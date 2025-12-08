　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

板橋府中商圈氣爆釀5傷　侯友宜：傷者已出院、市府協助求償鄰損

▲侯友宜8日上午到板橋府中商圈氣爆現場勘災。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜8日上午到板橋府中商圈氣爆現場勘災。（圖／新北市府提供）

記者蘇靖宸／新北報導

新北市板橋區重慶路（府中商圈）定食8餐廳，今（8日）凌晨1時許發生氣爆，造成4女、1男受傷。對此，新北市長侯友宜表示，目前傷者都已經出院，但爆炸原因還在鑑定當中，而他已經要求成立專案小組，協助受鄰損的住戶依法求償；另外，住戶昨晚都已經被安置好了，待市府確認建築物結構沒有問題，才會讓住戶回來。

侯友宜8日上午到府中商圈氣爆現場勘災。侯友宜受訪表示，板橋重慶路凌晨1時發生氣爆狀況，波及到5位路過的民眾受到輕傷，目前都已經出院了，不過爆炸威力蠻大，造成鄰損，爆炸原因消防局還在鑑定當中，由結構技師會同區公所及鑑定同仁，一戶一戶在檢查詳細鄰損。

侯友宜指出，他目前看到對面將近有4戶、前面也有2戶受損，但到底還有幾戶？還要再鑑定清楚，他已經要求成立專案小組，對受到鄰損的，新北市府會依法來求償。

對於氣爆的位子跟範圍是在廚房還是休息室？侯友宜說，現場雖然有桶裝瓦斯，但真正的氣爆地點跟因素，還是要等火災鑑定小組鑑定；至於爆炸的因素、跟店家的關係，市府釐清以後，再跟大家做一個說明。

侯友宜表示，為了住戶安全，目前現場仍被封鎖，等鑑定出來以後，確認結構沒有問題，才會讓住戶回到這個地點，而住戶昨晚都已經被安置好了。

對於鄰損災戶如何求償？侯友宜指出，新北市府會主動挨家挨戶去做了解，對於損壞部分，由住戶跟市府共同拍照存證以後，把鑑定因素找出來，誰要負責任，市府會跟住戶一起跟這個肇事者來求償。

侯友宜也說，會盡速把爆炸結構的問題，以及沒有受到損傷的部份逐漸開放，這是現在趕快積極處理的地方，不要影響後續、未來在這棟大樓要工作的這些商家。

