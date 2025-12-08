直言不提名陳亭妃「謝龍介就當選」　蔡正元：賴清德不喜歡也要忍著

▲綠委陳亭妃、總統賴清德合照。（圖／翻攝自Facebook／陳亭妃）

記者郭運興／台北報導

2026台南市長選舉競爭激烈，前總統陳水扁7日表示，民進黨立委陳亭妃有99.9%機率成為台南有史以來第1位女市長，引起熱議。對此，前立委蔡正元表示，謝龍介碰到陳亭妃會更吃力，陳亭妃比林俊憲更容易拿到中間選票，賴清德不提陳亭妃，謝龍介就當選了，賴清德再怎麼不喜歡陳亭妃，他也要忍著，陳亭妃對謝龍介贏面太大了，因為吃掉中間選民那一塊。

蔡正元接受節目《下班瀚你聊》專訪，被問到「前總統陳水扁台南支持陳亭妃、高雄支持邱議瑩，有沒有道理」？他表示，自己覺得很有道理，但邱議瑩比較不穩、陳亭妃比較穩，邱議瑩碰到柯志恩贏面很吃力、而謝龍介碰到陳亭妃會更吃力。

蔡正元認為，有一些候選人的調性很容易拿到中間選票，有些候選人則拿不到，陳亭妃真的比林俊憲更容易拿到中間選票，什麼叫中間選票？投國民黨也可以、投民進黨也可以，而且台灣是不藍不綠的最多，所以可以看到為什麼林俊憲民調會輸陳亭妃10個百分點以上，謝龍介的民調則贏了林俊憲，但輸給陳亭妃。

蔡正元直言，賴清德不提陳亭妃，就要給民進黨支持者一個交代，不提陳亭妃，謝龍介就當選了，自己覺得不太可能不提名，除非賴清德有皇帝的權力跟威望，但應該沒有，所以民調高的人會出線，自己認為是這樣。

蔡正元說，賴清德再怎麼不喜歡陳亭妃，他也要忍著，民意大還是總統大？民主國家就是民意大，民意大於天，總統只是人民的勞工。

蔡正元分析，陳亭妃對謝龍介贏面太大了，因為吃掉中間選民那一塊，這是個人經營特色，陳亭妃有去講什麼了不起的政見？沒有，陳亭妃也完全不管意識形態。

▼蔡正元。（圖／記者黃哲民攝）