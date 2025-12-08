　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝判決書成「詐欺犯教戰手冊」　吳宗憲嘆：9萬輕放詐騙11人幫兇

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

彰化一名家境清寒的20歲劉姓男大生，北上求學期間落入詐騙陷阱，因此背上沉重貸款，自責之下選擇在老家結束生命。對此，國民黨立委吳宗憲今（8日）表示，自己收到一位陳情人的判決書，簡直是最完美的「詐欺犯教戰手冊」，這份判決，被告致11個被害人受騙，金額近百萬，結果僅判有期徒刑3個月，易科罰金9萬元，當司法用9萬元代價，輕放造成11人受害、甚至間接導致社會悲劇的幫兇，原來在台灣當詐騙幫兇，如何減刑？司法是這樣「教」的？

吳宗憲表示，日前彰化一名20歲男大生被詐騙集團騙光積蓄，絕望輕生。看著新聞心痛之餘，自己收到一位陳情人剛出爐的判決書，必須跟大家報告，為什麼台灣的詐騙集團越來越肆無忌憚？因為判決書，簡直是最完美的「詐欺犯教戰手冊」。

吳宗憲表示，這份判決，被告提供4個帳戶，導致11個被害人受騙，金額近百萬。結果呢？有期徒刑3個月，易科罰金9萬元。這份判決，狠狠地教會了詐騙集團和想賣帳戶的人4件事。

吳宗憲指出，第一「被害人吃到飽，刑度不加價」，法院告訴大家，因為只是「交出帳戶」這一個動作，所以不管帳戶後來害慘了1個人還是100個人，法律都算「只做了一件事」，害1個人是3個月，害10個家庭破碎也是3個月，這種「批發價」的邏輯，根本是在鼓勵詐團，「拿到帳戶就死命用，反正刑度不會增加」。

吳宗憲指出，第二「幫詐團隱匿多少錢都沒差」，不管這個帳戶是幫詐團洗錢10萬，還是隱匿了100萬，在判決裡，結果常常都一樣，金額的增加，並沒有反應在被告的刑期上。

吳宗憲提到，第三「犯後跑路沒關係，被抓到只要『演一下』」，不管害了多少人，也不管跑了多久，只要你承認，司法就會認為是「犯罪後態度良好」，認定有悔改之意。

吳宗憲說，個案被告曾被通緝過，代表出事後「選擇逃避」，但司法卻告訴大家，沒關係，先躲起來享受，哪天運氣不好被警察抓到了，只要在筆錄上說句「我承認」，就算沒有和被害人談和解、沒有賠償被害人一毛錢，就算曾逃亡，依法就是「自白減刑」，逃匿成通緝犯可恥嗎，在法庭上，這招卻很好用！

吳宗憲指出，第四「我是幫兇我最大」，只要不是真正騙的那個人，在詐團地位就是「幫助犯」，依法「得」減輕其刑，法院無視詐團如果沒有帳戶來洗錢，就沒有詐騙的事實，自動幫你打折。

吳宗憲說，先打折（幫助犯），再減價（自白），最後這單算你批發價（想像競合），只判3個月！不用賠償任何人，你只要給國家9萬元，完全不怕被關。

吳宗憲批評，當司法用9萬元的代價，輕放了造成11人受害、甚至間接導致社會悲劇的幫兇，這已經不是仁慈，這是殘忍，這是在告訴所有潛在的犯罪者「衝吧！風險很低，CP值超級高」。這就是為什麼男大生走投無路，而詐騙集團卻在開香檳慶祝，因為司法，正在替他們撐腰。

吳宗憲強調，請法務部、司法院向大家說明，能否在詐欺洗錢案件中，落實刑法第57條第9款「犯罪所生之危險或損害」，把「被害人人數」、「金流規模」、「通緝紀錄」、「是否賠償」寫進更具體的審酌標準。

最後，吳宗憲強調，打詐不能只靠警察在第一線拼命，司法若還用「小案心態」處理詐騙鏈，下一個悲劇，只會更快到來。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／發布殺人通緝　27歲楊云豪長相曝光
快訊／小煜無預警宣布離婚！
快訊／記憶體開趴！大廠亮燈漲停　1檔處置首日攀高
泰國朝柬邊境發動空襲！　部署F-16空中支援
慈妹男友曝光！　大方公開出遊照
快訊／台中20歲女　13樓墜中庭死亡
快訊／板橋定食8氣爆　業者：主動慰問傷者、全力配合調查

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「政治是一時、父母是一輩子」　賴瑞隆：持續對政治路全力以赴

賴瑞隆談霸凌案哭了　柯志恩斷言「不會退選」：掛看板不是小錢

曝判決書成「詐欺犯教戰手冊」　吳宗憲嘆：9萬輕放詐騙11人幫兇

和賴清德作對？扁讚「99.9%成台南第一女市長」　陳亭妃：想太多

政院迎戰藍白財劃法惹議！不副署時機未到　她猜這時才「出大絕」

蔡英文：光電政策需邁向2.0再進化 　不能容忍藉綠能不法牟利行為

才遭中共全球紅色通緝　沈伯洋帶女兒散步遭陌生男正面嗆聲

傳年底鄭習會「北京開條件阻擋對美軍購」　國民黨斥：拒絕造謠

快訊／賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆為8歲兒落淚道歉！徐巧芯猛酸「邏輯不通」：越講只會越傷

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

「政治是一時、父母是一輩子」　賴瑞隆：持續對政治路全力以赴

賴瑞隆談霸凌案哭了　柯志恩斷言「不會退選」：掛看板不是小錢

曝判決書成「詐欺犯教戰手冊」　吳宗憲嘆：9萬輕放詐騙11人幫兇

和賴清德作對？扁讚「99.9%成台南第一女市長」　陳亭妃：想太多

政院迎戰藍白財劃法惹議！不副署時機未到　她猜這時才「出大絕」

蔡英文：光電政策需邁向2.0再進化 　不能容忍藉綠能不法牟利行為

才遭中共全球紅色通緝　沈伯洋帶女兒散步遭陌生男正面嗆聲

傳年底鄭習會「北京開條件阻擋對美軍購」　國民黨斥：拒絕造謠

快訊／賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆為8歲兒落淚道歉！徐巧芯猛酸「邏輯不通」：越講只會越傷

韓國手遊暗改機率...玩家狂儲前面根本抽不到　遭罰1億韓元

雙腳發紫走不動！他看完醫生不放心　一問ChatGPT竟揪出罕病

蘆洲不明管線冒白煙　台電：協助新北市高灘處會勘追查

傳韓職高價挖角！桃猿兩年約留住威能帝　魔神樂成下一補強焦點

「政治是一時、父母是一輩子」　賴瑞隆：持續對政治路全力以赴

泰柬交火！柬埔寨小學生「緊急離校」避難畫面曝光

快訊／百日追兇！左營「16槍奪命案」　27歲槍手長相曝光

京都壽喜燒名店「2中國女違規」裝成台灣人！　店員反應超神

快訊／小煜宣布離婚！斷開9年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

賴瑞隆談霸凌案哭了　柯志恩斷言「不會退選」：掛看板不是小錢

「看表演前記得開嗓！」 蕭敬騰挑選幸運觀眾「飆高音」

政治熱門新聞

沈伯洋帶女兒散步　遭陌生男正面嗆聲

蔡英文：光電政策需邁向2.0再進化 　不能容忍藉綠能不法牟利行為

賴瑞隆與受害童父母當面道歉　取得諒解

新人領21萬天價月薪　住都中心澄清：算法不正確

北市議員選戰／藍「雙姝」被看好新人出線　松信藍憂許甫瓜選票

轟蕭美琴「輔選」害員警重傷　洪孟楷：欠同仁一個真誠的道歉

沈伯洋帶女兒散步「遇民眾強光照射」　嗆：被通緝活該

賴瑞隆淚灑記者會！徐巧芯：越講只會越傷

顏寬恒疑半年前請託修法　助理費除罪化挨批瞎！有藍委擬明撤簽

政院迎戰藍白財劃法惹議！不副署時機未到　她猜這時才「出大絕」

傳鄭習會年底登場　國民黨斥：拒絕造謠

北市議員選戰／藍僅1新人挑戰中山大同　地方估「搶4」關鍵在蔣

北市議員選戰／港湖重演高嘉瑜、吳欣岱大戰　綠擬提4席拚選票最大化

陳水扁讚陳亭妃：99.9%機率成為台南首位女市長

更多熱門

相關新聞

蔡英文：光電政策需邁向2.0再進化 　不能容忍藉綠能不法牟利行為

蔡英文：光電政策需邁向2.0再進化 　不能容忍藉綠能不法牟利行為

前總統蔡英文7日再度談及「能源轉型」，她表示，發展綠能，在台灣是跨越黨派共識，但發展光電的過程，發生涉貪個案，自己認為應該不分藍綠、強力肅貪，自己不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為，這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。她強調，為了確保台灣能源安全，光電政策的修正，需要邁向2.0再進化，才能為台灣下一個階段的經濟發展，提供更穩健、更乾淨的能源。

傳鄭習會年底登場　國民黨斥：拒絕造謠

傳鄭習會年底登場　國民黨斥：拒絕造謠

沈伯洋帶女兒散步「遇民眾強光照射」　嗆：被通緝活該

沈伯洋帶女兒散步「遇民眾強光照射」　嗆：被通緝活該

顏寬恒疑半年前請託修法　助理費除罪化挨批瞎！有藍委擬明撤簽

顏寬恒疑半年前請託修法　助理費除罪化挨批瞎！有藍委擬明撤簽

小粉絲獻手作　何志偉現跨齡吸引力

小粉絲獻手作　何志偉現跨齡吸引力

關鍵字：

吳宗憲詐欺司法減刑詐騙集團國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

表面佛系、私下算得很精三大星座

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

「它」比豬油還兇！　醫：殺死血管兇手

快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面