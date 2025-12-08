曝判決書成「詐欺犯教戰手冊」　吳宗憲嘆：9萬輕放詐騙11人幫兇

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

彰化一名家境清寒的20歲劉姓男大生，北上求學期間落入詐騙陷阱，因此背上沉重貸款，自責之下選擇在老家結束生命。對此，國民黨立委吳宗憲今（8日）表示，自己收到一位陳情人的判決書，簡直是最完美的「詐欺犯教戰手冊」，這份判決，被告致11個被害人受騙，金額近百萬，結果僅判有期徒刑3個月，易科罰金9萬元，當司法用9萬元代價，輕放造成11人受害、甚至間接導致社會悲劇的幫兇，原來在台灣當詐騙幫兇，如何減刑？司法是這樣「教」的？

吳宗憲表示，日前彰化一名20歲男大生被詐騙集團騙光積蓄，絕望輕生。看著新聞心痛之餘，自己收到一位陳情人剛出爐的判決書，必須跟大家報告，為什麼台灣的詐騙集團越來越肆無忌憚？因為判決書，簡直是最完美的「詐欺犯教戰手冊」。

吳宗憲表示，這份判決，被告提供4個帳戶，導致11個被害人受騙，金額近百萬。結果呢？有期徒刑3個月，易科罰金9萬元。這份判決，狠狠地教會了詐騙集團和想賣帳戶的人4件事。

吳宗憲指出，第一「被害人吃到飽，刑度不加價」，法院告訴大家，因為只是「交出帳戶」這一個動作，所以不管帳戶後來害慘了1個人還是100個人，法律都算「只做了一件事」，害1個人是3個月，害10個家庭破碎也是3個月，這種「批發價」的邏輯，根本是在鼓勵詐團，「拿到帳戶就死命用，反正刑度不會增加」。

吳宗憲指出，第二「幫詐團隱匿多少錢都沒差」，不管這個帳戶是幫詐團洗錢10萬，還是隱匿了100萬，在判決裡，結果常常都一樣，金額的增加，並沒有反應在被告的刑期上。

吳宗憲提到，第三「犯後跑路沒關係，被抓到只要『演一下』」，不管害了多少人，也不管跑了多久，只要你承認，司法就會認為是「犯罪後態度良好」，認定有悔改之意。

吳宗憲說，個案被告曾被通緝過，代表出事後「選擇逃避」，但司法卻告訴大家，沒關係，先躲起來享受，哪天運氣不好被警察抓到了，只要在筆錄上說句「我承認」，就算沒有和被害人談和解、沒有賠償被害人一毛錢，就算曾逃亡，依法就是「自白減刑」，逃匿成通緝犯可恥嗎，在法庭上，這招卻很好用！

吳宗憲指出，第四「我是幫兇我最大」，只要不是真正騙的那個人，在詐團地位就是「幫助犯」，依法「得」減輕其刑，法院無視詐團如果沒有帳戶來洗錢，就沒有詐騙的事實，自動幫你打折。

吳宗憲說，先打折（幫助犯），再減價（自白），最後這單算你批發價（想像競合），只判3個月！不用賠償任何人，你只要給國家9萬元，完全不怕被關。

吳宗憲批評，當司法用9萬元的代價，輕放了造成11人受害、甚至間接導致社會悲劇的幫兇，這已經不是仁慈，這是殘忍，這是在告訴所有潛在的犯罪者「衝吧！風險很低，CP值超級高」。這就是為什麼男大生走投無路，而詐騙集團卻在開香檳慶祝，因為司法，正在替他們撐腰。

吳宗憲強調，請法務部、司法院向大家說明，能否在詐欺洗錢案件中，落實刑法第57條第9款「犯罪所生之危險或損害」，把「被害人人數」、「金流規模」、「通緝紀錄」、「是否賠償」寫進更具體的審酌標準。

最後，吳宗憲強調，打詐不能只靠警察在第一線拼命，司法若還用「小案心態」處理詐騙鏈，下一個悲劇，只會更快到來。

