快訊／不忍了！外交部告陳宜民、曾銘宗：不接受陳情為由行造勢之實

▲曾銘宗等人圍剿外交官。（圖／翻攝自國民黨直播影片）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立委陳宜民、曾銘宗、林德福等人6日硬闖外交部抗議，聲稱要替外交官討公道，不過卻爆出狠推女警、拗外交官手等動粗爭議。對此，外交部10日正式對涉案藍營立委提出告發。

國民黨立委6日因為網軍案硬闖外交部，其中，陳宜民對著保六總隊女警動粗。他先是動手拍掉對方帽子，接著更直接狠推對方肩膀，讓女警直接往後跌了三階樓梯，畫面相當驚險。

根據國民黨團臉書專頁的直播影片，不只陳宜民動手，包含曾銘宗、林德福、林金結等藍營立委及議員，還團團包圍住一位外交部官員。幾名藍營立委頻頻吼叫，「你是哪個單位的？」對方回答單位後，他們卻不罷休，繼續說道「送到地檢署去好了！」

據了解，該名外交官是新進的外交部人員，雖然已經對藍營立委表明身分，不過卻還是持續被攻擊，「證件拿出來！送到地檢署！職員證拿出來！」透過畫面可以看出，國民黨立委團圍住該名外交官，還出手試圖拉住該名外交官。外交官因為被團團包圍架住手，向現場立委表示，「委員，你這樣拗到我的手了！」沒想到卻只換來一句「你不要再演啦！」

外交部發言人歐江安10日在例行記者會表示，已經在9日正式向警政單位告發包含藍營立委陳宜民、曾銘宗、林德福以及市議員林金結、徐弘庭、張斯綱等六位國民黨民意代表。

歐江安指出，國民黨立委賴士葆及李永萍等人先在3日以陳情為由，率眾到外交部選舉造勢，現場充斥大量的選舉旗幟和標語，賴士葆不但佔據外交部電梯還開起直播，嚴重影響同仁和外賓工作。另外，12月6日，國民黨的曾銘宗等人再來抗議，雖然名義是陳情，但兩次都沒帶陳情書，根本就是以陳情為名，行造勢為實。

歐江安提到，根據外交部進一步查證了解，6日包含曾銘宗、林德福、陳宜民等人，對基層同仁言語暴力，嚴重傷害同仁尊嚴，讓他受到身心傷害，相關行為於法不容。基於維護法治、捍衛同仁權益尊嚴，決定正式向警政機關提出告發，杜絕類此行為。

歐江安嚴正重申，外交部代表國家處理對外關係機構，不是政治人物選舉作秀場域，「歡迎各界人士前來外交部溝通指教，但不接受以陳情為名行選舉造勢之實，不接受藉著政治私利，消費外交人員。外交部嚴守行政中立，謝絕任何政黨、政治人物的選舉造勢活動，堅決捍衛同仁尊嚴安全，確保我們同仁的安全安寧的辦公環境。」

不過，曾銘宗事後澄清強調，自己並沒有對外交官動手或架住對方，是因為對方拍照，出手要求對方把影片刪掉。他認為，外交官並非警察，沒有理由在現場拍攝蒐證，自己也絕對沒有對該名外交官動手的狀況發生。國民黨強調，外交部傲慢無理的行徑在民主國家實屬罕見。過程中，造成兩位女性立法委員受傷就醫，外交部居然視若無睹，毫無悔意，甚至惡意散佈當場有立法委員推擠女警的假訊息，意圖轉移焦點，掩飾外交部顢頇迂腐的作為，國民黨要求警政署拿出確實證據，否則誣告立委、掩護外交部的共犯作為，只是讓警察的威信掃地，徒增台灣人民對警察的不信任。

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