遇路人嗆「寧信共產黨」也不信你　沈伯洋嘆：是我們必須對抗的黑暗

▲民進黨立委沈伯洋帶女兒散步時，遇到名男子用手機手電筒強光照著他和女兒。（圖／翻攝自Facebook／沈伯洋）

記者詹詠淇／台北報導

中國月前以「分裂國家罪」為由，發布國際通緝民進黨立委沈伯洋，沈伯洋今（7日）帶女兒散步時，遇到民眾拿強光照射與言語挑釁。面對對方無理質問「為何做網軍」、「在台灣很危險」等，沈伯洋無奈表示，對方完全無法回答消息來源，甚至直言「寧信共產黨」。當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知。「這種把家人捲入的惡意，正是我們必須對抗的黑暗」。

沈伯洋今（7日）在臉書表示，他今日帶女兒去國家音樂廳，表演結束後牽著女兒散步去騎腳踏車，突然一位男士從側邊走上來，用手機手電筒強光照著他和女兒，還錄影，並問他，「你為什麼做網軍？」、「你為什麼說中國全球追捕？」、「你不知道自己做什麼壞事嗎？」、「你知道你在台灣也很危險嗎？」他反問對方消息哪來，對方完全無法回答。

「我跟他說，那請他去問習近平為何要追捕我」，沈伯洋指出，對方最後跟他說，寧願相信共產黨，也不會相信他講的，被通緝是他活該。

沈伯洋直言，國民黨跟共產黨，一天到晚散播謠言，最後就是這樣。當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知。這種把家人捲入的惡意，正是我們必須對抗的黑暗。