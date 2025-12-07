顏寬恒疑半年前請託修法　助理費除罪化挨批瞎！有藍委擬明撤簽

▲國民黨立委顏寬恒。（圖／記者湯興漢攝）

立法院依《立法院組織法》每年編列每位立委一定數額的助理費及辦公事務預算，但國民黨立委陳玉珍提案修法，未來立法院給一筆補助後，由立委自行運用，然不僅無具體項目限制，也不需提供收據或核銷憑證。有藍委助理批評該修法是給特定人是開後門，「瞎！」更有已連署的藍委打算撤簽。據了解，該案提案的確跟涉詐領助理費的國民黨立委顏寬恒有關，傳顏半年前就曾到幾個委員辦公室請託修法。

由陳玉珍擬具的《立法院組織法》第32、33、35條條文修正草案日前在立法院一讀，交付委員會審查，其中最受爭議的是第32條。與現行條文對比，第32條草案將現行條文規定立委可聘用8到14名公費助理修改成「若干人」，也把公費助理改為「助理」，淡化助理是用公費聘僱的性質。

原本立委助理薪資及其辦公事務預算、《勞基法》規定相關費用、健檢補助和文康活動等經費都由立法院編列預算支應，第32條修正草案改成「補助一定數額」，也就是不再保證全額支付，而是給一筆補助，由立委自行運用。但這筆補助款項的使用範圍非常寬鬆，因為草案明文寫「不限於」上述支出經費，等於無具體項目限制，而且還規定「免檢據核銷」，也就是拿了錢不需要提供收據或核銷憑證。

第32條修正草案也規定助理的資格、薪資、聘用期限、工作內容、保險和退休金等，都由立委自行決定或申辦；也就是說，前述助理事務從原本立法院管理、統一規範，變成完全由立委個別處理。整體上來說，修法方向是把助理制度私人化、彈性化。

法案說明中提到，考量立委因自身專業及選區特性差異，應賦予其決定聘用助理人數的彈性，且免提供助理名冊。立法院增列「助理研究補助費」是彌補立委財力不足而對其的補貼，而助理費性質屬立委實質薪資一部分，所以立委在運用上自有完全處分權限，不以助理費為限，惟近期司法實務認為公費助理費用並非實質補助立法委員的費用，而屬公費助理之薪資，已背離立法原意。法案說明也指出，立委就所有權歸屬於其之補助費，如何運用以及運用妥當與否，僅對選民負政治責任，非屬《貪污治罪條例》及《刑法》規範範圍。

據了解，此次修法草案與顏寬恒有關，傳顏半年前就曾到幾個委員辦公室請託，所以有些人早就知道，也不是第一天才討論此事，但有很多委員抱有疑慮。而國民黨副主席兼黨秘書長李乾龍立委11月底在喜來登與藍委午宴上時，希望藍委除支持此修法外，也希望能修《總統副總統選舉罷免法》、《不當黨產條例》，但沒有講太細節的東西。

有連署委員的助理表示，現行是立法院每個月給個別委員約65萬元，立委依人頭去拿，假設一個立委要貪這筆錢，現在也可以多報人頭把錢拿回來，修法之後就是不用找人掛人頭，所以這法案最大問題就是「除罪化」，但對於助理福利影響較小，因為如果是目前的委員助理會知道權益、薪資有無倒退，若薪水低於行情，那就只好走人，而如果是未來的新進助理，可能就不知道行情，像是立法院保障年終1.5個月，這部分可能就會減少。

「共犯結構，同流合汙。」有藍委助理則直言，有些助理覺得沒差，可能是因為遇到好老闆，但不是每位助理都會一直跟著同一位立委，所以有規範會讓人比較安心，就是有個保障，未來由委員統籌，比如加班費或年終，「就自己要注意一點」，若沒有被分配到，也很難爭取相對費用，因為沒有名目去爭取，而中央雙手一攤說錢已經給了，有誰會知道，所以他希望能撤案，但最好作法就是不要進委員會排審，一直擺到「屆期不續審」，這樣陳玉珍也不會失掉面子。

另也有藍委助理說，不需要拿這東西砸自己的腳，因為這對顏寬恒等沒有立即性幫助，「（這案）用意跟動機太明顯，沒必要做這事情」，現在就是不需要做下一步動作，也就是說，提案了就好，不用往下走。他更批評，這提案讓立委對助理費權限太大，是給特定人是開後門，「這修法不好，瞎！」

一名連署的國民黨立委向《ETtoday新聞雲》表示，有時候是委員間的默契，（法案）拿來就簽，但現在普遍社會觀感不好，付委但不排審是個方式，就是不要排入委員會，但他明天會考慮撤簽。也有藍委說，要修這個法除跟顏寬恒有關外，也關係到很多的議長來請託立委怎麼修，但現在修成這樣子，不僅很難跟外界交代，內部的人也覺得過不去，所以他覺得該案走不下去。

不過也有連署的藍委說，助理經費不管從立法院或哪邊撥款，一直都由立委決定，完全不會有任何影響。對於該修正草案被質疑替顏寬恒等除罪化，他表示，任何層級民代，大部分人都是貼自己的錢在維持服務處營運，所以不可能錢的管道變不一樣就流到民代身上，過去有些民代出事，都不是把錢放到自己口袋，而是名目不符而已，都是把錢放在服務處開支；一個政府單位把資本門挪去經常門用，相信公務員不會被用《貪污治罪條例》起訴，但換到民代，把助理費用到辦公室開銷，就會被依此起訴，邏輯很奇怪。

傅崐萁5日受訪說，助理費的修正案是一個進步的法案，可以真正讓助理能夠得到保障，薪資是6萬就是領6萬，不用再退回5千、1萬回來，也能讓助理無需成為民代的共犯，「我們其實是保護這些助理」，助理能夠領多少薪水，絕對不會打折。

立法院國會助理工會則表示，此提案將公費助理修正為助理，並將立委助理費直接補助給立委，且免檢據核銷，此舉等同立委以廢除公費助理方式自肥，不僅使現有的公費助理頓失制度保障，更是直接把國會透明度蓋上黑布，規避法律監督與人民檢視。廢除公費助理制度讓助理勞動權益向後倒退數十年，亦傷害我國的民主法治，本會在此明確嚴正反對，並呼籲立即停止此一修法。