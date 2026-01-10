陳志被捕！傳炫富妻身分被起底　睡500萬床、家中竟養鯊魚

▲陳志落網！網傳妻是炫富網紅，家中養鯊睡500萬名床。（圖／翻攝自柬中時報、小紅書、微博）



涉嫌打造跨境詐騙與賭博犯罪版圖的柬埔寨太子集團（Prince Group）創辦人陳志，近日在中柬執法合作下落網，並由柬埔寨押解回中國北京。中國公安部指出，此案為重大跨境網路賭博及電信詐騙集團首腦歸案，象徵中柬司法合作再下一城。

隨著陳志遭逮及被撤銷柬埔寨國籍，網路上開始流傳一名高調炫富女子的社群截圖，引發大量網友討論。多名網民指認該女子疑為陳志之妻「Eva」，原名李姓，傳出來自四川南充，兩人育有一子一女。不過目前相關身分尚未獲證實。

根據港媒與陸媒整理的社群內容顯示，Eva長期在小紅書、抖音等平台展示極奢生活。她曾公開家中擺設，包括由工匠耗時一年雕刻的金絲楠木架子床，市價動輒數百萬人民幣；送給女兒的禮物則是一台以24K純金打造的斯坦威鋼琴，價格高達數百萬人民幣。

不僅如此，她家中還設置巨型水族館等級魚缸，飼養的並非一般觀賞魚，而是鯊魚，甚至傳出曾動用直升機替生病的馬匹請醫師診治。生活「穿戴」方面，Eva收藏多款頂級名牌包，包括愛馬仕、香奈兒及稀有款喜馬拉雅系列，首飾亦出現限量名錶，子女日常行頭也搭配全套Dior與精品包款。

網傳內容還指出，Eva出行頻繁使用私人飛機與遊艇，甚至被爆料家中常備多架私人飛機待命，並擁有價值破億元的豪華遊艇作為家庭度假使用。她亦曾分享海外高端不動產，包括新加坡烏節路一帶的頂級公寓資產。

部分自媒體翻查其過往貼文後發現，Eva曾多次公開與一名留鬍鬚男子合影，外型與陳志公開照片相似，但仍有網友質疑相關影像無法直接證明兩人關係。

值得注意的是，在陳志被押解回國消息曝光後，網友發現Eva的小紅書與抖音帳號已被清空，相關炫富內容也隨之消失。陸媒指出，無論其真實身分是否屬實，該帳號過往呈現的奢華程度，已遠超一般網紅炫富等級，成為本案延伸出的輿論焦點。

目前官方尚未對Eva身分與資金來源作出進一步說明，案件仍待後續調查釐清。

