　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨子侵犯姊妹多年！少女放棄求救悲吐：父母要保護哥哥

▲桃園市賴姓男子於2023年8月間認識未滿18歲少女，隨即以每次1萬元代價進行性交易，但卻以遙控攝影機偷拍得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲少女從小遭哥哥侵犯，父母卻未做處理，導致她求助無門。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名男子阿偉(化名)屢次侵犯胞姊和2個妹妹，然而家族重男輕女，父母知情兒子對姊妹性侵亂倫後，僅要女兒「離他遠一點」，放任她們受害多年。事情爆發後姊妹遭安置，回家後又遭阿偉伸狼爪，前年阿偉再度於家中性侵安置結束回家的15歲大妹，犯後又違反保護令每周回家，長達近1年，被檢方依家暴妨害性自主等罪起訴。全案經新北地院審理，法官依阿偉對大妹犯成年人故意對少年犯強制性交罪，處3年6月徒刑。另又犯成年人故意對少年犯違反保護令罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬。可上訴。

判決指出，15歲少女小美(化名)於2023年3月19日晚間，在新北市住處的書房用電腦，而哥哥阿偉正好於當天返家，假藉聊天伸狼爪對小美上下其手，見小美抗拒，進一步將她抱在腿上舔耳猥褻，性侵得逞。同月24日小美因情緒憂鬱向學校請假，在與教官談話下，才吐露遭哥哥性侵，並提及當時家人都在家，但「父母要保護哥哥」並不會有任何動作等語，不久後小美便辦理休學。

因阿偉對妹妹犯下妨害性自主的家暴行為，法院在2023年9月間核發保護令，裁定阿偉2年間應遠離小美住處至少50公尺，然而阿偉根本不甩保護令，直到2024年9月前仍以每周1次的頻率回家，繼續利用小美打電腦的時刻，和她在書房獨處。

全案審理時，阿偉否認性侵犯行，並推說因為母親要他回家，他才違反保護令。不過小美證稱，她從國小4年級時就遭阿偉強制性交，當時爸媽只叫她「離哥哥遠一點」，她被安置到國二才回家，又馬上遭哥哥性侵，這時她已是半放棄狀態，認為爸媽不會管這件事、抵抗也沒用，只希望哥哥的侵犯能快點結束。另小妹也證稱，媽媽希望小美作假證，避免哥哥坐牢。

法官檢視小美的驗傷紀錄，內容顯示小美從小學就有被哥哥性侵的狀況，這次也在她下體驗出男性DNA，足以證明她遭哥哥性侵，另諮商紀錄也顯示，小美的家族非常重男輕女，哥哥在家族有重要地位，小美則覺得自己不重要，習慣忽略自己的需求，她被性侵時沒有主動告知母親和姊妹，認為獨自承受就好。庭審時，甚至因擔心哥哥會遭司法處罰而哭泣，也自責自己害哥哥無法回家，並沒有誣陷阿偉的動機

法官指出，阿偉在2015至2019年間，就對自己的姊姊、小美和小妹做出性侵行為，導致她們遭安置，2023年、2024年更對小妹猥褻，導致小妹又被安置，可見阿偉經常在與胞妹獨處時，對她們性侵猥褻，判定阿偉利用父母無視、放縱的機會和小美獨處，並對她強制猥褻和性交屬實，犯後又漠視保護令每周回家，依阿偉犯成年人故意對少年犯強制性交罪，處3年6月徒刑。另又犯成年人故意對少年犯違反保護令罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／危險！東區大樓磁磚大片掉落
12萬台攝影機遭破解外流！　韓女裸澡、分娩「全看光」
張員瑛「愛到連喝2杯」！　手搖品牌+黃金比例曝光
快訊／快關門窗！三峽化學工廠火警　出動百人灌救
「謝謝小英總統」名嘴日本舉行婚禮！　西本願寺高僧證婚
檢舉五月天黃牛票「收到獎金5千元」！　成案2條件曝
陳水扁力挺陳亭妃：99.9%機率成台南首位女市長

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

色男帶國中妹回家「忘帶Key」　她拒入公廁嘿咻慘遭摸胸

快訊／危險！北市忠孝東路4段大樓磁磚大片掉落　還好沒砸中人

客運司機疑開車看手機影片　屏東分局「從嚴認定」：最重罰3.6萬

快訊／新北82歲賓士翁撞停等紅燈機車！倒楣夫妻手腳擦傷送醫

快訊／國1溪州路段北向半小時兩事故！又4車追撞　車流大打結

快訊／快關門窗！新北三峽化學工廠火警　警消出動百人灌救

獨子侵犯姊妹多年！少女放棄求救悲吐：父母要保護哥哥

製毒工廠藏身台中高鐵特區大樓　用「綠巨人浩克」包裝毒品

國1北溪州路段3車追撞！廂型車翻覆　一度回堵5公里

南投71歲翁連撞3車逃逸1重傷！熱心民眾霸氣攔停　驚悚影片曝

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

色男帶國中妹回家「忘帶Key」　她拒入公廁嘿咻慘遭摸胸

快訊／危險！北市忠孝東路4段大樓磁磚大片掉落　還好沒砸中人

客運司機疑開車看手機影片　屏東分局「從嚴認定」：最重罰3.6萬

快訊／新北82歲賓士翁撞停等紅燈機車！倒楣夫妻手腳擦傷送醫

快訊／國1溪州路段北向半小時兩事故！又4車追撞　車流大打結

快訊／快關門窗！新北三峽化學工廠火警　警消出動百人灌救

獨子侵犯姊妹多年！少女放棄求救悲吐：父母要保護哥哥

製毒工廠藏身台中高鐵特區大樓　用「綠巨人浩克」包裝毒品

國1北溪州路段3車追撞！廂型車翻覆　一度回堵5公里

南投71歲翁連撞3車逃逸1重傷！熱心民眾霸氣攔停　驚悚影片曝

屏東南榮60校慶好「塑」配！無塑8年不停歇　學生創意環保爆發

包括台灣！柬埔寨掃蕩網路詐騙160天抓4851人

色男帶國中妹回家「忘帶Key」　她拒入公廁嘿咻慘遭摸胸

快訊／危險！北市忠孝東路4段大樓磁磚大片掉落　還好沒砸中人

影／陸人形機器人「飛踹老闆」紅了　宣傳逆操作！網友直呼過癮

第一桶金1300萬買「整棟套房」or台積電股票？　曝優缺點掀網熱議

客運司機疑開車看手機影片　屏東分局「從嚴認定」：最重罰3.6萬

日本機場櫃檯前「行動電源起火」！旅客包包突冒煙　焦黑照曝

3部震懾人心的韓式犯罪電影　劇情翻轉、情節驚悚窺見人性最醜陋

咖啡變身水果特調！融合蘋果荔枝層次超豐富　隱身嘉義60年老宅內

歌迷大吼「你記得我嗎？」　周湯豪神回覆全場笑翻XD

社會熱門新聞

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

台南女警開單遭斧頭砍傷！砍人畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉

女警遭斧頭砍　黃偉哲震怒：絕不寬貸

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

學長聯手男網友下藥輪暴學弟拍片！法官重判

快訊／台東小客車自撞　祖孫重傷雙亡

台東阿公開車載孫赴國考　自撞車毀祖孫雙亡

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

高雄人夫摩鐵交媾狐狸精！二度懷孕產下女兒　正宮氣瘋

台南男疑同地點1個月被開2罰單　拿斧頭砍女警

獨／高雄聯結車司機沒回家　調遠端監控才知出事

14次摩鐵激戰全曝光！　人妻揪尪手機偷吃鐵證崩潰離婚

更多熱門

相關新聞

性侵惹毛村民！印尼男被砍GG　屍體遊街

性侵惹毛村民！印尼男被砍GG　屍體遊街

印尼一名男子因涉嫌性侵一名患有身心障礙的女子，引發當地村民群情激憤，聯手動用私刑，以棍棒、石頭和開山刀活活將其打死分屍，同時割下他的「生殖器」，並將遺體遊街示眾，場面極度血腥。

胖男援交護專妹遭嫌短！掐脖硬上慘了

胖男援交護專妹遭嫌短！掐脖硬上慘了

白袍淫魔！38歲醫「性侵38病患」！多人未滿13歲

白袍淫魔！38歲醫「性侵38病患」！多人未滿13歲

知名按摩師爆性侵女客！　誆「抓鳳筋」偷拍下體

知名按摩師爆性侵女客！　誆「抓鳳筋」偷拍下體

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

關鍵字：

性侵家暴保護令法院判決家庭悲劇

讀者迴響

熱門新聞

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

台南女警開單遭斧頭砍傷！砍人畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

全台第3家「島語」12/29開幕

50年透天「賣1100萬」要入手嗎？網吐真心話

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

女警遭斧頭砍　黃偉哲震怒：絕不寬貸

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

更多

最夯影音

更多
男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面