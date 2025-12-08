傳陳水扁將主持鏡電視節目　NCC：是政論節目就開罰但官網尚未披露

▲NCC代理主委陳崇樹。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

媒體報導，目前保外就醫的前總統陳水扁明年初將和《鏡電視》合作，新開「總統鏡來講」節目擔綱主持工作，製作團隊已開始邀約包含獲民進黨提名2026大選候選人的來賓。對此，通傳會（NCC）代理主委陳崇樹今（8日）表示，鏡電視不能開政論節目，該案已經在處理當中，若內部程序認定是構成政論節目就要開罰，但目前該司官網還沒有披露任何相關東西。

立法院交通委員會8日上午審查衛星廣播電視法部分條文修正草案，陳崇樹列席備詢。洪孟楷詢問，陳水扁保外就醫，但為服刑的受刑人，還有2個案件在審理，但他看到一則獨家新聞是陳明年要在新聞台主持節目，請問該新聞台能開設政論節目嗎？陳崇樹表示，現況是不能開政論節目。

洪孟楷說，當初的「四不條款」現在蕩然無存，在民進黨主政下，司法好像可雙標到無遠弗屆，讓受刑人趴趴走，除專訪外，甚至可主持節目，網路上有陳水扁的主持的節目。陳崇樹說，有稍微看過。

洪孟楷詢問，明年該新聞台直接邀請這受刑人主持節目，NCC怎麼處理？陳崇樹表示，報導指涉的電視台在官網沒有披露相關消息，NCC會持續關注處理，若主持的不是政論節目，就不涉及，而那間電視台現在不能開政論節目，至於受刑人趴趴走，是法務部權責，NCC予以尊重。

洪孟楷追問，不能開政論節目是該電視台當初設立的要旨，但有無開巧門？雖不是政論節目，卻找來賓一對一對談，來賓是政治人物，也是政論節目常客，這樣算談話性節目，只是內容是政論，可以這樣取巧嗎？

陳崇樹回應，會在程序上找專家學者處理，但目前沒有傳播委員，不過這案子處理當中，已經發函請該電視台陳述意見，而它先前講大選部分，NCC已經做出處罰警告，警告就是一種處罰 「在評鑑、換照上，那是會算的」。

洪孟楷說，對一家電視台可以用「關台」讓它死無葬身之地，對另家新聞台，明明違反當初設定時的條件，不能開政論節目，但NCC知道沒有開政論節目，卻開談話節目討論政論。陳崇樹表示，NCC有在處理，現在的不是不處理，是已經在處理當中，會依法行政，該罰就罰，若內部程序認定有構成政論節目，就違反NCC當初對其的拘束，就要開罰。

但陳崇樹也說，該間公司官網還沒有披露任何東西，NCC會持續關注，因為是明年還沒發生的事實，任何行為必須有事實的基礎，如果開的是政論節目，「我們就會處理」。