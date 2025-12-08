　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳陳水扁將主持鏡電視節目　NCC：是政論節目就開罰但官網尚未披露

▲NCC代理主委陳崇樹。（圖／記者湯興漢攝）

▲NCC代理主委陳崇樹。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

媒體報導，目前保外就醫的前總統陳水扁明年初將和《鏡電視》合作，新開「總統鏡來講」節目擔綱主持工作，製作團隊已開始邀約包含獲民進黨提名2026大選候選人的來賓。對此，通傳會（NCC）代理主委陳崇樹今（8日）表示，鏡電視不能開政論節目，該案已經在處理當中，若內部程序認定是構成政論節目就要開罰，但目前該司官網還沒有披露任何相關東西。

立法院交通委員會8日上午審查衛星廣播電視法部分條文修正草案，陳崇樹列席備詢。洪孟楷詢問，陳水扁保外就醫，但為服刑的受刑人，還有2個案件在審理，但他看到一則獨家新聞是陳明年要在新聞台主持節目，請問該新聞台能開設政論節目嗎？陳崇樹表示，現況是不能開政論節目。

洪孟楷說，當初的「四不條款」現在蕩然無存，在民進黨主政下，司法好像可雙標到無遠弗屆，讓受刑人趴趴走，除專訪外，甚至可主持節目，網路上有陳水扁的主持的節目。陳崇樹說，有稍微看過。

洪孟楷詢問，明年該新聞台直接邀請這受刑人主持節目，NCC怎麼處理？陳崇樹表示，報導指涉的電視台在官網沒有披露相關消息，NCC會持續關注處理，若主持的不是政論節目，就不涉及，而那間電視台現在不能開政論節目，至於受刑人趴趴走，是法務部權責，NCC予以尊重。

洪孟楷追問，不能開政論節目是該電視台當初設立的要旨，但有無開巧門？雖不是政論節目，卻找來賓一對一對談，來賓是政治人物，也是政論節目常客，這樣算談話性節目，只是內容是政論，可以這樣取巧嗎？

陳崇樹回應，會在程序上找專家學者處理，但目前沒有傳播委員，不過這案子處理當中，已經發函請該電視台陳述意見，而它先前講大選部分，NCC已經做出處罰警告，警告就是一種處罰 「在評鑑、換照上，那是會算的」。

洪孟楷說，對一家電視台可以用「關台」讓它死無葬身之地，對另家新聞台，明明違反當初設定時的條件，不能開政論節目，但NCC知道沒有開政論節目，卻開談話節目討論政論。陳崇樹表示，NCC有在處理，現在的不是不處理，是已經在處理當中，會依法行政，該罰就罰，若內部程序認定有構成政論節目，就違反NCC當初對其的拘束，就要開罰。

但陳崇樹也說，該間公司官網還沒有披露任何東西，NCC會持續關注，因為是明年還沒發生的事實，任何行為必須有事實的基礎，如果開的是政論節目，「我們就會處理」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／越籍媽帶走1歲兒！罹癌前夫哽咽請求...法官聽到了
世界盃倒數！比賽球場挖出「456袋人體遺骸」　死亡不到1年
新北衛生局妙齡女控性侵墜樓亡　前老闆遭判2年定讞
快訊／台中29歲男墜樓當場亡　女騎士路過被砸傷
快訊／102歲人瑞嬤命喪火警　孝兒重傷搶救
麥當勞宣布多款新商品！　「旅日必吃」後天開賣
快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳逾60士官兵「每月3至5千代價」賣帳戶給詐團　馬防部：依法究辦

帶家人散步遇怪男強光突襲　沈伯洋報警了：台灣有多少中共在地協力？

傳陳水扁將主持鏡電視節目　NCC：是政論節目就開罰但官網尚未披露

直言不提名陳亭妃「謝龍介就當選」　蔡正元：賴清德不喜歡也要忍著

賴瑞隆家人涉霸凌獲原諒！　林岱樺、邱議瑩、許智傑態度曝

板橋府中商圈氣爆釀5傷　侯友宜：傷者已出院、市府協助求償鄰損

「政治是一時、父母是一輩子」　賴瑞隆：持續對政治路全力以赴

賴瑞隆談霸凌案哭了　柯志恩斷言「不會退選」：掛看板不是小錢

曝判決書成「詐欺犯教戰手冊」　吳宗憲嘆：9萬輕放詐騙11人幫兇

和賴清德作對？扁讚「99.9%成台南第一女市長」　陳亭妃：想太多

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

傳逾60士官兵「每月3至5千代價」賣帳戶給詐團　馬防部：依法究辦

帶家人散步遇怪男強光突襲　沈伯洋報警了：台灣有多少中共在地協力？

傳陳水扁將主持鏡電視節目　NCC：是政論節目就開罰但官網尚未披露

直言不提名陳亭妃「謝龍介就當選」　蔡正元：賴清德不喜歡也要忍著

賴瑞隆家人涉霸凌獲原諒！　林岱樺、邱議瑩、許智傑態度曝

板橋府中商圈氣爆釀5傷　侯友宜：傷者已出院、市府協助求償鄰損

「政治是一時、父母是一輩子」　賴瑞隆：持續對政治路全力以赴

賴瑞隆談霸凌案哭了　柯志恩斷言「不會退選」：掛看板不是小錢

曝判決書成「詐欺犯教戰手冊」　吳宗憲嘆：9萬輕放詐騙11人幫兇

和賴清德作對？扁讚「99.9%成台南第一女市長」　陳亭妃：想太多

日本新法西斯恐釀第3次世界大戰　高志凱：美不願當炮灰下場機率低

又是毒駕！男開上國道跑給警追　遭破窗拉出壓制搜出一堆毒品

減脂也能喝湯！外食族必學「8款不踩雷湯品」

捕手成補強熱門！前悍將姚冠瑋傳味全龍積極網羅

國道標誌「箭頭往上、往下」差別是什麼？交通部解答：涵義大不同

騎士自摔骨折、警車碰撞重機　苗栗獅潭台3線1hr同處兩事故

砸6000「請水電弄壞馬桶」　排泄物流滿屋！老房東卻感動哭了

傳逾60士官兵「每月3至5千代價」賣帳戶給詐團　馬防部：依法究辦

控俄軍性侵、斬首平民還摘器官！　馬利村民痛訴：比瓦格納更殘忍

以為他喜歡你？3大「無感暗示」秒看懂他其實沒那意思

AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌

政治熱門新聞

沈伯洋帶女兒散步　遭陌生男正面嗆聲

蔡英文：光電政策需邁向2.0再進化 　不能容忍藉綠能不法牟利行為

賴瑞隆與受害童父母當面道歉　取得諒解

新人領21萬天價月薪　住都中心澄清：算法不正確

被問是否繼續參選　賴瑞隆嘆：政治是一時、父母是一輩子

北市議員選戰／藍「雙姝」被看好新人出線　松信藍憂許甫瓜選票

轟蕭美琴「輔選」害員警重傷　洪孟楷：欠同仁一個真誠的道歉

沈伯洋帶女兒散步「遇民眾強光照射」　嗆：被通緝活該

賴瑞隆淚灑記者會！徐巧芯：越講只會越傷

顏寬恒疑半年前請託修法　助理費除罪化挨批瞎！有藍委擬明撤簽

政院迎戰藍白財劃法惹議！不副署時機未到　她猜這時才「出大絕」

賴瑞隆家人涉霸凌獲原諒！　林岱樺、邱議瑩、許智傑態度曝

北市議員選戰／藍僅1新人挑戰中山大同　地方估「搶4」關鍵在蔣

傳鄭習會年底登場　國民黨斥：拒絕造謠

更多熱門

相關新聞

陳水扁和賴清德作對？　陳亭妃：想太多

陳水扁和賴清德作對？　陳亭妃：想太多

民進黨台南市長初選競爭激烈，前總統陳水扁在7日播出的廣播節目中指出，民進黨立委陳亭妃有99.9%機率成為台南有史以來第1位女市長，而守住台南市長，就是守住總統賴清德的本命區，也是奠定賴2028年連任成功的基礎。至於陳水扁此舉是否是與賴清德作對？陳亭妃今（8日）回應，「大家想太多了，真的」，陳水扁對台南很了解，賴清德也希望推出最強候選人，大家目標一致。

陳水扁讚陳亭妃：99.9%機率成為台南首位女市長

陳水扁讚陳亭妃：99.9%機率成為台南首位女市長

轟蕭美琴「輔選」害員警重傷　洪孟楷：欠同仁一個真誠的道歉

轟蕭美琴「輔選」害員警重傷　洪孟楷：欠同仁一個真誠的道歉

淡水挖管線停水4天民怨炸鍋　蘇巧慧提2方案：增設5萬噸配水池

淡水挖管線停水4天民怨炸鍋　蘇巧慧提2方案：增設5萬噸配水池

藍委拋詐騙、性侵「增設鞭刑」　鄭運鵬反對：新加坡治安是靠教育

藍委拋詐騙、性侵「增設鞭刑」　鄭運鵬反對：新加坡治安是靠教育

關鍵字：

陳崇樹NCC陳水扁洪孟楷鏡電視保外就醫

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

表面佛系、私下算得很精三大星座

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面