國道標誌「箭頭往上、往下」差別是什麼？交通部解答：涵義大不同

▲交通部解答何謂「道路指標箭頭」。（圖／翻攝自Facebook／交通部）

記者曾筠淇／綜合報導

把車開上國道，一定要搞懂標誌在表達什麼！近日交通部發文表示，車主所看到的「地名指示標誌箭頭」，有些是往上的，也有些是往下的，事實上，「指示標誌箭頭朝上、朝下，涵義大不同！」貼文曝光後，就引起網友討論。

交通部透過臉書粉專發文表示，「指示標誌箭頭朝上、朝下，涵義大不同！」把車開上國道後，常見地名指示標誌箭頭，有些箭頭是朝上的，也有些是朝下的。當箭頭朝上，屬於「地名方向指示標誌」，代表往前行駛就可以通達該地名的「方向」；至於箭頭往下，則屬於「車道指示標誌」，即表示往該地名應行駛箭頭所指定的「車道」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，有網友直呼，「不講，還真的不知道」、「下次看到還是會忘記」。也有網友說，「這不是考駕照會考的嗎？記得蠻陷阱」、「我以為這是常識」、「向上是指方向而且通常都還很遠，向下是指車道並且通常是快到了」、「↓表示在這裡，↑表示前方，有那麼難嗎」。

也有網友則認為，「對，很棒，但這東西每次都設置在匝道已經分開無法換車道的地方，是要駕駛人怎麼提前選擇方向呢」、「在下面畫個線道示意圖，哪幾個車道是往頭城，哪幾個車道往台北，統一箭頭朝上，非要搞那麼複雜」。