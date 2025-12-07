　
政治

快訊／賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

表態角逐民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆8歲兒子疑涉校園霸凌，引發社會關注，事件持續延燒。對此，賴瑞隆今（7）日下午召開記者會，再度向女童及其父母致歉，下午5點與女童媽媽見面，當面表示歉意，雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。

▲▼賴瑞隆。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲賴瑞隆與女童媽媽見面道歉。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起疑似校園霸凌事件發生在今年10月，賴瑞隆8歲兒疑跟女同學在跑道發生肢體衝突，雙方互相攻擊，學校10月底得知後啟動通報，女童家長也在11月底正式提出霸凌調查。

賴瑞隆下午召開記者會再度致歉後，下午與受害女童家長會面，當面再次致歉。女童媽媽說，她看到記者會的內容，其實心裡蠻感觸的，因為她也是兩個小朋友的家長，這樣的決策跟後面一系列彌補傷害的過程，「我們家是接受了這個誠意。」

女童媽媽說，她接受這樣的誠意，也非常敬佩爸爸的責任與擔當，她跟先生都感受到善意，其實本身的初衷也是希望制止傷害，得到抱歉，也不是說要去對小朋友怎麼樣。既然現在全部也排程好，那就照這樣的部分去執行，至於法律的部分會去解除，其他的流程就交由學校去完成。

女童媽媽強調，感謝爸爸願意用這麽快速的時間出來處理問題，希望大家的小孩都可以好好成長大家，一起加油，人生很漫長，「做人這件事情是終生學習的一件事情。」

▲▼立委賴瑞隆哭了。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼賴瑞隆。（圖／記者賴文萱攝）

雖然賴瑞隆5日召開記者會致歉，但另一方家長仍無法接受，控訴賴瑞隆夫妻至今一句道歉都沒跟他們說，導致事件持續延燒。針對這起校園事件，賴瑞隆宣布今日下午2點半再次出面，他指出，首先作為孩子父親，再次對女同學致歉，過去這幾天，他這兩天都有到學校一趟，透過學校對對方表達歉意，但未順利完成。

對於女童媽媽提出訴求，包含希望看過監視器再來妥善溝通，他會透過學校跟對方家長見面，讓他有機會表達歉意。他說，到學期末前，不會再讓孩子上學，會在家陪伴他，也決定離開學校，請女童媽媽放心，不會再讓孩子們有接觸。

他強調，針對女童父母訴求，都有盡力去做，希望得到她的諒解，另外，他也已經帶孩子去看心理醫生，也會陪著孩子一起，去改善孩子的狀況，孩子確實有異常狀況，會尋求醫生協助。

賴瑞隆提到兒子向他道歉時忍不住落淚說，前天晚上他回到家的時候，孩子來跟他說，「爸爸對不起，害你跟全國道歉了」，但其實他是想說的是「是爸爸對不起你，因為爸爸的身分，讓孩子在這麼小的年紀，就必須承受很多不應該是他這個年紀該承受的事。」

賴瑞隆也再次跟受害女同學還有她的爸爸媽媽道歉，也喊話希望有機會能夠當面跟他們說聲對不起，表達他的歉意。他最後說，想做一個公眾人物，他會繼續努力的為人民來服務，也會誠實的去面對檢討改進，他會繼續努力。

快訊／賴瑞隆與受害女童母親見面　當面道歉！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

