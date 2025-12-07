獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝賴妻姿態高：沒一句道歉

▲親兒在校霸凌女同學的立委賴瑞隆7日召開記者會激動落淚哭了。（圖／記者吳世龍攝，下同）

記者張君豪／高雄報導

有意參選2026年高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭學生家長爆料，賴的8歲兒子在學校涉嫌言語霸凌女學生，並追打女同學到女廁外面，並堵在女廁外面長達12分鐘，還嗆女學生「敢出來就打死你」，直到其他同學通報老師趕來救援才化解危機，受害家長質疑，校方延遲進行校安通報企圖大事化小：「為什麼賴的小孩10月16日在校打我女兒堵們恐嚇、校方延遲12天，到10月28日才通報校安事件？延宕35天到11月20日才召集雙方家長開座談會」，延遲通報、處理責任誰要負責？

雖然賴瑞隆7日下午記者會宣「會讓孩子離開學校、讓女童媽媽放心、不會讓孩子們有接觸」，但遭賴家小孩霸凌的同班女同學家長向《東森新媒體ETtoday》反映：女兒10月16日被賴家小孩毆打、尾隨堵在女廁裡，「學校老師當天就知道並跟家長告知」，質疑校方為何當天沒做校安通報，延遲12天才通報校安事件。

更讓被害家屬氣憤的是，被害女學童被賴瑞隆兒子毆打後，每天上學還得面臨賴家小孩嗆「你這神經病、你這笨蛋」羞辱式嘲諷，家長從事發後就向校方反映，希望讓對方家長出面溝通，達成共識，希望賴家小孩不要在針對自己女兒進行羞辱、辱罵。

至於賴瑞隆小孩在校辱罵女同學的頻率有多頻繁？被害家說：「賴家小孩只要是看到兒子、女兒就會罵她們是笨蛋神經病，小女童跟老師、學校學務處反應也沒用」，更誇張的是，女童10月16日在校被毆打霸凌，賴瑞隆妻子直到11月20日、延宕35天後才出席到校與被害女童家長面談。

讓屬氣憤的是，賴瑞隆妻子陳怡元到會議室後，從頭到尾沒跟家長和遭霸凌小女童說過一聲對不起，還以自身優越感強調賴家超重視孩子教育，她們也很努力配合學向管理，「言詞之中都是優越感和抱怨。」

女童家長和陳女說完霸凌事件始末，賴妻向校方老師抱怨「怎麼跟我們講的版本不一樣？」被害家長質疑，女童被霸凌過程有其他同學目擊，難到校方調查的事件內容還可以有AB版嗎？

最讓女童家長氣餒的是，她當時懇請賴妻「讓小孩停止辱罵女同學，讓霸凌事件劃上句號，不要再打逗號了」，但對方置之不理，姿態宛如高官來校視察，沒有道歉沒承諾改善，座談會不歡而散後，賴妻就直奔副校長辦公室理論，「搞得好像做錯的是我們小孩。」

女童家長並質疑，賴瑞隆第一次開記者時，說學校表示事情裡好了，她們也以為處理好了，但事實上校案霸凌事件正剛開始調查，「學校哪個人跟賴委員說事情處理好了，校園霸凌事件可以吃案私了嗎？還是賴委員在說謊？」

