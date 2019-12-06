　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭潘恆旭瞎指是楊蕙如　陳其邁幕僚酸「眼睛要顧」：最常見的網軍帶風向文

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲陳其邁幕僚遭潘恆旭瞎指是楊蕙如。（圖／翻攝自臉書）

▲陳其邁幕僚遭潘恆旭瞎指是楊蕙如。（圖／翻攝自臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

「卡神」楊蕙如爭議持續延燒，藍營大力操作是綠營網軍。韓國瑜競辦活動總監潘恆旭5日在臉書貼出照片，稱「網軍頭」替陳其邁拍照。不過，他所指的「網軍頭」，真實身分不是楊蕙如，而是陳其邁幕僚高偉勝。高偉勝隨後透過臉書發文回擊，反批潘恆旭的貼文才是「網軍帶風向又卸責的文體」。

潘恆旭5日在臉書貼出陳其邁和鄭文燦、林佳龍合照，照片中可以看到拍照者的倒影。潘恆旭文中寫到，「注意看左二鏡子」，並標註，「浮水印拍照的是誰？當朝御用三傑網軍頭」。雖然沒有寫出楊蕙如名字，不過搭配網軍時事，顯然是指楊蕙如「網軍頭」替陳其邁拍照。

潘恆旭影射陳其邁與楊蕙如熟識，事實上，照片中倒影主角根本不是楊蕙如，甚至連性別都不一樣。被潘恆旭瞎稱是「網軍頭」的主角，是陳其邁幕僚高偉勝。

高偉勝隨後透過臉書反擊，「潘前局長你好，我是被你暗示的當事人高偉勝（28歲，男）。這張照片是今年二月左右，陳其邁副院長與林佳龍部長、鄭文燦市長在副院長室商討華航機師罷工狀況時，所拍攝的。我附上局部調亮版本，供大家可以更清楚辨認。」

高偉勝反批潘恆旭的貼文正是網軍帶風向文體，「這種臉書貼文寫法，就是最常見網軍帶風向又卸責的文體，再藉由批踢踢轉發。但是潘前局長這樣烏龍指控，卻苦了我，因為我的訊息欄跟電話都被媒體朋友打爆了。」他酸潘恆旭，「最後奉勸潘前局長，選舉很累，但眼睛還是要顧喔。」

潘恆旭事後經網友提醒得知文中「網軍頭」根本就是陳其邁幕僚。不過，他並沒有道歉或是澄清，還繼續在貼文中多加幾句話，「有熱心人士來訊說拍照的人是陳其邁助理拍的？請大家幫我確認看看啊！我很確定去年8月卡神就是陳其邁高雄市長選舉的網軍鑼（囉）！喜韓兒、韓極混、韓導都是她PTT攻擊作。」而潘恆旭沒澄清，他的不少支持者也持續跟著假訊息內容留言回文。

▼陳其邁幕僚發文回擊。（圖／翻攝自臉書）

▼陳其邁幕僚發文回擊。（圖／翻攝自臉書）

ET快訊
謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…
豪大雨再下一天…冷氣團夜襲！中部以北急凍「最低10°C」
前團員控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！遭嗆「原住民就是懶」月薪
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

爸爸駕堆高機「你先下車」後翻覆　7歲兒一旁全程目睹父慘被壓死

大鈔沒得找！外送員勸「可退餐」 　女客整碗麻油雞甩他...還抓下體

六月一早神情哀戚現身靈堂　依偎李易悼念13年好友高以翔

演繹服務員心聲...各種情境引共鳴　怒嗆：我們服務的是人不是畜生！

基隆單親媽求職碰壁！全身剩百元　背1歲兒賣地瓜：要讓女兒回身邊

遭潘恆旭瞎指是楊蕙如　陳其邁幕僚酸「眼睛要顧」：最常見的網軍帶風向文

一張圖看「卡神」爭議　2011年洩民調幫助蔡英文滅蘇貞昌

館長回應劉世芳、尹立道歉：只是發洩情緒「我自己也要檢討」

快訊／韓國瑜青年論壇唸為子祈禱文　首拋「總統三大目標」

圖／楊蕙如曾點名蔡英文冰桶挑戰　周錫瑋：民進黨用完就扔

公然被嗆干你屁事　台灣基進黨爆柯P愛將「幫忙製造韓流」：你要承認？

韓國瑜嘆高雄飽受中央白眼　承諾選上「不會落跑」：讓高雄成南台灣領頭羊

護李佳芬「肛交、性高潮」　韓國瑜：她只是舉例、擔心性教育太前衛

快訊／韓國瑜談同性婚姻：人一生為「情」所困　願天下有情人終成眷屬

快訊／「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」韓國瑜承諾：絕不會恢復徵兵制！

女奧客電梯內暴打外送員！砸麻油雞反告「踩爛我眼鏡」　畫面曝光打臉

手機追劇追太久…眼前突然白掉！　醫一照驚「血管整條塞住」：是頸動脈中風

謝和弦昨曬感謝狀！　爽炫「壞竹出好筍」隔天呼麻被逮…網氣：真的很打臉

Krystal衣服扣子全開「裡面沒穿」！　胸口露到肚子…粉絲噴鼻血：快扣好

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉！被上銬還「眨眼比愛心」

台中男默忍背痛！醫檢查傻眼：椎間盤被細菌「吃到剩空洞」

天使男模IG曝光新女友！？姊姊開心留言：「快帶她回家」

霸王龍快閃台北！耗資6億1:1真實比例還原　打造震撼恐龍實境秀

遭潘恆旭瞎指是楊蕙如　陳其邁幕僚酸「眼睛要顧」：最常見的網軍帶風向文

一張圖看「卡神」爭議　2011年洩民調幫助蔡英文滅蘇貞昌

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

政治熱門新聞

李佳芬背14萬元LV包遭砲轟…

館長回應劉世芳、尹立道歉：沒關係啦

快訊／韓國瑜青年論壇首拋「總統三大目標」

快訊／韓國瑜談同婚：願天下有情都終成眷屬

快訊／韓國瑜：青年眼裡我是草包　但10年內台灣會脫胎換骨

台灣基進爆柯P愛將「幫忙製造韓流」

你累了嗎？潘恆旭瞎扯「網軍頭」替陳其邁拍照...真相！鏡中人是幕僚

遭潘恆旭瞎指是楊蕙如　陳其邁幕僚酸「眼睛要顧」：最常見的網軍帶風向文

韓國瑜嘆高雄飽受中央白眼　承諾選上「不會落跑」

綠營網軍首領！一張圖看「卡神」爭議

圖／楊蕙如曾點名蔡英文冰桶挑戰

護妻「肛交說」　韓：她只是舉例、擔心性教育太前衛

蔡壁如爆楊蕙如　一天到晚要「市長專簽」額外補助

楊蕙如補助金流曝光 ! 北市2年1010萬

更多熱門

相關新聞

快訊／韓國瑜青年論壇首拋「總統三大目標」

快訊／韓國瑜青年論壇首拋「總統三大目標」

國民黨總統候選人韓國瑜5日出席「青聽我們說」2020總統大選青年論壇，韓國瑜當場拿出「麥克阿瑟為子祈禱文」唸完，表示自己理解身為父親對於孩子的擔憂；他也首次提出「總統三大目標」，一、樹立國家發展目標，「台灣安全，人民有錢」。二、「以身作則」，未來若他貪污放棄假釋，一定把他關到死。三、任用適當的人、在適當的位置、做適當的事情。

圖／楊蕙如曾點名蔡英文冰桶挑戰

圖／楊蕙如曾點名蔡英文冰桶挑戰

韓國瑜嘆高雄飽受中央白眼　承諾選上「不會落跑」

韓國瑜嘆高雄飽受中央白眼　承諾選上「不會落跑」

護妻「肛交說」　韓：她只是舉例、擔心性教育太前衛

護妻「肛交說」　韓：她只是舉例、擔心性教育太前衛

快訊／韓國瑜談同婚：願天下有情都終成眷屬

快訊／韓國瑜談同婚：願天下有情都終成眷屬

關鍵字：

2020大選2020大選蔡英文2020大選韓國瑜豪宅7200萬假庶民庶民蘇貞昌韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

泰國簽證 反送中 高以翔 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大義滅親！謝和弦老婆含淚檢舉吸毒

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉

謝和弦持毒被逮　送上警車畫面曝光

快訊／謝和弦持有大麻被捕！

扣嫂婚前告白謝和弦：我相信你會好起來！今目睹老公呼麻

28歲女腹痛急診…醫傻：雙腿間鑽出嬰孩頭

在不瘋狂7黑暗內幕！年收6000萬只給月薪6K

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

女外送員機車拋錨超無助！他看穿著傻：倒彈

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

中部以北急凍10°C　一張圖看一周天氣

睡前關燈玩手機1hr…害他險瞎！醫4理由曝有多傷

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

更多

最夯影音

更多
三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士
Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面