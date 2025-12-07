　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

入冬最強冷空氣來襲！北部急凍探10℃「恐達冷氣團」　最冷時刻曝

▲冷空氣周末報到，北台灣白天驟降到16度。（圖／氣象署）

▲冷空氣周末報到，北台灣白天驟降到16度。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人-吳聖宇，下同）

記者閔文昱／綜合報導

受到連續兩波東北季風與冷空氣影響，全台氣溫將一路下滑。天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，本周六（13日）下半天起鋒面掠過後，較強的東北季風夾帶冷空氣南下，各地將明顯轉涼、轉冷；周日（14日）白天北台灣高溫恐驟降至16至18度，中部、花蓮也可能不到20度，南部與台東僅剩21至23度。周日晚間至下周一（15日）清晨將達到最冷時段，中北部、東北部空曠區低溫可望下探10～12度，若台北市低於14.4度，有機會進入入冬首波「大陸冷氣團」等級。

▲冷空氣周末報到，北台灣白天驟降到16度。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人-吳聖宇）

吳聖宇分析，目前北方大陸高壓出海，今天（7日）各地白天仍溫暖舒適，北部及東半部高溫可達24至26度，中南部更有27至28度。不過，中北部與竹苗一帶清晨已有輻射冷卻現象，新竹今天最低僅10.7度。明（8日）起新一波東北季風增強，加上中高層短波槽掠過，北部、東半部將轉為陰有短暫陣雨，宜蘭、北部山區更可能出現局部較大雨勢，白天高溫下滑至21至23度。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供，下同）

周三（10日）至周五（12日）期間，東北季風一波波持續影響，迎風面雲量較多、偶有零星雨；西半部維持晴到多雲。北東地區白天高溫可回升至25～28度，中南部為27～29度，但夜間中北部、東北部空曠地區仍可能落在15度上下，日夜溫差加劇。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

真正明顯變天落在本周六下半天。吳聖宇指出，鋒面通過後冷空氣快速南下，北部、東半部轉為陰短暫雨，中南部雲量增多；晚間到周日清晨降溫明顯，中北部、東北部空曠區低溫有機會跌破13度，南部及花東也可能下探17度左右。周日白天東北季風冷空氣最強，迎風面降雨逐漸減少，但全台普遍偏冷。

預計周一白天起冷空氣才會開始減弱，溫度略回升，不過明顯回暖要到下周二（16日）白天才比較感受得出來。吳聖宇提醒，本周後段到周末天氣變化大，民眾外出務必留意溫差、適時添衣。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

12/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

入冬最強冷空氣來襲！北部急凍探10℃「恐達冷氣團」　最冷時刻曝

入冬最強冷空氣來襲！北部急凍探10℃「恐達冷氣團」　最冷時刻曝

入冬最強冷空氣來襲！北部急凍探10℃「恐達冷氣團」　最冷時刻曝

2波變天！　入冬首波冷氣團時間曝

氣象專家林得恩表示，本周前後會有2波冷空氣南下！而第2波冷空氣南下，預計自12月14日開始，強度更有機會達今年首波大陸冷氣團。

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

周一北東甩涼雨彈　下波冷空氣挑戰冷氣團「探11度」

放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

