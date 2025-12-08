帶家人散步遇怪男強光突襲　沈伯洋報警了：台灣有多少中共在地協力？

▲民進黨團「跨境鎮壓已入台？ 保護人身，拒絕恫嚇，防堵洗腦」記者會。（圖／記者許靖麒攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委沈伯洋昨與家人散步時，遇到陌生男子拿強光照射與言語挑釁，更無理質問沈伯洋為何做網軍、被通緝活該、寧信共產黨也不信他。沈伯洋今（8日）強調，任何事情都不該波及家人。針對此事他已報警，預計今日會去做筆錄。他也感嘆，台灣到底有多少的在地協力者？每天應和共產黨、傳播這些謠言。

民進黨團書記長陳培瑜、副幹事長范雲、副幹事長沈伯洋、副書記長張雅琳今（8日）召開「跨境鎮壓已入台？ 保護人身，拒絕恫嚇，防堵洗腦」記者會。

沈伯洋表示，身為政治人物，遇到嗆聲、質疑是非常正常的事，但在有家人情況下完全是另一件事。他也還原事情經過，昨天對方拿著手電筒強光不斷對著他和他的家人照射，在這種情況下，家人也受到驚嚇。

▲民進黨立委沈伯洋帶家人散步遇到名男子嗆為何要當網軍，還用手機手電筒強光照射。（圖／翻攝自Facebook／沈伯洋）

沈伯洋強調，第一，大家都說不要波及家人，柯志恩也這麼說，這是重要的事情；第二，當你要提出質疑、嗆聲，要有理有據，但昨天遇到的狀況不是這樣，對方直接把共產黨對他的抹黑，全部再質詢一次，這是麻煩的地方。為什麼台灣會有一群人不斷地相信共產黨所說的話？對方最後還嗆他，寧願相信共產黨也不要相信他講的，「我們台灣到底有多少的在地協力者？」又有多少這樣的政黨每天不斷應和共產黨，去傳播這些謠言？

沈伯洋舉例，日前他控告傅崐萁的官司有開庭，法官就問傅崐萁的訴訟代理人，說沈伯洋拿了4000多億、顛覆國家的證據在哪？結果對方一直拿不出來，還說這應該有影片，但真的很難找到。

沈伯洋指出，當你受到長期洗腦後，雖然對方非常非常相信「我就是間諜」，但拿不出任何證據，傅崐萁也一樣。這種集體洗腦的現象與波及家人的現象不應該是在台灣發生的事情。

針對陌生男子事件，沈伯洋也說，已經報警了，預計今日做筆錄，相關影片也已經交給警方，對方應該是台灣人。至於是否會申請保護令或隨扈？沈伯洋表示，他本來就有隨扈。