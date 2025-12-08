　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北市衛生局妙齡女千字文控性侵墜樓亡　前老闆遭判2年定讞

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲新北市衛生局女員工因前老闆的婚外情事件，留下千字文後墜樓身亡。最高法院今將前老闆判刑2年定讞。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市府衛生局林姓女員工，2020年7月間在單位頂樓墜樓身亡。經過調查後，原來是她先前在某物理治療所內工作時，遭所內執行長廖姓男子酒後性侵。廖男當時下跪求原諒，還騙林女說會與妻子離婚，再與林女結婚。2人因此維持不正常關係多年，直到林女考上公務員，有人檢舉林女與廖男的不倫關係，林女被單位約詢後，在臉書發千字文，聲稱「願用命，讓真相浮出」，當晚墜樓身亡。廖男一審判刑3年6月，二審因廖男賠償、達成和解，減輕為2年，全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。

判決指出，林女2017年到2018年間在廖男擔任執行長的物理治療所內工作，並住在員工宿舍中。2017年9月間，廖男趁著員工聚餐喝酒後，藉機性侵林女得逞。廖男完事後突然下跪，說自己中意林女許久，一時把持不住才會犯錯，請求林女原諒；廖男也承諾會與妻子離婚，然後再跟林女結婚。林女思量若真的結婚，一切可以補正弭平，因此原諒廖男。2人開始維持不倫關係。

但廖男的謊言經不起時間考驗，林女發覺廖男只是欺騙她，因此決定轉換工作，到新北市衛生局工作。但廖男仍不放手，死命糾纏林女，林女慧劍斬情絲，向廖男妻子說出實情；但廖妻竟對林女提出妨害家庭的告訴。林女憤而在臉書上揭露廖男的渣男嘴臉，但卻被廖男提告妨害名譽。

事件爆發於2020年7月初，林女因遭廖男提告，原本打算到警局製作筆錄。結果單位內的主管卻先找她約談，宣稱因收到匿名檢舉信，檢舉林女有不倫關係。當天林女說明完後，心力交瘁，晚間9點多先在臉書上發了一篇千字文，細數自己遭廖男性侵、又被逼當小三、還遭廖男以結婚欺騙感情多年、最後更遭廖男夫婦提告，讓自己身心俱疲。林女PO文最後稱「願用命，讓真相浮出」，當晚11點多，林女從任職單位的大樓頂樓墜樓身亡。

全案爆發後，廖男被檢方依照「強制性交致被害人羞忿自殺罪」提起公訴，若判刑定讞，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑。但一審新北地院審理後，僅認定廖男犯下普通「強制性交罪」，處有期徒刑3年6月；至於強制部分則判處無罪。

案件上訴二審時，因廖男與家屬達成和解，並支付大部分的款項，高院改輕判有期徒刑2年，但高院不予宣告緩刑。全案再上訴，最高法院審理後，8日駁回上訴定讞。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／越籍媽帶走1歲兒！罹癌前夫哽咽請求...法官聽到了
世界盃倒數！比賽球場挖出「456袋人體遺骸」　死亡不到1年
新北衛生局妙齡女控性侵墜樓亡　前老闆遭判2年定讞
快訊／台中29歲男墜樓當場亡　女騎士路過被砸傷
快訊／102歲人瑞嬤命喪火警　孝兒重傷搶救
麥當勞宣布多款新商品！　「旅日必吃」後天開賣
快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎士自摔骨折、警車碰撞重機　苗栗獅潭台3線1hr同處兩事故

71歲男國道肇逃又進市區連撞！少年隊長機警攔車...拘捕駕駛送辦

「SF ONLINE」鬧雙胞　前代理商、負責人涉《著作權法》被起訴

曾吹哨揪出高虹安貪污　前民眾黨員林冠年酒駕遭判3月定讞

搶毒品走私地盤釀殺機！左營16槍命案主謀曝　當天就飛柬埔寨

快訊／台中29歲男墜樓當場死亡　女騎士路過「被砸傷」嚴重驚嚇

新北市衛生局妙齡女千字文控性侵墜樓亡　前老闆遭判2年定讞

快訊／彰化102歲人瑞嬤命喪火警　孝兒一旁照顧嚴重嗆傷搶救中

台中義警執勤猝逝死因曝　兒相驗啜泣...「在我心中您就是英雄」

夜衝武嶺看日出放煙火！2對情侶挨罰　還要回現場清理廢棄物

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

騎士自摔骨折、警車碰撞重機　苗栗獅潭台3線1hr同處兩事故

71歲男國道肇逃又進市區連撞！少年隊長機警攔車...拘捕駕駛送辦

「SF ONLINE」鬧雙胞　前代理商、負責人涉《著作權法》被起訴

曾吹哨揪出高虹安貪污　前民眾黨員林冠年酒駕遭判3月定讞

搶毒品走私地盤釀殺機！左營16槍命案主謀曝　當天就飛柬埔寨

快訊／台中29歲男墜樓當場死亡　女騎士路過「被砸傷」嚴重驚嚇

新北市衛生局妙齡女千字文控性侵墜樓亡　前老闆遭判2年定讞

快訊／彰化102歲人瑞嬤命喪火警　孝兒一旁照顧嚴重嗆傷搶救中

台中義警執勤猝逝死因曝　兒相驗啜泣...「在我心中您就是英雄」

夜衝武嶺看日出放煙火！2對情侶挨罰　還要回現場清理廢棄物

減脂也能喝湯！外食族必學「8款不踩雷湯品」

捕手成補強熱門！前悍將姚冠瑋傳味全龍積極網羅

國道標誌「箭頭往上、往下」差別是什麼？交通部解答：涵義大不同

騎士自摔骨折、警車碰撞重機　苗栗獅潭台3線1hr同處兩事故

砸6000「請水電弄壞馬桶」　排泄物流滿屋！老房東卻感動哭了

傳逾60士官兵「每月3至5千代價」賣帳戶給詐團　馬防部：依法究辦

控俄軍性侵、斬首平民還摘器官！　馬利村民痛訴：比瓦格納更殘忍

以為他喜歡你？3大「無感暗示」秒看懂他其實沒那意思

71歲男國道肇逃又進市區連撞！少年隊長機警攔車...拘捕駕駛送辦

超流行1穿搭「容易尿到褲子」　一票人爆共鳴：有夠克難

「看表演前記得開嗓！」 蕭敬騰挑選幸運觀眾「飆高音」

社會熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

板橋定食8「氣爆瞬間曝光」！招牌、玻璃炸飛如雨下

車手詐1800萬沒羈押　交保後再騙285萬

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

左營「16槍奪命案」　27歲槍手長相曝光

板橋定食8凌晨氣爆　疑瓦斯外洩釀禍

快訊／板橋定食8凌晨氣爆！消防局長說明

板橋定食8凌晨氣爆！民驚醒：家裡大晃

台2線大貨車「自撞分隔島」對撞貨櫃車！駕駛當場慘死

台中20歲女墜樓亡　事發前友人接到訊息

即／29歲男墜樓亡　女騎士路過「被砸傷」嚴重驚嚇

更多熱門

相關新聞

前民眾黨員林冠年酒駕案　判刑3月定讞

前民眾黨員林冠年酒駕案　判刑3月定讞

曾經吹哨揪出新竹市長高虹安貪污助理費案，也曾被民眾黨推薦、擬參選竹北市長的前民眾黨新竹縣黨部執行秘書林冠年，在2022年間被發現涉及酒駕案，林最後也因本案遭民眾黨開除黨籍。本案進入司法程序後，一審將他判刑3月、得易科罰金，全案再上訴，高等法院8日二審駁回上訴，林冠年遭判刑3月定讞。

即／29歲男墜樓亡　女騎士路過「被砸傷」嚴重驚嚇

即／29歲男墜樓亡　女騎士路過「被砸傷」嚴重驚嚇

台中20歲女墜樓亡　事發前友人接到訊息

台中20歲女墜樓亡　事發前友人接到訊息

性侵女童「還絕食抗議」　被鞭14下

性侵女童「還絕食抗議」　被鞭14下

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

關鍵字：

法律人權性侵物理治療新北市府衛生局墜樓檢舉結婚最高法院三審

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

表面佛系、私下算得很精三大星座

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面