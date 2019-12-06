　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

潘恆旭4句話酸嗆康裕成「反應太大很怪」　再追卡神收百萬黑韓

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者黃翊婷／綜合報導

謝系大將、高雄市議員康裕成被指控涉及卡神楊蕙如案，除了極力澄清，她也重話回擊「是要逼我以死明志嗎？」對此，韓國瑜競辦活動總監潘恆旭6日一早7時20分在臉書PO出4段話酸諷，「這麼過激、反應太大很怪。」

▲▼潘恆旭「解禁」狂轟王浩宇。（圖／記者吳奕靖攝）

▲潘恆旭曾暗指楊蕙如替陳其邁拍照，但隨即遭到否認。（圖／記者吳奕靖攝）

康裕成先前曾對外澄清，自己與楊蕙如只是單純的生意往來，去年選舉時對方幫忙設計文宣，是很可愛的便條紙，相信很多人都有拿到，因為是生意上的往來，當然會有發票，沒想到如今卻被藍營拿來作文章，指控她與楊的網軍有關，「我沒那麼厲害啦！」

不過，6日一早潘恆旭在臉書貼出《聯合報》的新聞，標題為「遭爆給卡神百萬　康裕成：扭曲事實、要逼我以死明志嗎」；他接著以4句話酸嗆，「議長、議長不要這麼激動，這麼過激、反應太大很怪，講清楚是否（有給）100萬讓卡神（在）去年高雄市長選舉做負面黑韓就好，珍惜生命、防治自殺請撥打生命線專線。」

潘恆旭臉書4句話酸康裕成。（圖／翻攝自Facebook／潘恆旭）

▼▲潘恆旭臉書全文及網友留言。（圖／翻攝自Facebook／潘恆旭）

潘恆旭臉書4句話酸康裕成。（圖／翻攝自Facebook／潘恆旭）

支持者們也紛紛在文章底下跟著留言調侃，「笑她不敢」、「又來了，被抓到了就來一個一哭二鬧三上吊，老套了啦」、「假鬼假怪」。而對於潘恆旭的回嗆，康裕成目前尚未有任何回應。

其實，在台北市議員羅智強、游淑慧追查楊蕙如養網軍的金流時，康裕成就曾在游淑慧的臉書貼文下方留言，「議員我沒那麼厲害啦！去年妳我都選議員，選舉期間有廣告宣傳費是很正常的啊！有支出就合法申報！看圖說故事不太好喔」。如今整起事件越鬧越大，民眾也相當關注，至於是否會因此影響到2020大選的選情，則還有待觀察。

ET快訊
混血妻心碎切割謝和弦！痛哭檢舉後「IG取消關注」
快訊／謝和弦移送「面帶微笑」！頭抬高高全程不發一語
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高雄挺韓碗粿店傳歇業！7月宣告「韓粉買一送一」　半年不到「撤招牌」沒發大財

「楊蕙如比吳斯懷更討人厭」　李正皓嘆：韓國瑜錯過最大機會

白宮會談2.5小時「做好美國廠」　郭台銘連答兩次：時機敏感不要談

韓國瑜一語挑起「蔡賴心結」　賴清德曾求停止網軍攻擊！黑賴文遭起底

遭潘恆旭瞎指是楊蕙如　陳其邁幕僚酸「眼睛要顧」：最常見的網軍帶風向文

韓國瑜接受華爾街日報專訪批對手抹紅　盼撕下親中標籤

快訊／韓國瑜競辦公布新陣容　潘恒旭任創意總監、王淺秋接總發言人

快訊／高雄新聞局長王淺秋無預警請辭！韓市政團隊再走一人

潘恆旭4句話酸嗆康裕成「反應太大很怪」　再追卡神收百萬黑韓

韓國瑜岳父陷盜採砂石風暴　前彰縣長曝亂象：申請1公頃卻挖100公頃

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

爸爸駕堆高機「你先下車」後翻覆　7歲兒一旁全程目睹父慘被壓死

大鈔沒得找！外送員勸「可退餐」 　女客整碗麻油雞甩他...還抓下體

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

六月一早神情哀戚現身靈堂　依偎李易悼念13年好友高以翔

楊丞琳「人生第一次」李榮浩家過年　負責把菜吃光「他媽媽人很好！」

韓國瑜接受華爾街日報專訪批對手抹紅　盼撕下親中標籤

快訊／韓國瑜競辦公布新陣容　潘恒旭任創意總監、王淺秋接總發言人

快訊／高雄新聞局長王淺秋無預警請辭！韓市政團隊再走一人

潘恆旭4句話酸嗆康裕成「反應太大很怪」　再追卡神收百萬黑韓

韓國瑜岳父陷盜採砂石風暴　前彰縣長曝亂象：申請1公頃卻挖100公頃

高雄挺韓碗粿店傳歇業！7月宣告「韓粉買一送一」　半年不到「撤招牌」沒發大財

「楊蕙如比吳斯懷更討人厭」　李正皓嘆：韓國瑜錯過最大機會

白宮會談2.5小時「做好美國廠」　郭台銘連答兩次：時機敏感不要談

韓國瑜一語挑起「蔡賴心結」　賴清德曾求停止網軍攻擊！黑賴文遭起底

遭潘恆旭瞎指是楊蕙如　陳其邁幕僚酸「眼睛要顧」：最常見的網軍帶風向文

洋基沒在怕的！願給柯爾史詩合約　改寫投手最大約

高通為5G筆電添中階入門級成員　台廠扮演重要角色

曹西平「節目為收視率我賠命」　不捨高以翔...點名KID：我真的好怕他！

【廣編】原民會文創Life Style　台灣文博分享生活美學

黃暐傑與遊騎兵簽小聯盟合約　明年大聯盟春訓

500萬斡旋被打槍！　高雄哥無奈「明明照均價算」　網揭問題在屋主：他想賣高

金廣鉉高中時打擊好不排斥國聯　1月6日前有結果

流感二階段開打　75歲以上長者再追加「免費肺炎鏈球菌疫苗」

卡地亞暖心聖誕禮　經典之作見證美好時分

神車TOYOTA C-HR壓軸小改款　TSS安全科技導入與否仍是未知數

朋友找「辣台妹」在壽星身上熱舞！他一臉厭世...網友淚：放過他吧

政治熱門新聞

王淺秋宣布辭職　高市府團隊再少一人

高雄挺韓碗粿店　「招牌撤下」傳歇業

白宮會談　郭台銘：時機敏感別談

李正皓嘆：楊蕙如比吳斯懷更討厭

韓國瑜一語挑起蔡賴心結　曾求網軍別攻擊

快訊／韓國瑜：青年眼裡我是草包　但10年內台灣會脫胎換骨

潘恒旭任韓競辦創意總監、王淺秋接總發言人

館長回應劉世芳、尹立道歉：沒關係啦

韓國瑜嘆高雄飽受中央白眼　承諾選上「不會落跑」

綠營網軍首領！一張圖看「卡神」爭議

台灣基進爆柯P愛將「幫忙製造韓流」

蔡壁如爆楊蕙如　一天到晚要「市長專簽」額外補助

快訊／韓國瑜談同婚：願天下有情都終成眷屬

遭潘恆旭瞎指是楊蕙如　陳其邁幕僚酸「眼睛要顧」：最常見的網軍帶風向文

更多熱門

相關新聞

韓國瑜接受華爾街日報專訪　盼撕下親中標籤

韓國瑜接受華爾街日報專訪　盼撕下親中標籤

國民黨總統候選人韓國瑜近日接受華爾街日報（The Wall StreetJournal）專訪時表示，自己並沒有親中，是對手陣營塑造他親中的形象，在選戰過程中對他抹紅，他重申會全力捍衛中華民國的主權。

潘恒旭任韓競辦創意總監、王淺秋接總發言人

潘恒旭任韓競辦創意總監、王淺秋接總發言人

李正皓嘆：楊蕙如比吳斯懷更討厭

李正皓嘆：楊蕙如比吳斯懷更討厭

韓國瑜一語挑起蔡賴心結　曾求網軍別攻擊

韓國瑜一語挑起蔡賴心結　曾求網軍別攻擊

遭潘恆旭瞎指是楊蕙如　陳其邁幕僚酸「眼睛要顧」：最常見的網軍帶風向文

遭潘恆旭瞎指是楊蕙如　陳其邁幕僚酸「眼睛要顧」：最常見的網軍帶風向文

關鍵字：

潘恆旭康裕成楊蕙如2020大選

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大義滅親！謝和弦老婆含淚檢舉吸毒

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉

謝和弦「帶妹開房」女主角疑是直播主

在不瘋狂7黑暗內幕！年收6000萬只給月薪6K

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

扣嫂婚前告白謝和弦：我相信你會好起來！今目睹老公呼麻

快訊／謝和弦持有大麻被捕！

謝和弦持毒被逮　送上警車畫面曝光

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

28歲女腹痛急診…醫傻：雙腿間鑽出嬰孩頭

吃早餐連2次吃到毛！新北女氣炸PO網

Wanna One有1人因作假票數入選！

中部以北急凍10°C　一張圖看一周天氣

女外送員機車拋錨超無助！他看穿著傻：倒彈

更多

最夯影音

更多
三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士
林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面