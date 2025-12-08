賴瑞隆談霸凌案哭了　柯志恩斷言「不會退選」：掛看板不是小錢

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

有意角逐2026高雄市長的民進黨委賴瑞隆，日前被爆料其家人涉校園霸凌案，賴瑞隆為此兩度召開記者會像受害孩童及家長道歉，甚至一度哽咽，不過似乎仍難平息外界輿論，恐對即將到來的黨內初選埋下不確定因素。對手國民黨立委柯志恩今（8日）上午接受《千秋萬事》廣播節目訪問時強調，選舉不應牽扯家人，但從民進黨內派系布局與既有資源來看，研判賴瑞隆「絕對不會退選」。

主持人王淺秋在節目中提到，昨日聽聞賴瑞隆將再度開記者會時，曾猜測是否可能退選，但柯志恩當下就表示「不可能」。最終結果為賴瑞隆在鏡頭前哽咽致歉，並由受害家長露背影接受道歉，引發社會反應不一。

柯志恩則說，選舉與家人應分開討論，自己從政以來始終堅持同一立場，「候選人可以被檢驗，但家人不應被牽扯」。她也說，研判賴瑞隆不會退選的原因在於民進黨初選機制、派系與長時間投入資源的現實因素，高雄的看板已經掛了1年，那可不是小錢，怎麼可能說退選就退選？

「我覺得沒有人會這麼脆弱，就這樣退選！」柯志恩認為，這件事情雖然引發網路討論，但依照民進黨內部節奏與選舉時程，很快會被翻篇，「大概罵個一兩天就過去了，再過一個月就要初選，當然會繼續跑行程」，預料在賴瑞隆二次道歉後，事件就會告一段落，就像林岱樺助理費案也是翻篇。

柯志恩也強調，賴瑞隆家人事件跟藍白無關，現在是民進黨初選階段，「不要每件事情都扯到藍白」。

談回校園霸凌本身，教育心理學者出身的柯志恩提醒，無論是受害孩子或被指控霸凌的孩子，都需要心理諮商與系統支持，「幸福的童年，可以治癒你的一生，不幸福的童年，需要透過一生治癒」，呼籲家長要重視校園霸凌，別忽略孩子真正的需要。