麥當勞12/10開賣「巧克力三角派」　還有全新咖哩雞塊、漢堡

▲台灣麥當勞開賣日本超人氣點心「巧克力三角派」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日本麥當勞冬季經典「巧克力三角派」被封為觀光客旅日必吃甜點，台灣麥當勞今（8）日宣布引進這款人氣商品，10日正式開賣，更推出全新「咖哩辣味麥克雞塊」、「煙燻起司風味醬」、「咖哩風味系列漢堡」，「咖哩風味搖搖薯條」也將同步回歸。

在日本擁有高人氣的「巧克力三角派」，選用千層可可派皮包裹巧克力內餡，單點50元。台灣後天起開賣，限時販售至明年1月6日，售完為止。

▲▼同步推出全新「咖哩辣味麥克雞塊」、「煙燻起司風味醬」、「咖哩風味系列漢堡」。

業者更推出全新「咖哩辣味麥克雞塊」，雞塊佐印度風味咖哩粉及10餘種香辛料，外層裹上印度Teja辣椒碎片與巴西利葉，6塊單點68元、經典套餐133元；10塊單點109元、經典套餐174元，10日開賣，至明年1月27日前限量販售。還有全新沾醬「煙燻起司風味醬」。

新「咖哩風味漢堡」系列皆使用日式咖哩醬，有「咖哩辣雞腿堡」、「咖哩雙層四盎司牛肉堡」、「咖哩四盎司牛肉堡」3種口味，單點78元起、經典套餐143元起；搖沾特餐含主餐+4塊咖哩辣味麥克雞塊（或原味）+煙燻起司風味醬+1包咖哩風味搖搖薯條+1杯38元冷／熱飲，售價204元起。

「咖哩風味搖搖薯條」10日當天同步回歸，單點69元，購買經典配餐+16元選擇大薯直接升級，咖哩風味搖搖粉包單買6元1包，附贈搖搖袋1個。

▲▼德克士脆皮炸雞推出歲末新品「黃金龍蝦風味Q蝦堡」、「海派鮮脆蝦」、「WASABI雞軟骨」。

另外，德克士脆皮炸雞本月也推出歲末新品「黃金龍蝦風味Q蝦堡」，同步開賣「海派鮮脆蝦」、「WASABI雞軟骨」2款新點心，全門市限時販售至明年1月14日。

德克士「黃金龍蝦風味Q蝦堡」，有龍蝦沙拉與蝦排，搭配生菜及小黃瓜，售價149元；同步推出2款新點心，「海派鮮脆蝦」採用野生海蝦裹上天婦羅薄粉炸至金黃，售價79元；「WASABI雞軟骨」則在酥脆雞軟骨撒上Wasabi調味粉，售價69元。

業者再祭出2款限定組合套餐，「狂歡派對分享餐」含8塊咔滋脆皮炸雞桶、海派鮮脆蝦、WASABI雞軟骨、紫金QQ球、中冰紅茶3杯，原價913元、特價589元；「海陸雙人餐」含黃金龍蝦風味Q蝦堡、香酥脆雞堡、海派鮮脆蝦、WASABI雞軟骨、中冰紅茶2杯，原價446元、特價299元。