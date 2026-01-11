　
龍潭驚見「升級版神主牌」闖快車道！ 網認出身分：賣刮刮樂猛人

圖文／鏡週刊

身障人士或老人使用的四輪電動代步車，依規定只能在人行道使用，不過，有網友在桃園市街頭直擊疑似改裝的輔助四輪車，沒有懸掛車牌，竟然行駛在內側快車道左轉，當時路口還有員警執行交通管制，也視若無睹。他將影片PO網，引發網友熱議，有人猜這改裝車要價16萬，也有人戲稱是「升級版移動式神主牌。」

一輛改裝過的電動代步車，未懸掛車牌被直擊行駛在龍潭中正路快車道，現場有員警疏導交通，卻對該代步車視若無睹。（翻攝自爆料公社粉專）

▲一輛改裝過的電動代步車，未懸掛車牌被直擊行駛在龍潭中正路快車道，現場有員警疏導交通，卻對該代步車視若無睹。（翻攝自爆料公社粉專）

一名網友日前在「爆料公社」分享直擊影片，並指出「在龍潭，這樣也可以嗎？這種車輛可以合法上路嗎？」畫面顯示在桃園龍潭區中正路和北澤路交叉口，發現一部紅色加裝全包外殼的四輪電動代步車，行駛在內側快車道，車輛沒有懸掛車牌，但竟然打方向燈左轉。當時附近發生火警，除了有消防車，路口也有員警疏導交通，但員警對於電動車視若無睹。

影片曝光引發熱議，網友紛紛表示，「電動代步車依照相關法規應該是比照行人，這個問題未來只會越來越多」、「看到它，還是滾遠一點比較好」、「這真的是合法的嗎？」「移動式神主牌升級包廂版」、「龍潭知名人士又出來了」、「竟然還有打方向燈耶」、「沒有任何牌照，基本上應該是不能上路的」。也有網友認出是這是當地賣刮刮樂的猛人，已經存在很多年。

電動代步車不需要掛牌、不需要駕照，但必須符合規範速度與合格標章。根據「道路交通管理處罰條例」規定，電動代步車視同行人輔具，應走人行道或靠路邊，違規上馬路可罰1200-3600元。但雖視為行人，因具動力，酒駕會罰，最高罰30萬並吊銷駕照。選購應選有合格標章的，切勿改裝，注意充電安全，避免自燃。


【阿北叫不起來！】6歲女童機警求助 男天冷獲救

