政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳年底鄭習會「北京開條件阻擋對美軍購」　國民黨斥：拒絕造謠

▲▼國民黨黨慶，鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文先前接受專訪時提到「抗中牌」已經失靈，被問到是否願意到中國見習近平更直言「當然要！」今有媒體報導指出「鄭習會」鎖定農曆年前後登場。國民黨晚間嚴正駁斥，指該報導純屬捏造，堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。

《自由時報》今日報導指出，據北京涉台系統及國民黨內部消息，國民黨2位副主席接連低調赴陸交涉後，雙方已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場。為求互信，北京提出高度敏感的「三張門票」做為前提，而其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案。

國民黨表示，該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。兩位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購。自由時報將兩者荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。

國民黨強調，他們始終以追求有尊嚴的兩岸和平為目標。鄭麗文已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，國民黨都願承擔責任。但不齒惡意捏造的所謂「門票說」。

國民黨說，他們堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。
 

中國月前以「分裂國家罪」為由，發布國際通緝民進黨立委沈伯洋，沈伯洋今（7日）帶女兒散步時，遇到民眾拿強光照射與言語挑釁。面對對方無理質問「為何做網軍」、「在台灣很危險」等，沈伯洋無奈表示，對方完全無法回答消息來源，甚至直言「寧信共產黨」。當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知。「這種把家人捲入的惡意，正是我們必須對抗的黑暗」。

國民黨鄭麗文習近平中共兩岸關係

