲浪。對於來自各方的指責，陳玉珍在接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時，再次流下眼淚，一次說明事情原委。

陳玉珍9日下午接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪，這是她6日在外交部發生衝突送台大醫院住院之後，第三天首次接受單獨媒體專訪，她戴著藍紫色毛帽、口罩，聲音虛弱，訪問過程中，多以氣音回答提問。

不是被夾手住院 身體卡門推擠受不了、太悶

陳玉珍請辦公室的助理拿當天側錄的畫面出來供拍攝。她說，警察當時拿帽子替她搧風，因為她已經沒有辦法呼吸，「他馬上給我搧，你看沒有辦法呼吸，受不了，你看我那表情，我在這裡因為受不了、太悶了。」

陳玉珍表示，網路上都只有夾手的那一個片段，手沒有很嚴重，被夾到也是非常痛，太痛了有哀嚎；但是，一開始其實立委們有在外交部裡面，因為到正門有議員要進入外交部，所以走到外面去，「結果他們（警方）就把門關上，外交部叫駐衛警把門關上，我想說很奇怪，我們是有約的，立委不是去闖空門，黨團是有跟他們約去拜會」。

陳玉珍說，當下不讓警方關門，就開始推擠，一開始手就夾到了，「當我們開始往裡面推的時候，駐衛警就開始一、二、三！往外推，我因為已經卡在兩扇門的中間，一直推就很痛，身體和頭都卡住」。

陳玉珍表示，因為有縫隙，她成功進去了，但她當時已經很不舒服，「我說沒有空氣我會死，我沒有空氣，一群人在這裡沒有空氣，警察很好趕快幫我搧風。」

「然後他們叫救護車來，我就坐在輪椅，我說我沒有辦法呼吸，很壓迫這樣，他（醫護人員）就把氧氣罩給我戴。」陳玉珍說，她就在輪椅覺得有點昏睡過去，覺得得到氧氣有呼吸了，然後就沒有醒了，「但我有聽到有人叫我，什麼金門陳玉珍加油」。

▼陳玉珍接受專訪，指著事發的影片，回憶當下的狀況。（圖／記者屠惠剛攝）



在台大毫無意識 頭痛無法下床需尿盆上廁所

至於在台大醫院的過程，陳玉珍說，因為她昏睡了，根本不清楚，「我就一直躺在那裡，我要講，我那時候想上廁所，助理還給我尿盆上廁所，因為我沒有辦法下床」。

陳玉珍的特助表示，剛到醫院的時候是在T05病床，因為陳玉珍頭很痛，打過3次止痛劑還是劇烈頭痛，但是問醫生可不可以加量，醫生說不能打，後來就推去做斷層掃描，「推回來時，就不在T05病床了，回來就換到C09病床」。

陳玉珍表示，醫院把你推到哪個病床、哪個診療區，不是他們自己可以決定的，「我就是病人，我們昏睡在那裡，要處置我丟到哪，都是他們決定，我連我住哪裡都不知道」。

陳玉珍說，外界一直說幹嘛夾到手去住重症病床，這很冤，因為她不是手被夾到，手夾到是一開始，電視台只有播一開始，她是整個人卡在中間，沒有辦法呼吸，「我很感謝那個警察，如果沒有給我搧風，我可能會窒息，我可能會死」。

陳玉珍表示，她在禮拜六的早上就回家了，但一直都在睡覺，頭很痛也不知道為什麼非常痛，期間很多記者打給她，但根本沒有辦法回，「有一個記者打給我，我說我頭太痛沒有辦法，今天好很多了，現在可以講話，現在是非常好的狀態」。

陳玉珍強調，週休二是加上選舉期間，每一天都有非常多的行程，有會報、有下鄉、有座談，很多早就排好的行程都取消了，「有的人說夾到手故意佔病床，濫用醫療資源，因為他們不理解，我們民意代表其實忙到沒時間住院，怎麼可能會願意在醫院」。

陳玉珍表示，選舉剩下30幾天，要做的事、要握每一雙手，住在醫院又沒有票，「我覺得做不同工作不能理解，我生病也不太看醫生，因為要撐，盡量把事情做完，必須要一直工作完成民眾的託付」。

▼陳玉珍接受專訪時，談到網路謾罵時而落淚。（圖／記者屠惠剛攝）



體會外交官為何自殺 也一定受到很多霸凌

「我覺得難過，我醒來後看到這麼多霸凌，我可以深深體會，當初外交官為什麼要自殺，他也一定受到很多霸凌」。陳玉珍表示，楊蕙如這種風向是沒有事實根據，左酸一句，右酸一句，就會造成心裡很大壓力，好像真的做錯什麼事，對於責任感比較重的人，或是重視自己名聲的人，會覺得怎麼需要受到這樣屈辱，「我覺得他是外交官是以死明志，我大概可以理解」。

陳玉珍強調，她來自金門很常去榮總看鄉親，非常了解醫療資源的重要，而且服務裡最重要的就是醫療部分，「我從來不會想要濫用醫療資源，這是不可能的事情，我實在不大喜歡去醫院，我其實很討厭去台大」。

「我比較硬，我有很堅強意志力，我生病只喝水也盡量不看醫生，把事情撐完，我個性就是比較硬。」陳玉珍說，金門精神就是生活不怕苦，工作不怕難，戰鬥不怕死，不到最後幹嘛要去醫院，「說實在去醫院有什麼好光榮，出去衝鋒陷陣戰死沙場，跑去醫院不是很丟臉嗎？」

▲《ETtoday新聞雲》專訪國民黨立委陳玉珍，請助理拿出當天事發的影片還原真相。（圖／記者屠惠剛攝）

憂心年輕世代斷章取義 實現自己所謂的正義

陳玉珍憂心地說，讓她更憂心的是，現在年輕世代看事情，看短暫資訊夾到手後，就開始嘲諷，就斷章取義擷取一段，「就開始實現你自己所謂的正義」。

「這種事情，這種心態或是處理事情方法，對台灣未來是危險的。」陳玉珍說，她不希望年輕這一代是這樣，不希望年輕人變成這樣，很多事情要看全面，這是她憂心的部分。

陳玉珍說，不是不可以批評，跟她再怎麼理念不合，各方面都可以對她做的事情批評，但要看清楚原貌，「要批評我，我身為民意代表也應該虛心接受，但請看我整段事實，看完事實可以不喜歡我沒有關係，但不要人云亦云失去你的判斷力」。

諷刺黃昭順的很不厚道 完全沒印象她把我手放進去

對於網路上流傳影片，指稱是國民黨立委黃昭順把陳玉珍的手放入門縫，才導致夾傷。對此，陳玉珍說，諷刺黃昭順這件事，覺得這是很不厚道，「黃昭順沒有這樣做，不要看到照片，覺得她摸著我的手，就是她把我夾，不能這樣講，我完全沒有任何印象她把我手放進去夾」。

陳玉珍說，她要做什麼，就是要把門推開，這就是他們當時做的動作，「是我自己要把門拉開，跟黃昭順也沒有關係，不能這樣講黃昭順，當然他們也是Kuso啦」。