和賴清德作對？扁讚「99.9%成台南第一女市長」　陳亭妃：想太多

記者詹詠淇／台北報導

民進黨台南市長初選競爭激烈，前總統陳水扁在7日播出的廣播節目中指出，民進黨立委陳亭妃有99.9%機率成為台南有史以來第1位女市長，而守住台南市長，就是守住總統賴清德的本命區，也是奠定賴2028年連任成功的基礎。至於陳水扁此舉是否是與賴清德作對？陳亭妃今（8日）回應，「大家想太多了，真的」，陳水扁對台南很了解，賴清德也希望推出最強候選人，大家目標一致。

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者陳煥丞攝）

談及陳水扁的力挺，陳亭妃表示，陳水扁很疼惜她，在2008年自己最危急時，也是陳水扁在在最後一場力挺且站台，「當時候我是一個不被看好的，所以我幾乎都找不到大咖」，那時陳水扁有在1個禮拜前有拜託前立法院長游錫堃，「所以他從高雄本來要去屏東了，又從高雄回到台南再去屏東。所以我相信2008年就是阿扁總統給我最後的一個力量」。

陳亭妃指出，陳水扁是台南的孩子、西庄的孩子，他很了解，每個人在這塊土地的行動與努力，相信陳水扁今天站出來，希望台南補足民主的這塊版圖，也就是讓台南有一個女性市長，「我相信他是有感而發，因為他是一個最重視女性從政的人」，前副總統呂秀蓮也是由陳水扁找的第一位女性副元首搭檔。

陳亭妃相信，這就是力量，她不會辜負大家的期待，讓台南400年來第一位女性市長可以誕生，「亭妃絕對有信心，我可以六戰六勝謝龍介」。

至於是否認為陳水扁在與賴清德作對？陳亭妃說，「大家想太多了，真的」，陳水扁對台南太了解了，賴清德也一定是希望是一個最強的候選人，這無庸置疑，也是選對會一直以來所堅持的，「我們就是要一個最強的候選人，才能贏得2026」，才能幫賴清德2028總統連任做最大底氣，大家目標是一致的。