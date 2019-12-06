潘恆旭4句話酸嗆康裕成「反應太大很怪」　再追卡神收百萬黑韓

記者黃翊婷／綜合報導

謝系大將、高雄市議員康裕成被指控涉及卡神楊蕙如案，除了極力澄清，她也重話回擊「是要逼我以死明志嗎？」對此，韓國瑜競辦活動總監潘恆旭6日一早7時20分在臉書PO出4段話酸諷，「這麼過激、反應太大很怪。」

▲潘恆旭曾暗指楊蕙如替陳其邁拍照，但隨即遭到否認。（圖／記者吳奕靖攝）

康裕成先前曾對外澄清，自己與楊蕙如只是單純的生意往來，去年選舉時對方幫忙設計文宣，是很可愛的便條紙，相信很多人都有拿到，因為是生意上的往來，當然會有發票，沒想到如今卻被藍營拿來作文章，指控她與楊的網軍有關，「我沒那麼厲害啦！」

不過，6日一早潘恆旭在臉書貼出《聯合報》的新聞，標題為「遭爆給卡神百萬 康裕成：扭曲事實、要逼我以死明志嗎」；他接著以4句話酸嗆，「議長、議長不要這麼激動，這麼過激、反應太大很怪，講清楚是否（有給）100萬讓卡神（在）去年高雄市長選舉做負面黑韓就好，珍惜生命、防治自殺請撥打生命線專線。」

▼▲潘恆旭臉書全文及網友留言。（圖／翻攝自Facebook／潘恆旭）

支持者們也紛紛在文章底下跟著留言調侃，「笑她不敢」、「又來了，被抓到了就來一個一哭二鬧三上吊，老套了啦」、「假鬼假怪」。而對於潘恆旭的回嗆，康裕成目前尚未有任何回應。

其實，在台北市議員羅智強、游淑慧追查楊蕙如養網軍的金流時，康裕成就曾在游淑慧的臉書貼文下方留言，「議員我沒那麼厲害啦！去年妳我都選議員，選舉期間有廣告宣傳費是很正常的啊！有支出就合法申報！看圖說故事不太好喔」。如今整起事件越鬧越大，民眾也相當關注，至於是否會因此影響到2020大選的選情，則還有待觀察。