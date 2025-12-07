獨子侵犯姊妹多年！少女放棄求救悲吐：父母要保護哥哥

▲少女從小遭哥哥侵犯，父母卻未做處理，導致她求助無門。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名男子阿偉(化名)屢次侵犯胞姊和2個妹妹，然而家族重男輕女，父母知情兒子對姊妹性侵亂倫後，僅要女兒「離他遠一點」，放任她們受害多年。事情爆發後姊妹遭安置，回家後又遭阿偉伸狼爪，前年阿偉再度於家中性侵安置結束回家的15歲大妹，犯後又違反保護令每周回家，長達近1年，被檢方依家暴妨害性自主等罪起訴。全案經新北地院審理，法官依阿偉對大妹犯成年人故意對少年犯強制性交罪，處3年6月徒刑。另又犯成年人故意對少年犯違反保護令罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬。可上訴。

判決指出，15歲少女小美(化名)於2023年3月19日晚間，在新北市住處的書房用電腦，而哥哥阿偉正好於當天返家，假藉聊天伸狼爪對小美上下其手，見小美抗拒，進一步將她抱在腿上舔耳猥褻，性侵得逞。同月24日小美因情緒憂鬱向學校請假，在與教官談話下，才吐露遭哥哥性侵，並提及當時家人都在家，但「父母要保護哥哥」並不會有任何動作等語，不久後小美便辦理休學。

因阿偉對妹妹犯下妨害性自主的家暴行為，法院在2023年9月間核發保護令，裁定阿偉2年間應遠離小美住處至少50公尺，然而阿偉根本不甩保護令，直到2024年9月前仍以每周1次的頻率回家，繼續利用小美打電腦的時刻，和她在書房獨處。

全案審理時，阿偉否認性侵犯行，並推說因為母親要他回家，他才違反保護令。不過小美證稱，她從國小4年級時就遭阿偉強制性交，當時爸媽只叫她「離哥哥遠一點」，她被安置到國二才回家，又馬上遭哥哥性侵，這時她已是半放棄狀態，認為爸媽不會管這件事、抵抗也沒用，只希望哥哥的侵犯能快點結束。另小妹也證稱，媽媽希望小美作假證，避免哥哥坐牢。

法官檢視小美的驗傷紀錄，內容顯示小美從小學就有被哥哥性侵的狀況，這次也在她下體驗出男性DNA，足以證明她遭哥哥性侵，另諮商紀錄也顯示，小美的家族非常重男輕女，哥哥在家族有重要地位，小美則覺得自己不重要，習慣忽略自己的需求，她被性侵時沒有主動告知母親和姊妹，認為獨自承受就好。庭審時，甚至因擔心哥哥會遭司法處罰而哭泣，也自責自己害哥哥無法回家，並沒有誣陷阿偉的動機

法官指出，阿偉在2015至2019年間，就對自己的姊姊、小美和小妹做出性侵行為，導致她們遭安置，2023年、2024年更對小妹猥褻，導致小妹又被安置，可見阿偉經常在與胞妹獨處時，對她們性侵猥褻，判定阿偉利用父母無視、放縱的機會和小美獨處，並對她強制猥褻和性交屬實，犯後又漠視保護令每周回家，依阿偉犯成年人故意對少年犯強制性交罪，處3年6月徒刑。另又犯成年人故意對少年犯違反保護令罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬。可上訴。

