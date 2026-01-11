　
    • 　
>
政治

獨／「檢調查扣手機」後曖昧簡訊流出　林岱樺痛斥抹黃女性！

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

民進黨立委林岱樺在宣布初選之後，深陷跟通法寺住持釋煌智的曖昧簡訊對話內容疑雲。林岱樺10日上午參加富邦馬拉松活動當中，接受《ETtoday新聞雲》堵訪，她一改過去溫柔風格，措詞強烈清楚的表達這是對「單身女性政治人物進行的羞辱式人格毀滅」，她強調自己清清白白，這一生只「嫁給高雄，嫁給這塊土地」。

▲林岱樺參加富邦馬拉松，親揭跟住持簡訊疑雲 。（圖／記者吳世龍攝）

▲林岱樺參加富邦馬拉松，親揭跟住持簡訊疑雲 。（圖／記者吳世龍攝）

林岱樺指出，相關影射內容都是在檢調扣押她的手機後才開始在網路上流竄。她說，律師已完成閱卷，卷內從未出現任何外界宣稱的「對話截圖」，連申請調閱扣案手機都困難重重。「既然手機還在檢調手中，那這些截圖到底從哪裡來？誰有能力在這個時間點操作？」她痛批，檢調必須出面說明，不能讓來路不明的假訊息成為政治追殺的武器。

手機扣案後疑雲狂飄　林岱樺怒批：抹黃女性最下流

她語氣強硬表示：「這不是抹黑我，是抹黑、抹黃全高雄的女性！」她痛批那些在鍵盤後面散布影射的人，用女性的單身、私領域做文章，是最低層次、最不入流的攻擊。「如果你們有證據，就拿出來決鬥；只敢丟未經查證的垃圾，就是心虛，就是見不得光。」

她說在高雄拚搏了這麼多年，這段期間最痛心的，不是派系追殺，而是被用這種下三濫、不入流的手段來污衊女性，「單身不是罪過。我沒有退選，也不會退縮，會為了女性的尊嚴奮戰到底。」

▲林岱樺參加富邦馬拉松，親揭跟住持簡訊疑雲 。（圖／記者吳世龍攝）

▲林岱樺掃街時，跟市民互動 。（圖／記者吳世龍翻翻攝）

婦女安全議題不放手　比勝選更重要的是被害者正義

林岱樺舉例，就像這次高雄市的衛生局、心衛中心發生的性侵案件，「我站在被害人這邊，要求衛生局限期改善機制。關懷女性、為女性發聲，這都是我在初選階段掃街之餘最關心的一件事。比岱樺能不能在初選勝出，不會比有女性受到性侵害更加的重要。我把市民擺在第一位，守護高雄市民的利益，把我心、自我心中最軟的一塊。」

最後她對於網路上流傳老公這件事情，她語重心長的說：「我想我的手機都還被扣在檢調，經過這麼長的時間都尚未移送法院，不僅讓人合理的懷疑，是否不想讓岱樺有機會拿出證據，持續地縱容抹黑、抹黃的假訊息，影響初選的結果。這是否是檢調機關淪為行政怠惰，配合政治抹黑，將是檢調必須嚴肅面對的問題。」

林岱樺表示，這不只是個人清白的問題，而是高雄市政能否延續進步的問題。如果選舉不能回歸選賢與能，而是讓散佈這類劣質的假訊息的負面操作影響市民投票的結果，造成未來4年的市政空轉，這恐怕才是市民必須承受的苦果。

獨／林岱樺強調「沒有脫黨參選的選項」　前提是初選公平正當

獨／曾喊司法介入初選！林岱樺再批時機程序罕見：有人要我退場

林岱樺高雄政治抹黑曖昧簡訊民進黨市長初選釋煌智

