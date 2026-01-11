驚險畫面！彰化6天2起水鹿竄出馬路遭撞　「留一撮毛」逃回山林

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

彰化近日接連發生2起轎車撞水鹿事故！第一起車禍發生在6日中午，彰化市台74甲線東外環道當時車流擁擠，有隻水鹿突然從路邊竄出，遭撞飛後重摔，轎車車頭撞爛，水鹿則奇蹟站起來負傷走回山林。今(11)日有駕駛於寶山路往彰化市區方向行駛時，又撞上一頭竄出的水鹿，事故發生後水鹿即往一旁樹叢跳離，汽車則前保險桿掉落、水箱漏水，車頭夾雜水鹿的毛和血跡，所幸人員平安。

▲寶山路發生水鹿竄出遭撞事故。（圖／記者唐詠絮翻攝)

據了解，41歲江姓駕駛今天上午7時20分許，開車沿寶山路往彰化市區方向行駛時，路邊突然衝出一隻水鹿，駕駛煞車不及而撞上，事故發生後，水鹿掙扎起身，往旁邊的樹叢奔跑跳離，駕駛通知警方到場後，自述當時車速約30公里，全案依交通事故處理。

▼水鹿在車頭留下一撮毛和血跡，慌張逃走。（圖／記者唐詠絮翻攝)

巧的是，本月6日台74甲線東外環道也發生轎車撞水鹿事故。一名黃姓女駕駛行經北上4.5公里處內線車道時，水鹿突然從對向衝出來，她來不及煞車就直接撞上，水鹿當場在空中翻滾數圈後重摔在地，正當眾人以為牠傷重不起時，這頭水鹿竟奇蹟般站起身，緩步走回山林。警方獲報到場，只見轎車車頭嚴重毀損，車頭還夾著一撮鹿毛，保險桿凹陷、鈑金破裂。由於肇事者是野生動物，車主無處求償，恐怕只能自行負擔修車費用。

▼6日車禍事故，水鹿在車流中突竄出遭撞，黃姓女駕駛的車頭也嚴重毀損。（圖／翻攝自threads／littleq_hsu提供）