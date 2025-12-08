超流行1穿搭「容易尿到褲子」　一票人爆共鳴：有夠克難

▲許多女性都會選擇寬褲作為穿搭的基本款。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友哀號直呼，「公廁會懲罰每一個愛穿寬褲的人！」因為在狹小廁所容易沾到地板污水，場面宛如災難。許多網友分享慘痛經驗，有人為拉褲管導致包包掉進馬桶，也有人尿到褲子上。日本節目《生活好吃驚》曾教3招避難法：「髮圈綁褲腳」、「褲腳塞褲頭」、「褲頭藏褲腳」，網友大讚實用。

一名網友在Threads表示，對於熱愛穿寬褲的人來說，公廁絕對是一場噩夢般的考驗，那些看似飄逸優雅的寬褲褲管，一踏進狹窄的廁所隔間，瞬間就會變成災難的開端，讓原PO直呼「公廁會懲罰每一個愛穿寬褲的人！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

一票人爆共鳴，「我朋友教我，把褲管塞進襪子，很有用」、「褲管必須捲高才能進廁所」、「這就是我至今都不願意買長裙跟寬褲的最大理由，生理期時更可怕」、「如果外套比較長，必須兩個都拉著，有潔癖的人就會半蹲尿，真的有夠克難」、「冬天穿長羽絨長圍巾上廁所也是一樣災難」、「褲裙也蠻崩潰，尤其傘狀的，沒得捲又沒法全部邊緣都抓牢」、「尿急的時候真的很辛苦」。

更有苦主直呼，「有一次穿寬褲尿到褲子上...我已經30歲了」、「上次就是為了拉褲管...我的包包掉進馬桶裡」、「褲管都會沾到噁心髒污，而且超難洗」。

事實上，日本節目《生活好吃驚》分享3招避免褲管碰到地板的方法，包括「橡皮筋、髮圈綁褲腳」、「褲腳塞褲頭」，以及「褲頭藏褲腳」，而最後這個方法就是，左右褲管拉進大腿內側並用雙腿夾住，接下來將褲頭往下拉，再由上往下折把褲腳包住即可。