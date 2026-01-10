找回下一球心態！夢想家本土雙星閃耀輕取戰神　「內部會議」成回穩關鍵

▲福爾摩沙夢想家林俊吉。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL晚場賽事10日由福爾摩沙夢想家作客台北台新戰神主場，夢想家憑藉著本土球星馬建豪與林俊吉聯手轟下39分的帶領下，團隊共6人得分達雙位數，終場以110比91輕取戰神，不僅收下2連勝，賽後戰績來到9勝8敗，勝率首度突破5成，也超越新北中信特攻，攀上聯盟第3。

夢想家近期狀態持續回穩，進攻端展現了強大的多點開花實力。上半場兩軍打得難分難解，夢想家雖外線手感欠佳，10投僅1中，但靠著高達69.6%的兩分球命中率，帶著51比48的微幅領先進入下半場。然而，戰神洋將威力斯在首節最後2分鐘因眼睛遭戳傷出血提前退場送醫，讓戰神在接下來的賽程中只能以雙洋將苦戰，成為比賽的重要轉折點。

易籃後，夢想家把握住對方禁區戰力受損的劣勢，在第3節林俊吉單節獨攬9分，團隊多點開花單節有7人有分數進帳，末節分差更一度擴大到超過20分，也讓比賽提前失去懸念。

此役夢想家本土雙星表現亮眼，馬建豪攻下全隊最高的20分、7籃板，林俊吉也挹注本季新高的19分與4助攻；布依德、湯普金斯、蔣淯安及高柏鎧得分也都有雙位數力。

夢想家總教練簡浩賽後將勝利歸功於球員的團結與「下一球心態（Next Ball Mentality）」。他認為，下半場球隊策略正確，大個子成功釋放了後衛的壓力，且球員在場上隨時能集體溝通，也希望球員忘掉前面犯的錯誤，專注於眼前的進攻。

▲福爾摩沙夢想家總教練簡浩。（圖／TPBL提供）

林俊吉則透露，球隊日前特別召開內部會議，讓每個人都說出心聲，「那次會議蠻重要的，大家講完後願意為團隊犧牲自己，達到更好的默契，這就是我們現在能更有凝聚力一起打球的關鍵。」

而傷癒復出的馬建豪也表示，這場球讓他找回自信，特別是在修正了前幾場急躁的表現後，想要展現出「煥然一新」的自我，最終也成功幫助球隊守住勝利。

▲福爾摩沙夢想家馬建豪。（圖／TPBL提供）

反觀台北台新戰神在吞下3連敗後掉到聯盟第6名，雖然史東貢獻27分、9籃板，丁聖儒拿下本土最佳的16分，但總教練許皓程坦言，下半場未能應對對手的防守調整，導致進攻端出現較多不理想的出手選擇。許皓程強調，洋將受傷不應是輸球藉口，球隊必須學會如何應對場上的突發變化。丁聖儒也自責表示，身為控球後衛，在對方改變防守陣式時未能有效引導團隊做出正確選擇，是接下來必須修正的地方。