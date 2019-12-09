快訊／手夾傷送醫被諷「演很大」　陳玉珍落淚還原現場：呼吸困難…這樣會死





▲韓國瑜等人前往醫院探視陳玉珍。（圖／國民黨團提供）

記者袁茵／台北報導

國民黨立委陳玉珍6日到外交部抗議，在與警方推擠時不慎夾傷手，送往台大醫院急診躺上急救重症病床，引起外界議論，許多醫師、政治人物在臉書上紛紛發表看法。陳玉珍9日受訪時委屈落下眼淚，覺得6日那天呼吸困難，還以為自己會死。

陳玉珍9日受訪時還原6日現場狀況，她表示，「人很多，非常多，沒辦法呼吸，我就說我會呼吸困難、會缺氧，這樣會死！然後警察有一個在旁邊聽到，就拿帽子一直搧風，讓我有空氣，這中間不知道過多久，反正我覺得我整個被壓得很厲害，因為前後都壓著，沒辦法呼吸，所以很痛苦，後來救護車就來了。」

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