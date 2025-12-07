　
國際

韓12萬台攝影機破解外流！裸澡走光、分娩「全看光」　賣給中國賺錢

▲▼網路攝影機,監視器。（示意圖／達志影像）

▲一般家庭或業者所設置的網路監控攝影機，可能有遭駭風險。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電分析

南韓近年大量家庭與各類場所使用網路監控攝影機（IP Camera）監看寵物、家人或預防犯罪，但警方近期破獲4名駭客，竟成功入侵12萬台攝影機，製作並販售數百部性剝削影像至海外網站。遭駭畫面涵蓋服飾賣場、投幣式KTV、酒店包廂、皮拉提斯教室、甚至婦產科分娩室，引發社會極大震驚。

警方調查後發現，多數產品因初始密碼過於簡單、缺乏基本安全設定，而淪為犯罪者輕易入侵的目標。

根據韓媒《韓民族新聞》、《京鄉新聞》，中國非法色情網站去年9月曾出現約800支由網路監控攝影機拍攝的私密影像，其中約500支被分類為南韓受害者影片。警方追查後發現，影像來源遍布一般家庭、多功能商家與醫療空間，顯示網路監控攝影機的漏洞已成為日常生活中的「定時炸彈」。

南韓警方歷時一年鎖定4名犯嫌，確認他們各自獨立駭入共12萬台攝影機，並非同一犯罪組織成員。

無業男子A某一人便侵入6萬3000台攝影機，製作545部性剝削影片，並以3500萬韓元價值的虛擬貨幣出售至海外網站。另名上班族B某則駭入7萬台攝影機，製作並售出648部影片，獲取約1800萬韓元的虛擬貨幣。警方指出，過去一年該海外網站上非法流出的偷拍影片，有6成來自這兩名嫌犯。

其餘兩名犯嫌中，營業者C某侵入1萬5000多台攝影機、被查獲時仍在收藏影像，因此遭到拘捕。另名上班族D某則駭入136台，目前在不拘留狀態下接受調查。除D某外，其餘3人都已被羈押。警方同時追查3名購買及觀看相關影像的韓國人，依非法持有性剝削物品罪嫌辦理。

▲▼裸露男女的私密影像，遭駭客成功入侵網路攝影機後取得，放上網路販賣。（圖／翻攝自Telegram）

南韓警方表示，許多家庭或商家安裝網路監控攝影機，用以照看孩子、長輩、寵物，或作為防盜用途，但產品安全性卻普遍極為薄弱。許多低價攝影機沒有基本加密，初始密碼更常見「1234」、「admin」、「root」等簡單字串，且產品多未限制錯誤登入次數，駭客可用「暴力破解法」無限嘗試，輕易侵入設備。

尤其，從海外直購的廉價品牌攝影機的安全性更差，有些甚至無須密碼即可連線。

針對本次事件，南韓政府強調，市面上約8成的網路監控攝影機為中國製廉價產品。南韓科學技術資訊通信部、個資保護委員會等部會宣布啟動「IP Camera安全強化後續對策」，計畫要求醫療院所、游泳池、產後照護中心等容易涉及身體暴露的場所，未來必須使用通過安全認證的攝影機。

政府也推動修改法規，要求產品在設計階段就必須強制加入複雜密碼、登入錯誤鎖定等安全功能。已上市的設備也將與製造商協調改善更新方式，提升安全性。

此外，各部會也將提供受害者法律、醫療、諮商支援，並協助刪除非法影像。同時，針對高風險場所展開調查，並強化對外非法販售、散布與持有性剝削影像者的查緝。

南韓警方呼籲，使用者務必將初始密碼修改為8位數以上、包含數字與特殊符號的複雜組合，且至少每6個月更換一次，並保持軟體更新。

12/05 全台詐欺最新數據

