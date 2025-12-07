北市議員選戰／藍「雙姝」被看好新人出線　松信藍憂許甫瓜選票

▲國民黨前發言人李明璇、楊智伃都有意參選松信議員。（合成圖／記者湯興翰攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨2022年在台北市第三選區（松山、信義）贏得5席議員，隨王鴻薇、徐巧芯轉戰國會，遺留的空缺已讓黨內新人磨刀霍霍，其中以國民黨前發言人李明璇、楊智伃最受關注，有地方人士表示，女性比較有優勢且能拿「空戰牌」的票。只是在保障3名現任參選下，國民黨是否提3名新人，再搶佔民進黨許家蓓的1席缺額，仍未拍板。尋求連任的詹為元表示，民眾黨副秘書長許甫蠻強的，若國民黨像上次一樣提5席，就有機會掉1席，這是一個隱憂。

台北市松山、信義選區因人口減少，2022年議員席次自10席降為9席，包含2席婦女保障名額。當時國民黨提5席，在保障現任下，王鴻薇、徐巧芯、秦慧珠、戴錫欽挑戰連任，詹為元、滿志剛、田芳倫、陳俞亦則爭取剩下1席，並由詹出線。民眾黨部分，推派中央黨部發言人楊寶楨參戰。最後，國民黨「提5上5」，楊寶楨則鍛羽而歸；另民進黨「提4上4」，由許家蓓、張文潔、許淑華、洪健益當選。

不過，隨著王鴻薇、徐巧芯轉戰國會，許家蓓病逝而有3席空缺，加上王跟徐被認為「2人拿3席選票」，其票數若分散下來，有望讓藍營有多1席空間，所以國民黨將提幾人參選備受關注。目前國民黨內，有意角逐新人提名的有李明璇、「罷吳四騎士」成員滿志剛、松山富錦里里長李煥中，立法院長韓國瑜辦公主任許原榮、楊智伃被點名參戰，但尚未決定。民眾黨部分，則是許甫有意爭取。

「（這次）提5席沒有這麼穩。」詹為元說，上次國民黨提5席，民眾黨提1席，但很明確的，國、眾提6席只能上5席。2022時民眾黨前主席柯文哲還沒選總統，所以這次他沒辦法確定白營強或弱，只是目前民眾黨都有10幾％的政黨支持度，要在松信支撐一個議員，他覺得綽綽有餘，且許甫蠻強的，所以若國民黨若像上次一樣提5席，就有機會掉1席，這當然對國民黨來說是一個隱憂。

詹為元表示，但畢竟國民黨希望北市議會單獨過半，讓蔣萬安完全執政，所以不提5席而禮讓民眾黨的話，也不太能對支持者交代，現在國民黨提名處在一個尷尬困境。

但詹為元也提到，以總票源來說，假設國民黨5席都平均配票，加上民眾黨衝自己的票，其實還是有機會兩黨共上6席議員，但問題是沒辦法控制選民投票意向，再來就是國民黨的配票體系其實是以「黨員」票為主，國民黨「支持者」是沒辦法配票的，所以有困難。就他而言，國民黨就是提5席的空間，不太可能再多提。

▲台北市議員詹為元質詢。（資料照／記者林敬旻攝）

有藍營人士表示，硬要從藍綠盤去區分松信的話，是55：45，藍永遠能5席但不滿6席，綠拿4席但不滿5席，所以過去10席情況下，就是會有1席在模糊地帶，吃一點藍或綠，例如邱威傑、徐世勳，所以透過這邏輯，雖然現在共9席，但白提1席也合理，因為還是可以爭取藍綠的0.5，這次很容易往許甫靠，只是白吃掉藍比較多。

許甫說，以2022來說，目前席次缺2藍1綠，他大概聽過戴錫欽的策略是提名人數達當選門檻（5席），而民進黨也一定會補許家蓓的缺額，所以他覺得各政黨在各選區至少會保有原有席次，所以對民眾黨來說，沒有什麼空1席或國民黨禮讓的空間。第一、先爭取民眾黨在松信的支持者認同，讓他們知道且願意出來投，再來是爭取中間選民認同，最後才是淺藍或淺綠，爭取他們是否願意給民眾黨機會，這樣才會有出線的空間，只是複數選區制的選舉很難計算席次。

▲民眾黨副秘書長許甫。（資料照／記者李毓康攝）

對於這次可能挑戰松信的國民黨新人，地方人士指出，松信現在是9席議員，民進黨的4席算一直都很穩定，採很保守的提名，就是好幾屆都提4席，畢竟過去曾提5席反而掉。國民黨方面，徐巧芯跟王鴻薇的票數算可拿3席，若新人者眾，有人就此喊應提6席，不是不可以，這是比較有企圖心的方式，但會讓候選人很拚，要想辦法擠掉綠；簡單來說，提5席很保險，而提6席風險比較大。他直言，女性會比較有優勢，倒不是說拿到「豬哥票」，而是拿到「形象牌」跟「空戰牌」的票。

詹為元也說，松信在空戰上有蠻大優勢，再加上李明璇、楊智伃都應該是這一屆新人裡最強的2位，對其他新人，包括滿志剛、李煥中來說是很強的初選對手；此外，新人有「新人紅利」，大家願意給年輕新人機會，所以相信不管是他、戴錫欽及秦慧珠，都是有壓力，雖然大家平時耕耘蠻扎實，但選舉變化比較不能控制，所以自己沒有樂觀的本錢。

楊智伃表示，她確定會選2026年台北市議員，至於選哪一區，後續要再跟國民黨前主席朱立倫或各種團隊評估跟討論，並等初選制度比較確定後再對外宣布。她說，會被點名參選松信，是因為她住在那裡，而目前席次的確有王鴻薇跟徐巧芯的兩空缺，所以她也要評估跟松信的連結與票源是什麼；相較士林北投、中山大同，松信的空戰空間的確較大，不過她仍要加強與地方的連結，畢竟選舉最主要是為民服務，自己能力能如何協助民眾、做地方服務，同時如何延續自己的政治能量，她還要想清楚後再跟大家報告。

▼北市2026松山信義議員爭取連任與新人挑戰表。（圖／AI製圖，點圖放大）