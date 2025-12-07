傳年底鄭習會「北京開條件阻擋對美軍購」　國民黨斥：拒絕造謠

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文先前接受專訪時提到「抗中牌」已經失靈，被問到是否願意到中國見習近平更直言「當然要！」今有媒體報導指出「鄭習會」鎖定農曆年前後登場。國民黨晚間嚴正駁斥，指該報導純屬捏造，堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。

《自由時報》今日報導指出，據北京涉台系統及國民黨內部消息，國民黨2位副主席接連低調赴陸交涉後，雙方已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場。為求互信，北京提出高度敏感的「三張門票」做為前提，而其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案。

國民黨表示，該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。兩位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購。自由時報將兩者荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。

國民黨強調，他們始終以追求有尊嚴的兩岸和平為目標。鄭麗文已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，國民黨都願承擔責任。但不齒惡意捏造的所謂「門票說」。

國民黨說，他們堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。

