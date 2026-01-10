　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

找回下一球心態！夢想家本土雙星閃耀輕取戰神　「內部會議」成回穩關鍵

▲福爾摩沙夢想家總教練簡浩、馬建豪、林俊吉。（圖／TPBL提供）

▲福爾摩沙夢想家林俊吉。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL晚場賽事10日由福爾摩沙夢想家作客台北台新戰神主場，夢想家憑藉著本土球星馬建豪與林俊吉聯手轟下39分的帶領下，團隊共6人得分達雙位數，終場以110比91輕取戰神，不僅收下2連勝，賽後戰績來到9勝8敗，勝率首度突破5成，也超越新北中信特攻，攀上聯盟第3。

夢想家近期狀態持續回穩，進攻端展現了強大的多點開花實力。上半場兩軍打得難分難解，夢想家雖外線手感欠佳，10投僅1中，但靠著高達69.6%的兩分球命中率，帶著51比48的微幅領先進入下半場。然而，戰神洋將威力斯在首節最後2分鐘因眼睛遭戳傷出血提前退場送醫，讓戰神在接下來的賽程中只能以雙洋將苦戰，成為比賽的重要轉折點。

易籃後，夢想家把握住對方禁區戰力受損的劣勢，在第3節林俊吉單節獨攬9分，團隊多點開花單節有7人有分數進帳，末節分差更一度擴大到超過20分，也讓比賽提前失去懸念。

此役夢想家本土雙星表現亮眼，馬建豪攻下全隊最高的20分、7籃板，林俊吉也挹注本季新高的19分與4助攻；布依德、湯普金斯、蔣淯安及高柏鎧得分也都有雙位數力。

夢想家總教練簡浩賽後將勝利歸功於球員的團結與「下一球心態（Next Ball Mentality）」。他認為，下半場球隊策略正確，大個子成功釋放了後衛的壓力，且球員在場上隨時能集體溝通，也希望球員忘掉前面犯的錯誤，專注於眼前的進攻。

▲福爾摩沙夢想家總教練簡浩、馬建豪、林俊吉。（圖／TPBL提供）

▲福爾摩沙夢想家總教練簡浩。（圖／TPBL提供）

林俊吉則透露，球隊日前特別召開內部會議，讓每個人都說出心聲，「那次會議蠻重要的，大家講完後願意為團隊犧牲自己，達到更好的默契，這就是我們現在能更有凝聚力一起打球的關鍵。」

而傷癒復出的馬建豪也表示，這場球讓他找回自信，特別是在修正了前幾場急躁的表現後，想要展現出「煥然一新」的自我，最終也成功幫助球隊守住勝利。

▲福爾摩沙夢想家總教練簡浩、馬建豪、林俊吉。（圖／TPBL提供）

▲福爾摩沙夢想家馬建豪。（圖／TPBL提供）

反觀台北台新戰神在吞下3連敗後掉到聯盟第6名，雖然史東貢獻27分、9籃板，丁聖儒拿下本土最佳的16分，但總教練許皓程坦言，下半場未能應對對手的防守調整，導致進攻端出現較多不理想的出手選擇。許皓程強調，洋將受傷不應是輸球藉口，球隊必須學會如何應對場上的突發變化。丁聖儒也自責表示，身為控球後衛，在對方改變防守陣式時未能有效引導團隊做出正確選擇，是接下來必須修正的地方。

要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

于煥亞關鍵三罰把握住　海神久違收連勝

于煥亞關鍵三罰把握住　海神久違收連勝

雲豹中壢主場狂勝　國王輸球傷沃許本

雲豹中壢主場狂勝　國王輸球傷沃許本

雲豹中壢主場開箱　洪志善批問題多

雲豹中壢主場開箱　洪志善批問題多

雲豹中壢主場狂勝　國王輸球傷沃許本

雲豹中壢主場狂勝　國王輸球傷沃許本

海神前役雙洋將原因曝　凱帝遭釋出

海神前役雙洋將原因曝　凱帝遭釋出

棒籃聯手　拿莫・伊漾、黃聰翰開唱

棒籃聯手　拿莫・伊漾、黃聰翰開唱

