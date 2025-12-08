新北市衛生局妙齡女千字文控性侵墜樓亡　前老闆遭判2年定讞

▲新北市衛生局女員工因前老闆的婚外情事件，留下千字文後墜樓身亡。最高法院今將前老闆判刑2年定讞。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市府衛生局林姓女員工，2020年7月間在單位頂樓墜樓身亡。經過調查後，原來是她先前在某物理治療所內工作時，遭所內執行長廖姓男子酒後性侵。廖男當時下跪求原諒，還騙林女說會與妻子離婚，再與林女結婚。2人因此維持不正常關係多年，直到林女考上公務員，有人檢舉林女與廖男的不倫關係，林女被單位約詢後，在臉書發千字文，聲稱「願用命，讓真相浮出」，當晚墜樓身亡。廖男一審判刑3年6月，二審因廖男賠償、達成和解，減輕為2年，全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。

判決指出，林女2017年到2018年間在廖男擔任執行長的物理治療所內工作，並住在員工宿舍中。2017年9月間，廖男趁著員工聚餐喝酒後，藉機性侵林女得逞。廖男完事後突然下跪，說自己中意林女許久，一時把持不住才會犯錯，請求林女原諒；廖男也承諾會與妻子離婚，然後再跟林女結婚。林女思量若真的結婚，一切可以補正弭平，因此原諒廖男。2人開始維持不倫關係。

但廖男的謊言經不起時間考驗，林女發覺廖男只是欺騙她，因此決定轉換工作，到新北市衛生局工作。但廖男仍不放手，死命糾纏林女，林女慧劍斬情絲，向廖男妻子說出實情；但廖妻竟對林女提出妨害家庭的告訴。林女憤而在臉書上揭露廖男的渣男嘴臉，但卻被廖男提告妨害名譽。

事件爆發於2020年7月初，林女因遭廖男提告，原本打算到警局製作筆錄。結果單位內的主管卻先找她約談，宣稱因收到匿名檢舉信，檢舉林女有不倫關係。當天林女說明完後，心力交瘁，晚間9點多先在臉書上發了一篇千字文，細數自己遭廖男性侵、又被逼當小三、還遭廖男以結婚欺騙感情多年、最後更遭廖男夫婦提告，讓自己身心俱疲。林女PO文最後稱「願用命，讓真相浮出」，當晚11點多，林女從任職單位的大樓頂樓墜樓身亡。

全案爆發後，廖男被檢方依照「強制性交致被害人羞忿自殺罪」提起公訴，若判刑定讞，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑。但一審新北地院審理後，僅認定廖男犯下普通「強制性交罪」，處有期徒刑3年6月；至於強制部分則判處無罪。

案件上訴二審時，因廖男與家屬達成和解，並支付大部分的款項，高院改輕判有期徒刑2年，但高院不予宣告緩刑。全案再上訴，最高法院審理後，8日駁回上訴定讞。

