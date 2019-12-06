遭潘恆旭瞎指是楊蕙如　陳其邁幕僚酸「眼睛要顧」：最常見的網軍帶風向文

▲陳其邁幕僚遭潘恆旭瞎指是楊蕙如。（圖／翻攝自臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

「卡神」楊蕙如爭議持續延燒，藍營大力操作是綠營網軍。韓國瑜競辦活動總監潘恆旭5日在臉書貼出照片，稱「網軍頭」替陳其邁拍照。不過，他所指的「網軍頭」，真實身分不是楊蕙如，而是陳其邁幕僚高偉勝。高偉勝隨後透過臉書發文回擊，反批潘恆旭的貼文才是「網軍帶風向又卸責的文體」。

潘恆旭5日在臉書貼出陳其邁和鄭文燦、林佳龍合照，照片中可以看到拍照者的倒影。潘恆旭文中寫到，「注意看左二鏡子」，並標註，「浮水印拍照的是誰？當朝御用三傑網軍頭」。雖然沒有寫出楊蕙如名字，不過搭配網軍時事，顯然是指楊蕙如「網軍頭」替陳其邁拍照。

潘恆旭影射陳其邁與楊蕙如熟識，事實上，照片中倒影主角根本不是楊蕙如，甚至連性別都不一樣。被潘恆旭瞎稱是「網軍頭」的主角，是陳其邁幕僚高偉勝。

高偉勝隨後透過臉書反擊，「潘前局長你好，我是被你暗示的當事人高偉勝（28歲，男）。這張照片是今年二月左右，陳其邁副院長與林佳龍部長、鄭文燦市長在副院長室商討華航機師罷工狀況時，所拍攝的。我附上局部調亮版本，供大家可以更清楚辨認。」

高偉勝反批潘恆旭的貼文正是網軍帶風向文體，「這種臉書貼文寫法，就是最常見網軍帶風向又卸責的文體，再藉由批踢踢轉發。但是潘前局長這樣烏龍指控，卻苦了我，因為我的訊息欄跟電話都被媒體朋友打爆了。」他酸潘恆旭，「最後奉勸潘前局長，選舉很累，但眼睛還是要顧喔。」

潘恆旭事後經網友提醒得知文中「網軍頭」根本就是陳其邁幕僚。不過，他並沒有道歉或是澄清，還繼續在貼文中多加幾句話，「有熱心人士來訊說拍照的人是陳其邁助理拍的？請大家幫我確認看看啊！我很確定去年8月卡神就是陳其邁高雄市長選舉的網軍鑼（囉）！喜韓兒、韓極混、韓導都是她PTT攻擊作。」而潘恆旭沒澄清，他的不少支持者也持續跟著假訊息內容留言回文。

▼陳其邁幕僚發文回擊。（圖／翻攝自臉書）