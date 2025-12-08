　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴瑞隆談霸凌案哭了　柯志恩斷言「不會退選」：掛看板不是小錢

▲▼柯志恩 質詢 大法官被提名人 立法院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

有意角逐2026高雄市長的民進黨委賴瑞隆，日前被爆料其家人涉校園霸凌案，賴瑞隆為此兩度召開記者會像受害孩童及家長道歉，甚至一度哽咽，不過似乎仍難平息外界輿論，恐對即將到來的黨內初選埋下不確定因素。對手國民黨立委柯志恩今（8日）上午接受《千秋萬事》廣播節目訪問時強調，選舉不應牽扯家人，但從民進黨內派系布局與既有資源來看，研判賴瑞隆「絕對不會退選」。

主持人王淺秋在節目中提到，昨日聽聞賴瑞隆將再度開記者會時，曾猜測是否可能退選，但柯志恩當下就表示「不可能」。最終結果為賴瑞隆在鏡頭前哽咽致歉，並由受害家長露背影接受道歉，引發社會反應不一。

柯志恩則說，選舉與家人應分開討論，自己從政以來始終堅持同一立場，「候選人可以被檢驗，但家人不應被牽扯」。她也說，研判賴瑞隆不會退選的原因在於民進黨初選機制、派系與長時間投入資源的現實因素，高雄的看板已經掛了1年，那可不是小錢，怎麼可能說退選就退選？

「我覺得沒有人會這麼脆弱，就這樣退選！」柯志恩認為，這件事情雖然引發網路討論，但依照民進黨內部節奏與選舉時程，很快會被翻篇，「大概罵個一兩天就過去了，再過一個月就要初選，當然會繼續跑行程」，預料在賴瑞隆二次道歉後，事件就會告一段落，就像林岱樺助理費案也是翻篇。

柯志恩也強調，賴瑞隆家人事件跟藍白無關，現在是民進黨初選階段，「不要每件事情都扯到藍白」。

談回校園霸凌本身，教育心理學者出身的柯志恩提醒，無論是受害孩子或被指控霸凌的孩子，都需要心理諮商與系統支持，「幸福的童年，可以治癒你的一生，不幸福的童年，需要透過一生治癒」，呼籲家長要重視校園霸凌，別忽略孩子真正的需要。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／發布殺人通緝　27歲楊云豪長相曝光
快訊／小煜無預警宣布離婚！
快訊／記憶體開趴！大廠亮燈漲停　1檔處置首日攀高
泰國朝柬邊境發動空襲！　部署F-16空中支援
慈妹男友曝光！　大方公開出遊照
快訊／台中20歲女　13樓墜中庭死亡
快訊／板橋定食8氣爆　業者：主動慰問傷者、全力配合調查

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「政治是一時、父母是一輩子」　賴瑞隆：持續對政治路全力以赴

賴瑞隆談霸凌案哭了　柯志恩斷言「不會退選」：掛看板不是小錢

曝判決書成「詐欺犯教戰手冊」　吳宗憲嘆：9萬輕放詐騙11人幫兇

和賴清德作對？扁讚「99.9%成台南第一女市長」　陳亭妃：想太多

政院迎戰藍白財劃法惹議！不副署時機未到　她猜這時才「出大絕」

蔡英文：光電政策需邁向2.0再進化 　不能容忍藉綠能不法牟利行為

才遭中共全球紅色通緝　沈伯洋帶女兒散步遭陌生男正面嗆聲

傳年底鄭習會「北京開條件阻擋對美軍購」　國民黨斥：拒絕造謠

快訊／賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆為8歲兒落淚道歉！徐巧芯猛酸「邏輯不通」：越講只會越傷

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

「政治是一時、父母是一輩子」　賴瑞隆：持續對政治路全力以赴

賴瑞隆談霸凌案哭了　柯志恩斷言「不會退選」：掛看板不是小錢

曝判決書成「詐欺犯教戰手冊」　吳宗憲嘆：9萬輕放詐騙11人幫兇

和賴清德作對？扁讚「99.9%成台南第一女市長」　陳亭妃：想太多

政院迎戰藍白財劃法惹議！不副署時機未到　她猜這時才「出大絕」

蔡英文：光電政策需邁向2.0再進化 　不能容忍藉綠能不法牟利行為

才遭中共全球紅色通緝　沈伯洋帶女兒散步遭陌生男正面嗆聲

傳年底鄭習會「北京開條件阻擋對美軍購」　國民黨斥：拒絕造謠

快訊／賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆為8歲兒落淚道歉！徐巧芯猛酸「邏輯不通」：越講只會越傷

韓國手遊暗改機率...玩家狂儲前面根本抽不到　遭罰1億韓元

雙腳發紫走不動！他看完醫生不放心　一問ChatGPT竟揪出罕病

蘆洲不明管線冒白煙　台電：協助新北市高灘處會勘追查

傳韓職高價挖角！桃猿兩年約留住威能帝　魔神樂成下一補強焦點

「政治是一時、父母是一輩子」　賴瑞隆：持續對政治路全力以赴

泰柬交火！柬埔寨小學生「緊急離校」避難畫面曝光

快訊／百日追兇！左營「16槍奪命案」　27歲槍手長相曝光

京都壽喜燒名店「2中國女違規」裝成台灣人！　店員反應超神

快訊／小煜宣布離婚！斷開9年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

賴瑞隆談霸凌案哭了　柯志恩斷言「不會退選」：掛看板不是小錢

AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌

政治熱門新聞

沈伯洋帶女兒散步　遭陌生男正面嗆聲

蔡英文：光電政策需邁向2.0再進化 　不能容忍藉綠能不法牟利行為

賴瑞隆與受害童父母當面道歉　取得諒解

新人領21萬天價月薪　住都中心澄清：算法不正確

北市議員選戰／藍「雙姝」被看好新人出線　松信藍憂許甫瓜選票

轟蕭美琴「輔選」害員警重傷　洪孟楷：欠同仁一個真誠的道歉

沈伯洋帶女兒散步「遇民眾強光照射」　嗆：被通緝活該

賴瑞隆淚灑記者會！徐巧芯：越講只會越傷

顏寬恒疑半年前請託修法　助理費除罪化挨批瞎！有藍委擬明撤簽

政院迎戰藍白財劃法惹議！不副署時機未到　她猜這時才「出大絕」

傳鄭習會年底登場　國民黨斥：拒絕造謠

北市議員選戰／藍僅1新人挑戰中山大同　地方估「搶4」關鍵在蔣

北市議員選戰／港湖重演高嘉瑜、吳欣岱大戰　綠擬提4席拚選票最大化

陳水扁讚陳亭妃：99.9%機率成為台南首位女市長

更多熱門

相關新聞

AAA再刷新高捷單日運量！六合夜市人潮爆漲4成

AAA再刷新高捷單日運量！六合夜市人潮爆漲4成

南韓頒獎典禮2025 AAA亞洲明星盛典、ACON音樂節於上週末在世運主場館圓滿落幕，集結演員、偶像等超大卡司都降臨高雄，高雄捷運在6日當天再創今年度最高運量，而市府發放的商圈夜市優惠券也成功帶動人潮，六合夜市攤商們的手一刻都沒停，人潮比平日足足多出4成。

曝判決書成「詐欺犯教戰手冊」　吳宗憲嘆：9萬輕放詐騙11人幫兇

曝判決書成「詐欺犯教戰手冊」　吳宗憲嘆：9萬輕放詐騙11人幫兇

蔡英文：光電政策需邁向2.0再進化 　不能容忍藉綠能不法牟利行為

蔡英文：光電政策需邁向2.0再進化 　不能容忍藉綠能不法牟利行為

傳鄭習會年底登場　國民黨斥：拒絕造謠

傳鄭習會年底登場　國民黨斥：拒絕造謠

賴瑞隆與受害童父母當面道歉　取得諒解

賴瑞隆與受害童父母當面道歉　取得諒解

關鍵字：

賴瑞隆柯志恩霸凌國民黨民進黨2026高雄

讀者迴響

熱門新聞

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

表面佛系、私下算得很精三大星座

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

「它」比豬油還兇！　醫：殺死血管兇手

快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面